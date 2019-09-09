Общество
REGNUMРоскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников
Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли. Массовая доля сахарозы значительно превышала требования, установленные опережающим стандартом Роскачества, в продукции 15 торговых марок.
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Политика
Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября.
Lenta.ru 04:41
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Политика
Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский консультировался с некоторыми европейскими лидерами относительно передачи свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) в 2014 году Владимира Цемаха.
РИА Новости 02:37
Здоровье
Эти простые средства спасут от повышенного давления
Гипертония превратилось в серьезную проблему, но не все препараты, которые помогают бороться с ней, лишены побочных эффектов.
Московский Комсомолец 01:35
Экономика
Жители РФ предпочитают больше сберегать, чем тратить
Большинство жителей России (66%) заявили, что в настоящее время лучше сберегать деньги, чем тратить.
REGNUM 04:06
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России на своём сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:20
Авто
Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России
Toyota начала принимать заказы на обновленную версию кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 04:40
Общество
Facebook отказался платить штраф по жалобе Роскомнадзора
Facebook не выплатила штраф в размере 3 тыс. руб. за отказ подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Rambler News Service 02:58
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.
News.ru вчера в 08:21
Армия и оружие
Сообщается о нанесении Израилем очередного авиаудара по Сирии
По данным SOHR, офис которой находится в Лондоне, Израиль нанёс авиаудар по целям в районе города Абу-Камаль (провинция Дейр-эз-Зор).
Военное обозрение вчера в 23:24
Экономика
Домодедово перечеркивают полосы
В Red Wings, которая базируется в Домодедово, считают инициативу расширения аэропорта интересной, но отмечают недостаток информации по проекту — «после модернизации аэропортов наблюдается повышение ставок для перевозчиков на первом этапе эксплуатации инфраструктуры».
Коммерсантъ вчера в 18:41
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД
Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.
РИА Новости 04:38
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Технологии
Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта
В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.
Lenta.ru 04:41
Происшествия
Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Владимир Федорушкин, которому в 2000 году указом президента Владимира Путина было присвоено звание заслуженного пилота России, рассказал и о более спокойных моментах, связанных с перелетами первого лица государства.
Газета.Ru вчера в 09:59
Политика
В Хабаровском крае на выборах в Закдуму лидирует ЛДПР
По предварительным данным, 23 из 24 мандатов по одномандатным округам получают кандидаты от ЛДПР.
Выбор народа 04:10
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
Пропавшую в Тюмени девочку нашли задушенной
Подозреваемый уже установлен.В Тюмени обнаружили тело 16-летней девушки, которая ушла из дома и не вернулась.
УралПолит.Ru 02:43
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Происшествия
В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25