Общество

REGNUMREGNUMРоскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников

Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли. Массовая доля сахарозы значительно превышала требования, установленные опережающим стандартом Роскачества, в продукции 15 торговых марок.
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Роскачество обнаружило токсины в сухих завтраках

РИА Новости06:13

Роскачество назвало лучшие марки шоколадных шариков

Известия01:00

Токсины найдены в сухих завтраках для школьников

Взгляд.ру01:29

Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака

РБК03:13

Роскачество нашло опасный токсин в шоколадных шариках

Российская газета01:00

Роскачество обнаружило в сухих завтраках опасный токсин

ТАСС02:16

Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников

Вести.Ru01:00
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Происшествия

В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду

Вести.Ru 05:37
Шоу-бизнес

Пугачева прокомментировала возможный снос шикарного замка Галкина

Певица Алла Пугачёва в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ отреагировала на новости, что замок ее мужа, юмориста Максима Галкина, может быть снесен.
Телепрограмма 02:51
Политика

Песков: прошедшая избирательная кампания была успешной для «Единой России»

Прошедшая избирательная кампания в РФ была успешной для "Единой России", она показала политическое лидерство - Песков.
ТАСС 06:16
Политика

Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник

Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Политика

Памфилова: в ходе избирательной кампании возбуждены 11 уголовных дел

В ходе избирательной компании были возбуждены 11 уголовных дел, заявила глава ЦИК Элла Пафмилова.
Московский Комсомолец 04:58
Политика

Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Собчак прокомментировала свою беременность

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак некоторое время хранила молчание по поводу многочисленных слухов о своей беременности.
Московский Комсомолец 03:47
Космос

Китайские астрономы зафиксировали неизвестные сигналы из космоса

Газета.Ru 04:57
Политика

В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным

О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.
Lenta.ru 06:13
Политика

ЕР получает более 60% мандатов на выборах в регионах

"Единая Россия", по предварительным итогам выборов, получает более 60% мандатов на выборах в думы административных центров и в законодательные собрания субъектов РФ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
РИА Новости 03:23
Армия и оружие

Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Политика

Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец 07 сентября в 09:59
Политика

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Политика

На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер

По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Челябинской области побеждает действующий врио главы региона Алексей Текслер с 69,31% голосов.
Коммерсантъ 02:14
Политика

В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина

Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
RT на русском 04:37
Теннис

Мария Шарапова покинула топ-100 рейтинга WTA

Вести.Ru 02:57
Политика

В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.
News.ru вчера в 08:21
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву

Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Политика

В Мурманской области на выборах губернатора лидирует Чибис

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис («Единая Россия») набирает 61,6% голосов после обработки 12,35% протоколов.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Политика

«Единая Россия» проиграла 34 мандата на выборах в райсоветы Челябинска

Znak.com 02:57
Политика

Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Происшествия

Четыре члена избиркома погибли в ДТП в Краснодарском крае

Интерфакс 04:26
Технологии

Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Общество

На концерте в Самаре Дима Билан вел себя неадекватно

Артист на сцене вел себя настолько неадекватно, что разговоры в сети относительно его зависимости только усугубились.
Kleo.ru 04:08
Хоккей

Новичок «Рейнджерс» Кравцов отдал три ассиста в первом матче за клуб

На турнире новобранцев Национальной хоккейной лиги свои первые матчи за «Нью-Йорк Рейнджерс» провели россияне Виталий Кравцов и Егор Рыков.
RT на русском 05:50
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Происшествия

В Японии из-за тайфуна более 885 тыс. домов остались без электричества

В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885 тыс. 600 домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.
РБК вчера в 22:08
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию

Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.
Bimru.ru вчера в 14:28
Политика

Визит Зеленского в США начнется 23 сентября

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября. Об этом в понедельник заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.
ТАСС 05:58
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