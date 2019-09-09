Общество
REGNUMРоскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников
Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли. Массовая доля сахарозы значительно превышала требования, установленные опережающим стандартом Роскачества, в продукции 15 торговых марок.
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Шоу-бизнес
Пугачева прокомментировала возможный снос шикарного замка Галкина
Певица Алла Пугачёва в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ отреагировала на новости, что замок ее мужа, юмориста Максима Галкина, может быть снесен.
Телепрограмма 02:51
Политика
Песков: прошедшая избирательная кампания была успешной для «Единой России»
Прошедшая избирательная кампания в РФ была успешной для "Единой России", она показала политическое лидерство - Песков.
ТАСС 06:16
Политика
Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник
Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Политика
Памфилова: в ходе избирательной кампании возбуждены 11 уголовных дел
В ходе избирательной компании были возбуждены 11 уголовных дел, заявила глава ЦИК Элла Пафмилова.
Московский Комсомолец 04:58
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала свою беременность
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак некоторое время хранила молчание по поводу многочисленных слухов о своей беременности.
Московский Комсомолец 03:47
Политика
В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным
О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.
Lenta.ru 06:13
Политика
ЕР получает более 60% мандатов на выборах в регионах
"Единая Россия", по предварительным итогам выборов, получает более 60% мандатов на выборах в думы административных центров и в законодательные собрания субъектов РФ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
РИА Новости 03:23
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Политика
Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец 07 сентября в 09:59
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Политика
На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер
По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Челябинской области побеждает действующий врио главы региона Алексей Текслер с 69,31% голосов.
Коммерсантъ 02:14
Политика
В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина
Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
RT на русском 04:37
Теннис
Мария Шарапова покинула топ-100 рейтинга WTA
Вести.Ru 02:57
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.
News.ru вчера в 08:21
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Политика
В Мурманской области на выборах губернатора лидирует Чибис
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис («Единая Россия») набирает 61,6% голосов после обработки 12,35% протоколов.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Общество
На концерте в Самаре Дима Билан вел себя неадекватно
Артист на сцене вел себя настолько неадекватно, что разговоры в сети относительно его зависимости только усугубились.
Kleo.ru 04:08
Хоккей
Новичок «Рейнджерс» Кравцов отдал три ассиста в первом матче за клуб
На турнире новобранцев Национальной хоккейной лиги свои первые матчи за «Нью-Йорк Рейнджерс» провели россияне Виталий Кравцов и Егор Рыков.
RT на русском 05:50
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Происшествия
В Японии из-за тайфуна более 885 тыс. домов остались без электричества
В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885 тыс. 600 домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.
РБК вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию
Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.
Bimru.ru вчера в 14:28
Политика
Визит Зеленского в США начнется 23 сентября
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября. Об этом в понедельник заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.
ТАСС 05:58