Общество

Lenta.ruLenta.ruВ сухих завтраках для школьников обнаружили токсины

В шоколадных шариках для сухого завтрака нескольких марок обнаружили токсин. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Роскачеством. Нарушения нашли в продукции пяти торговых марок — «ВкусВилл», Nesquik, «Дансония», «Лента» и «О’Кей».
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Роскачество обнаружило токсины в сухих завтраках

РИА Новости06:13

Роскачество назвало лучшие марки шоколадных шариков

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Токсины найдены в сухих завтраках для школьников

Взгляд.ру01:29

Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака

РБК03:13

Роскачество нашло опасный токсин в шоколадных шариках

Российская газета01:00

Роскачество обнаружило в сухих завтраках опасный токсин

ТАСС02:16

Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников

Вести.Ru01:00
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