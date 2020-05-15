Общество
Вести.RuРоскачество обнаружило пельмени с кишечной палочкой и сальмонеллой
Роскачество исследовало пельмени семи известных торговых марок на соответствие действующим нормам и требованиям. Выяснилось, что во всех образцах содержалась кишечная палочка, а в пельменях одной из торговых марок обнаружились еще и палочки сальмонеллы.
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с чего всё началось
Роскачество подвело ИТОГИ повторного исследования пельменей, оценив продукцию семи торговых марок на соответствие как действующим нормам, так и требованиям опережающего стандарта организации.Роскачество01:46
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Общество
Скворцова рассказала о среднем инкубационном периоде коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что средний инкубационный период коронавирусной инфекции составляет около пяти — пяти с половиной дней.
RT на русском 09:42
Общество
Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла
Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве.
Национальная служба новостей 02:39
Происшествия
В Москве по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник угрозыска
Бывший оперуполномоченный уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД по Москве Николай Качинкин задержан по делу об организация преступного сообщества, которое специализировалась на мошенничестве с квартирами.
Российская газета 09:14
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации для того, чтобы не затягивать по срокам строительство.
РБК 08:41
Политика
Комиссия Госдумы обратилась в ГП из-за публикаций о COVID-19 в России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой принять меры реагирования по факту публикации статей в газетах New York Times и Financial Times о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной статистике, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости 08:51
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Экономика
Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей
По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05
Общество
Работники скорой в Кузбассе пожаловались президенту на условия труда
Работники скорой в Кузбассе пожаловались президенту на условия труда Работники скорой помощи в Кузбассе обратились к главе региона Сергею Цивилеву и президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на условия труда и отсутствие доплат за работу с зараженными COVID-19.
Коммерсантъ 08:49
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет
Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
Bimru.ru 07:15
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Экономика
В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
Концепция внесудебного банкротства предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство и не имеет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.
РБК вчера в 23:00
Общество
Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
RT на русском 07:41
Авто
Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva
В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
Новые автомобили вчера в 11:01
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Единоборства
Уайт рассказал об опустошении Хабиба после госпитализации отца
ProstoProSport 09:40
Транспорт
Власти Москвы назвали условия для возобновления работы каршеринга
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти совместно с Роспотребнадзором обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней.
RT на русском 09:22
Происшествия
На Ямале восьмилетний ребенок умер, отравившись водкой
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как восьмилетний мальчик умер от отравления алкоголем, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в пятницу.
ТАСС 09:56
Кино
Финальные серии «Сверхъестественного» выйдут осенью
Piter.tv 02:31
Общество
«Яндекс» закрыл проект по развозу тестов на коронавирус на дом
Часть проекта «Яндекса» «Помощь рядом» по развозу тестов на коронавирус на дом закрывается, компания сосредоточит усилия на организации поездок врачей и социальных работников.
РБК 08:57
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Гаджеты
Samsung представила уникальный квантовый смартфон Galaxy A Quantum
В бизнес-партнерстве с корейским мобильным оператором SK Telecom компания Samsung Electronics представила первый в мире квантовый смартфон Galaxy A Quantum.
Anonsens вчера в 14:15
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе.
Газета.Ru вчера в 21:17
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Культура
На дне Симферопольского водохранилища устроят концерт
Российская газета 05:00
Экономика
Женщинам принадлежит до трети мирового богатства
Треть мирового капитала, или $70 трлн находится в руках женщин.
Коммерсантъ 06:42
Общество
Определен срок жизни коронавируса на деньгах
Россиянам стоит ограничить использование предметов, передающихся из рук в руки, в том числе бумажных купюр, поскольку коронавирус может оставаться на них до двух дней, заявил микробиолог Евгений Плисов.
Взгляд.ру 08:54
Авто
Tesla может обрушить цены на электрокары
По данным инсайдеров, Tesla разработала новую аккумуляторную батарею, которую внутри компании называют «аккумулятор на миллион миль», позволит существенно увеличить дальность хода электрокаров, а также сократить стоимость данного типа транспортных средств до цен классических автомобилей с ДВС.
SpeedMe вчера в 23:40
Происшествия
В Туле полиция задержала мужчину, нарушившего «масочный» режим
Мужчину, нарушившего обязательное требование властей, сотрудники полиции попросили надеть маску, однако встретили агрессивный отказ.
Тульская пресса 08:24
Армия и оружие
США назвали С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией
По мнению Вашингтона, вопрос о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 остается главным раздражителем в отношениях Турции и США.
Вестник Кавказа 12 мая в 13:55