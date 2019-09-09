Общество
РБКРоскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака
Нарушение было обнаружено в продукции пяти торговых марок — это «ВкусВилл», Nesquik, «Дансония», «Лента» и «О’Кей». В шоколадных шариках для завтрака этих производителей был превышен уровень содержания охратоксина А. Безопасными признаны шоколадные шарики 12 торговых марок из 18.
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Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
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Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
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Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
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Sportbox.RU вчера в 07:02
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Лучшие продукты от запора назвали эксперты
Эксперты рекомендуют скорректировать рацион питания при наличии запоров.
Live24 04:23
Спорт
Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире
Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.
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В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.
Страна Советов on-line 05:18
Общество
Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы
Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Футбол
«Интер» не намерен отпускать Шкриньяра в «Манчестер Сити»
Несмотря на интерес «Сити», в клубе намерены отклонить все предложения, даже если английский клуб будет готов заплатить прописанные в контракте 60 миллионов евро.
Спорт-Экспресс 06:12
Происшествия
Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
RT на русском 08:26
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Происшествия
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии
В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36
Энергетика
Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии
Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $45-50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.
Известия 09:27
Музыка
Чеченские силовики задержали самодеятельных певцов Вахараговых
Кавказский узел 05:38
Авто
«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников Chevrolet Niva
Сегодня, 9 сентября 2019 года, компания GM-АВТОВАЗ возобновила производство внедорожников Chevrolet Niva после недельной остановки конвейера для оптимизации спроса.
32CARS.ru 01:37
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
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RT на русском 07:43
Политика
Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:41
Игры
Rockstar заставила моддера прекратить разработку ремастера Red Dead Redemption
Моддер с ником GamingDamned сообщил о том, что анонсированный им две недели назад амбициозный проект Red Dead Redemption Damned Enhancement Project уже оказался под угрозой закрытия: энтузиасту позвонили представители Take-Two, которые попросили прекратить разработку ремастера.
Gmbox.ru 09:00
Политика
В России могут ввести новый православный выходной
Госдума 10 сентября рассмотрит законопроект, который может сделать выходными днями понедельники после Пасхи.
Рамблер 08:13
Экономика
Россия увеличила выпуск золота в I полугодии
Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.
ТАСС 08:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на слухи о своей второй беременности
Ксения Собчак прокомментировала разговоры о своей вероятной второй беременности.
Газета Metro 07:53
Политика
Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам
РИА Новости 07:35
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе в России
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта ведомство называет обеспечение государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан.
Северпост 07 сентября в 03:59
Политика
Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае
«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».
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Общество
Пользователи YouTube не оценили песню Тимати и Гуфа о Москве
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города на YouTube, посмотрели более 2,6 миллиона человек, к полудню понедельника он собрал 812 тысяч дизлайков против 60 тысяч лайков.
РИА Новости 05:33
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47