Общество

РБКРБКРоскачество обнаружило в «Брауншвейгской» колбасе ДНК лошади

Специалисты Роскачества провели исследование сырокопченой колбасы «Брауншвейгская» разных производителей, сообщается на сайте организации. В нескольких марках колбасы было обнаружено «чужеродное ДНК», что эксперты объяснили нарушениями при производстве, говорится в сообщении организации.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Роскачество обнаружило в «Брауншвейгской» колбасе ДНК лошади

РБК01:52

Роскачество нашло в сырокопченой колбасе нитраты, антибиотики и ДНК курицы

Российская газета00:00

«Брауншвейгская» с ДНК лошади: Роскачество сравнило колбасы

Вести.Ru00:35

В брауншвейгской колбасе обнаружили превышение пищевых добавок

РИА Новости00:31

Роскачество обнаружило в «Брауншвейгской» колбасе двух марок превышение по нитратам натрия

ТАСС00:00

От какой «Брауншвейгской» лучше отказаться: где нашли нитраты и ДНК лошади

Комсомольская правда00:00

Роскачество выявило превышение нитратов в брауншвейгской колбасе

RT на русском01:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

После распада Советского Союза жители Эстонии надеялись на изменения в России, однако эти надежды не сбылись, заявила в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" президент прибалтийской республики Керсти Кальюлайд.
РИА Новости 06:24
Общество

Совет Федерации хочет ограничить максимальный срок содержания в СИЗО

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко объявила, что верхняя палата парламента планирует ограничить максимальный срок содержания подследственных в СИЗО.
Ридус 07:20
Хоккей

«Ак Барс» по буллитам взял верх над «Амуром» в гостях

Вести.Ru 06:51
Политика

В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
РИА Новости 02:55
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Политика

Эрдоган оценил ситуацию в Ливии словами «дело за Путиным»

Турция выполнила свою часть обязательств по нормализации ситуации в Ливии, теперь «дело за Владимиром Путиным», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Bloomberg.
РБК 05:00
Происшествия

РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ

Олег Козин исполнял обязанности директора ФЦПОЯМ с 2012 по 2017 год. По мнению следователей, ОПГ появилась не позднее 2014 года.
Коммерсантъ 06:28
Происшествия

Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям

Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Радио Sputnik 06:00
Армия и оружие

НАТО ответит России на размещение крылатых ракет 9М729

РЕН ТВ вчера в 08:14
Общество

Синоптики пообещали россиянам теплую весну

В январе синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России.
РБК 02:00
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18

В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Вести.Ru 04:56
Политика

Литовский депутат предложил праздновать день взятия Москвы

Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году.
Известия 04:02
Происшествия

Голунова признали потерпевшим по делу о его задержании

Журналист "Медузы" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что признан потерпевшим по делу полицейских, которые его задерживали в июне 2019 года в центре Москвы.
Интерфакс 07:40
Происшествия

На Кубани сняли с поезда женщину, выкинувшую 10-месячную дочь из купе

РИА Новости 06:35
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Политика

Затулин: СБУ готовила теракт на Крымском мосту для Путина

Национальная служба новостей вчера в 11:08
Экономика

По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

Главное новшество: с 1 января 2020 года изменился период, который используется для расчёта накопительной пенсии.
Life.ru 01:40
Энергетика

В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
RT на русском 06:43
Кино

Актер из «Звездных войн» может сняться во втором сезоне «Ведьмака»

Первый сезон сериала «Ведьмак» подошел к концу, второй уже начали снимать, а фанаты тем временем продолжают поднимать тему с идеальной ролью для Марка Хэмилла, который успешно играл Люка Скайуокера в «Звездных войнах».
Телепрограмма 05:56
Энергетика

Стала известна точная сумма платежа «Газпрома» «Нафтогазу»

Во исполнение решения Стокгольмского арбитража "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80.
ИА Новороссия 07:37
Происшествия

В Томске врачи спасли ребёнка, проглотившего 31 магнитный шарик

REGNUM 00:08
Политика

Депутат Госдумы предложил повесить портрет Сталина на ГУМе

Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Харитонов предложил повесить на Гуме во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне портрет руководителя Советского государства Иосифа Сталина.
Газета.Ru 06:25
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 12 января в 11:20
Путешествия

Российским туристам в Турции придется долго ждать заселения в отели

Против ужесточения закона выступили туристические организации Турции.
Интерфакс 06:34
Общество

Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.
Lenta.ru 07:39
Политика

В партии Порошенко заподозрили Зеленского в тайных переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский недостойно себя вел во время кризисной ситуации вокруг крушения украинского лайнера в Иране, утверждает сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.
Московский Комсомолец 05:33
Футбол

Объявлены комментаторы на зимний Кубок под эгидой «Матч Премьер»

На межсезонном товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер, который пройдет в катарской Дохе с 1 по 9 февраля, будет работать бригада из пяти комментаторов.
Российская газета 05:16
Хоккей

Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Lenta.ru 01:32
Политика

Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего

На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива.
РБК вчера в 12:01
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное