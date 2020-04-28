с чего всё началось

В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк. Чипсы проверили и на наличие акриламида — канцерогенного вещества, которое образуется в продукте при жарке. Относительно много этого вещества выявили в картофельных чипсах «Московский картофель».

Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк

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Общество В Москве начали готовиться к смягчению ограничений из-за коронавируса Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.

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