Общество
Газета.RuРоскачество обнаружило в курином филе хлороформ
Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации. Эксперты отметили, что страх потребителей по поводу обработки курицы хлоросодержащими препаратами оказался обоснованным.
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с чего всё началось
Заботясь о здоровье потребителя, Роскачество публикует подробные данные о содержании следов антибиотиков в филе цыплят-бройлеров в карточке каждого товара.Роскачество01:00
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Происшествия
Ефремову диагностировали хронический алкоголизм
Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.
Lenta.ru 02:44
Экономика
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
РИА Новости 02:42
Футбол
Ла Лига в ближайшее время планирует вернуть болельщиков на стадионы
Руководство Ла Лиги подготовило обновлённый медицинский регламент в условиях проведения соревнований при коронавирусе.
Soccer.ru 03:09
Политика
Зинаида Самсонова предложила распустить Саратовскую облдуму
"Хватит играть в эти игры детские, повзрослейте, в конце концов", - призвала Самсонова, добавив, что в нынешнем виде облдуму вообще стоит распустить.
Взгляд-инфо 02:36
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Политика
Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш
Интерфакс вчера в 06:34
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Армия и оружие
Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
Белград до конца года ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3, всего Сербия получит 30 Т-72Б3 и 30 БРДМ-2, заявил РИА Новости посол Сербии в России Мирослав Лазански.
РИА Новости 03:04
Политика
Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину
Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
RT на русском 01:17
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
Политика
В парламентских выборах в Сербии победили Вучич и его однопартийцы
Общественная служба новостей 21 июня в 16:21
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Экономика
Ювелирные сети сокращают число магазинов
Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
Коммерсантъ 21 июня в 17:59
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 21 июня в 18:12
Общество
В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
Газета.Ru 02:18
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru вчера в 03:25
Политика
Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
РИА Новости вчера в 22:59
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Экономика
Россия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ вчера в 08:25
Авто
Kia готовит обновленный Kia Rio X-Line для России
Обновленный кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line, чей прототип вышел на тесты еще в январе, снова попал в объектив фотошпионов.
Автоновости дня 21 июня в 06:42
Здоровье
В Саратовской области выявили ещё 112 носителей коронавируса
Саратов, 22 июня 2020, 09:59 — REGNUM В Саратовской области 22 июня еще у 112 человек подтвердились тесты на коронавирус.
REGNUM вчера в 02:59
Технологии
МТС выходит на рынок «умных» авто
МТС выйдет на рынок "умных" мультимедийных систем для автомобилей.
Sostav.ru вчера в 22:40
Общество
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 02:02
Общество
Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".
РИА Новости 03:13
Экономика
Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 05:27
Происшествия
В массовом ДТП на КАД Петербурга пострадали шесть человек
ДТП на КАД Петербурга (цитата группы "ДТП и ЧП") Https: / / vk.com / spb_today По данным спасательного ведомства, 22 июня около 19 часов на девятом километре внутреннего кольца КАД (Приморский район города) произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ и пяти легковых автомобилей.
REGNUM вчера в 13:28
Здоровье
74 случая коронавируса выявили в Алтайском крае за минувшие сутки
Общее число зараженных в регионе – 3445 Еще 74 человека, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, выявили в Алтайском крае.
АМИТЕЛ 01:07