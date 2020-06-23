Заботясь о здоровье потребителя, Роскачество публикует подробные данные о содержании следов антибиотиков в филе цыплят-бройлеров в карточке каждого товара.

с чего всё началось

Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации. Эксперты отметили, что страх потребителей по поводу обработки курицы хлоросодержащими препаратами оказался обоснованным.

Происшествия Ефремову диагностировали хронический алкоголизм Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм. 12

Экономика В России хотят увеличить размер пенсии по старости Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей). 169

Футбол Ла Лига в ближайшее время планирует вернуть болельщиков на стадионы Руководство Ла Лиги подготовило обновлённый медицинский регламент в условиях проведения соревнований при коронавирусе.

Политика Зинаида Самсонова предложила распустить Саратовскую облдуму "Хватит играть в эти игры детские, повзрослейте, в конце концов", - призвала Самсонова, добавив, что в нынешнем виде облдуму вообще стоит распустить. 4

Общество Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 301

Армия и оружие Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3 Белград до конца года ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3, всего Сербия получит 30 Т-72Б3 и 30 БРДМ-2, заявил РИА Новости посол Сербии в России Мирослав Лазански.

Политика Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года. 28

Экономика Ювелирные сети сокращают число магазинов Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице. 7

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 4,8K

Финансы Рубль снизился к доллару и евро Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля. 9

Политика Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев. 1K

Экономика Россия опередила весь мир по росту личных богатств По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. 1,3K

Общество Forbes назвал лучший российский вуз Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". 3

Экономика Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. 25