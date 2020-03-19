Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВРоскачество оценило эффективность антисептиков

В Роскачестве оценили эффективность антисептиков против коронавируса и рассказали, можно ли им заменить мытье рук с мылом.
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Роскачество оценило эффективность антисептиков

РЕН ТВ01:31

Роспотребнадзор рассказал о полезности антисептиков

Национальная служба новостей02:19

В Роскачестве оценили эффективность антисептиков против коронавируса

REGNUM01:41

Водка или антисептик: в Роскачестве рассказали, чем лучше дезинфицировать руки

Комсомольская правда02:33

Роскачество оценило эффективность антисептиков против коронавируса

Известия01:00

В Роскачестве рассказали, чем заменить антисептики против коронавируса

Российская газетавчера в 16:59

Антисептики против коронавируса: чем заменить?

Роскачествовчера в 04:58
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Здоровье

В Хабаровском крае откроют ситуационный центр по борьбе с COVID-19

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил открыть в регионе круглосуточный ситуационный центр по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 01:23
Здоровье

Жители Украины начали заражать коронавирусом друг друга — Ляшко

На Украине зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Евразия Daily 02:02
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Общество

Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить организациям, работающим в сферах культуры и спорта, отсрочку по уплате налогов в связи с коронавирусом.
РБК 02:37
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки

РИА Новости 18 марта в 06:38
Происшествия

Петербургский школьник выстрелил в упор в соседа по парте

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM В одной из школ Невского района Санкт-Петербурга восьмиклассник выстрелил в упор из газового пистолета в соседа по парте.
REGNUM 03:35
Общество

Из общественных туалетов в Австралии воруют бумагу и мыло

Из общественных туалетов в Австралии воруют бумагу и мыло Злоумышленники обворовали больше ста общественных туалетов.
Экспресс газета 03:04
Происшествия

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован 321 человек

REGNUM 02:45
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском вчера в 16:50
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Общество

Еще четыре человека излечились от коронавируса в России

В России еще четыре человека излечились от коронавируса.
Lenta.ru 03:37
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Lenta.ru 02:24
Кино

«Бладшота» выложат в сеть через полторы недели после премьеры

Американская премьера ленты состоялась 13 марта 2020 года — на следующий день после российской.
ИА InterMedia вчера в 04:44
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Происшествия

В Воронежской области зарегистрирован коронавирус

В Воронежской области зарегистрированы первые 2 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили на Роспотребнадзора.
De Facto вчера в 09:16
Игры

Прохождение демо-версии и новый ролик Resident Evil 3 Remake

В России демо-версия Resident Evil 3 Remake появится 19 марта на РС, PS4 и Xbox One. Игра поступит в продажу 3 апреля этого года.
Городской портал Новый Нижний 18 марта в 15:00
Здоровье

Врачи перечислили способы защиты от коронавируса

Лучшая защита от коронавируса – хороший иммунитет, считают специалисты.
ToDay News Ufa 01:37
Политика

Челябинский губернатор определился с новым омбудсменом

REGNUM 03:39
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Здоровье

ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Вести ФМ 17 марта в 07:24
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Общество

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
RT на русском 01:45
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости 18 марта в 07:48
Общество

Взимание системой «Платон» платы с грузовиков могут приостановить

Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф и разрабатывает меры поддержки отраслей экономики, столкнувшихся со сложностями из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 02:46
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова впервые прокомментировала развод с Резо Гигинеишвили

В 2009 году Надежда Михалкова вышла замуж за режиссера Резо Гигинеишвили.
Вокруг ТВ вчера в 15:24
Общество

Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Известия 03:20
Здоровье

В Белоруссии увеличилось число заболевших коронавирусом

Число случаев заражения новым коронавирусом в Белоруссии выросло с 51 до 69 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Rambler News Service 03:47
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