В Роскачестве оценили эффективность антисептиков против коронавируса и рассказали, можно ли им заменить мытье рук с мылом.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

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Игры Прохождение демо-версии и новый ролик Resident Evil 3 Remake В России демо-версия Resident Evil 3 Remake появится 19 марта на РС, PS4 и Xbox One. Игра поступит в продажу 3 апреля этого года.

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Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.

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