Коронавирус
РЕН ТВРоскачество оценило эффективность антисептиков
В Роскачестве оценили эффективность антисептиков против коронавируса и рассказали, можно ли им заменить мытье рук с мылом.
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Водка или антисептик: в Роскачестве рассказали, чем лучше дезинфицировать руки
Комсомольская правда02:33
В Роскачестве рассказали, чем заменить антисептики против коронавируса
Российская газетавчера в 16:59
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Здоровье
В Хабаровском крае откроют ситуационный центр по борьбе с COVID-19
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил открыть в регионе круглосуточный ситуационный центр по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Жители Украины начали заражать коронавирусом друг друга — Ляшко
На Украине зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить организациям, работающим в сферах культуры и спорта, отсрочку по уплате налогов в связи с коронавирусом.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки
Происшествия
Петербургский школьник выстрелил в упор в соседа по парте
Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM В одной из школ Невского района Санкт-Петербурга восьмиклассник выстрелил в упор из газового пистолета в соседа по парте.
Общество
Из общественных туалетов в Австралии воруют бумагу и мыло
Из общественных туалетов в Австралии воруют бумагу и мыло Злоумышленники обворовали больше ста общественных туалетов.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Общество
Еще четыре человека излечились от коронавируса в России
В России еще четыре человека излечились от коронавируса.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Происшествия
Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Кино
«Бладшота» выложат в сеть через полторы недели после премьеры
Американская премьера ленты состоялась 13 марта 2020 года — на следующий день после российской.
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Происшествия
В Воронежской области зарегистрирован коронавирус
В Воронежской области зарегистрированы первые 2 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили на Роспотребнадзора.
Игры
Прохождение демо-версии и новый ролик Resident Evil 3 Remake
В России демо-версия Resident Evil 3 Remake появится 19 марта на РС, PS4 и Xbox One. Игра поступит в продажу 3 апреля этого года.
Здоровье
Врачи перечислили способы защиты от коронавируса
Лучшая защита от коронавируса – хороший иммунитет, считают специалисты.
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Общество
Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета
15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Общество
Взимание системой «Платон» платы с грузовиков могут приостановить
Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф и разрабатывает меры поддержки отраслей экономики, столкнувшихся со сложностями из-за пандемии нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова впервые прокомментировала развод с Резо Гигинеишвили
В 2009 году Надежда Михалкова вышла замуж за режиссера Резо Гигинеишвили.
Общество
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Здоровье
В Белоруссии увеличилось число заболевших коронавирусом
Число случаев заражения новым коронавирусом в Белоруссии выросло с 51 до 69 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.