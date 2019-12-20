Общество

REGNUMREGNUMРоскачество назвало лучшие игристые вина

Эксперты Роскачества опровергли потребительский стереотип о низком качестве российских игристых полусладких и полусухих вин. Проведённое в 2019 году исследование, в которое вошло свыше 130 наименований вин стоимостью от 180 до 1000 рублей за бутылку, говорит об обратном.
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Роскачество оценило российские игристые вина

РИА Новости01:18

Роскачество составило рейтинг игристых вин ценой до 1 тыс. руб

РБК01:36

Лучшее российское шампанское к Новогоднему столу: рейтинг Роскачества

Комсомольская правда00:00

Роскачество назвало лучшее российское шампанское

Rambler News Service00:00

«Роскачество» составило рейтинг игристых вин

Известия00:00

Роскачество проверило российские игристые вина

ТАСС00:02

Роскачество определило лучшее шампанское

Российская газета00:00
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Происшествия

Собянин соболезнует родным погибшего на Лубянке сотрудника ФСБ

Мэр Москвы направил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника ФСБ.
ТВ Центр 03:35
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

РИА Новости 02:33
Происшествия

В Приволжске брат и сестра провалились под лед на реке Шача

РБК 03:24
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Политика

«Ъ» выяснил, что еще мешает быстро осуществить обмен между Киевом и республиками Донбасса

Власти ДНР и ЛНР, напомним, критикуют украинские власти за то, что те не осуществляют так называемую юридическую очистку (то есть не закрывает возбужденные уголовные дела) обмениваемых лиц, из-за чего люди после освобождения продолжают находиться под следствием или считаться преступниками.
Коммерсантъ 02:00
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ 03:39
Происшествия

Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве

Полиция возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба на юго-востоке Москвы.
ТАСС 01:27
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 01:52
Политика

В МИД прокомментировали импичмент Трампу

В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям.
РИА Новости 03:01
Происшествия

Журналиста «Коммерсанта» задержали у здания ФСБ на Лубянке

Корреспондент газеты "Коммерсант", проводивший видеосъемку по заданию редакции у здания ФСБ в Москве, где накануне террорист устроил стрельбу, был задержан.
Московский Комсомолец 03:40
Общество

Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране

Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения.
РБК 03:00
Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
Происшествия

На трассе «Новосибирск-Кемерово» жуткое ДТП: загорелся бензовоз

На трассе «Новосибирск-Кемерово» произошла серьёзная автомобильная авария. Столкнулись бензовоз и мазутовоз.
Вести Новосибирск 03:45
Кино

Умерла Клодин Оже, сыгравшая девушку Бонда

Французская актриса и модель Клодин Оже умерла в Париже на 79-м году жизни, сообщает The Sun. Причины смерти пока неизвестны.
РИА Новости 03:44
Общество

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области 19 декабря приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров к двум годам условно.
Известия 02:37
Общество

В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Коммерсантъ вчера в 21:56
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости 01:22
Происшествия

ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного

В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Российская газета вчера в 23:18
Футбол

Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщили ТАСС в федерации в пятницу.
ТАСС 02:39
Политика

Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 03:22
Политика

Минздрав оценил предложение Путина по повышению зарплаты врачей

Накануне прошла ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, на которой российский лидер отметил, что для изменения ситуации с разницей в зарплатах в медотрасли необходимо повысить базовую ставку.
Известия 03:35
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки

Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
ТАСС 01:13
Политика

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Lenta.ru 03:25
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

Коммерсантъ вчера в 22:45
Общество

Счетная палата назвала лидирующие по числу долгостроев регионы России

Башкирия и Ямало-Ненецкий автономный округ являются лидерами среди российских регионов по количеству недостроенных объектов и вложенных в них денег на начало 2019 года.
РБК 03:13
Происшествия

В Челябинске пропал 12-летний мальчик

В Челябинске 19 декабря по дороге из школы пропал 12-летний мальчик.
РБК 02:19
Общество

На Украине ввели в оборот новую монету и купюру

Национальный банк Украины ввёл в оборот обновлённую банкноту номиналом 50 гривен и монету номиналом 5 гривен, сообщила 20 декабря пресс-служба банка.
REGNUM 03:38
Здоровье

Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств

Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 03:25
Экономика

Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»

«Код Безопасности» защищает такие государственные информационные системы, как «Электронный бюджет», ГАС «Выборы», Национальную систему платежных карт (НСПК), систему «Платон» и др.
РБК 00:30
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
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