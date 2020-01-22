По оценкам аналитиков, потребитель не видит разницы между вином и «винным напитком», обращая внимание только на цену. К тому же стоимость вина в картонной упаковке существенно ниже, чем цена того же вина в бутылке.

с чего всё началось

Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации. Отмечается, что вино в пакетах удобнее в использовании и не бьется.

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