Общество

Газета.RuГазета.RuРоскачество оценило вина в картонной упаковке

Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации. Отмечается, что вино в пакетах удобнее в использовании и не бьется.
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с чего всё началось

Вино в пакете: конкурент бутылочному?

По оценкам аналитиков, потребитель не видит разницы между вином и «винным напитком», обращая внимание только на цену. К тому же стоимость вина в картонной упаковке существенно ниже, чем цена того же вина в бутылке.
Роскачествовчера в 23:50

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Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными

РИА Новости00:30

Роскачество рассказало о недостатках вина в картонной упаковке

Известия00:40

В Роскачестве объяснили разницу между вином в пакете и бутылке

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В Роскачестве объяснили разницу между вином в пакете и бутылке

РБК02:17

Роскачество сравнило вина в картонной упаковке и бутылках

Москва 2400:21

В Роскачестве рассказали всю правду о вине в упаковке тетрапак

Российская газета00:00

Вино в пакете: конкурент бутылочному?

Роскачествовчера в 23:50
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