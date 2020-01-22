Общество
Газета.RuРоскачество оценило вина в картонной упаковке
Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации. Отмечается, что вино в пакетах удобнее в использовании и не бьется.
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с чего всё началось
По оценкам аналитиков, потребитель не видит разницы между вином и «винным напитком», обращая внимание только на цену. К тому же стоимость вина в картонной упаковке существенно ниже, чем цена того же вина в бутылке.Роскачествовчера в 23:50
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Биологи из Франции обнаружили в плазме человека молекулы митохондрий ДНК в частицах величиной сравнимой с целой митохондрией.
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Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.
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