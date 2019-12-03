Технологии
The GEEKРоскачество определило лучшие приложения для заказа такси
Роскачество провело исследование среди мобильных приложений для заказа такси. Каждый сервис оценивали по 48 критериям. Всего сравнивали 40 приложений — 19 из них на iOS, 21 на Android.
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Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Политика
Глава МИД Украины надеется на Ruxit
Как сообщало ИА REGNUM, Киев с весны 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, объявивших о независимости после произошедшего в начале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса.
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Общество
Жена Глушакова: алиментов не хватает на все детские расходы
Бывшая жена футболиста грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова Дарья пожаловалась на сумму алиментов после развода с игроком.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Футбол
Дрогба сделал селфи с Мбаппе спустя 10 лет после обещания
Мбаппе занял 6-е место в голосовании «Золотого мяча», но вышел на сцену, чтобы объявить лучшего молодого игрока (которым стал Матейс де Лигт), а экс-форвард «Челси» предложил сделать селфи.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках
Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Происшествия
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Происшествия
Консульство РФ подтвердило факт убийства россиянки в Испании
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Общество
ГИБДД исключит из экзамена на права «площадку»
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Армия и оружие
Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»
"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Общество
Операторы попросили внести изменения в закон о «суверенном Рунете»
В ноябре в России вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета, известный также как "закон о суверенном Рунете".
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева выходит замуж
Похоже, что Виктория Лопырева и Игорь Булатов решили официально узаконить свои отношения.
Космос
В NASA выпустили игру — симулятор полета на SpaceX Crew Dragon
Происшествия
Школьники запустили жесткое порно на монитор в брянском ТРЦ
Подростки при помощи мобильного телефона подключились к промо-панели и запустили трансляцию ранее найденного в интернете порновидео, после чего сбежали.
Финансы
Доллар и евро начали активно расти в цене
Доллар и евро начали активно расти в цене Курс валюты на сегодня.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о готовности НАТО отвечать на военные угрозы Китая
Футбол
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
Футбол
Семак вошел в топ-10 тренеров «Зенита» по числу побед
Сергей Семак вошел в топ-10 тренеров "Зенита" по числу побед Это случилось после домашнего матча 18-го тура РПЛ со "Спартаком", который завершился победой сине-бело-голубых со счетом 1:0.
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