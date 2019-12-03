Технологии

The GEEKThe GEEKРоскачество определило лучшие приложения для заказа такси

Роскачество провело исследование среди мобильных приложений для заказа такси. Каждый сервис оценивали по 48 критериям. Всего сравнивали 40 приложений — 19 из них на iOS, 21 на Android.
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Роскачество проверило приложения для заказа такси

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Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

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Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси

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