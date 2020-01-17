Общество
ТАССРоскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами
Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.
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Центр цифровой экспертизы Роскачества дает базовые рекомендации, как безопасно использовать банкоматы, чтобы уберечь свои деньги.Роскачество00:00
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Общество
Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол
Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер".
Экономика
Капитализация Alphabet достигла $1 трлн
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В целях безопасности горожан мэрия решила временно закрыть доступ на территорию ледового городка на площади 1905 года.
Происшествия
Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей
«В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовой породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов», — заявили в ведомстве.
Технологии
В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5
Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Политика
ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина
Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.
Общество
В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал
В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
Кино
Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»
Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
Политика
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Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке
Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Гаджеты
Xiaomi сделает POCO независимым брендом
Вице-президент Xiaomi Ману Кумар Джейн объявил в Twitter, что POCO, суббренд китайской компании, станет независимым.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
В составе столичного клуба хет-трик оформил российский капитан команды нападающий Александр Овечкин (16-я, 20-я, 56-я минуты), который был признан по итогам встречи первой звездой.
Армия и оружие
СБУ заявила, что схватила служащую Нацгвардии — «шпионку» ДНР
Служба безопасности Украины заявила, что якобы разоблачила и схватила в Мариуполе бывшую военнослужащую Национальной гвардии, которая работала на ДНР.
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Политика
Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента
Врио министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником по экономике президента России Владимира Путина.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
Политика
Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Политика
В «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств.
Общество
В беременности сибирской школьницы обвинили 10-летнего мальчика
Армия и оружие
Сирийская армия выбила боевиков из ряда районов в провинции Идлиб
Происшествия
25 автомобилей столкнулись в Адыгее
Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
Политика
Депутата Рады уволили с должности главы комитета после секс-скандала
Верховная рада Украины уволила с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества члена пропрезидентской фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, который ранее попал в громкий скандал.