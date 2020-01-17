Общество

ТАССТАССРоскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами

Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.
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с чего всё началось

Мошенничество с банкоматами – как не стать жертвой аферистов?

Центр цифровой экспертизы Роскачества дает базовые рекомендации, как безопасно использовать банкоматы, чтобы уберечь свои деньги.
Роскачество00:00

Подробнее о событии

Роскачество дало советы по предотвращению мошенничества с банкоматами

RT на русском01:31

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

Известия00:00

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

РИА Новости00:54

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

РБК00:30

Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами

ТАСС00:16

Мошенничество с банкоматами – как не стать жертвой аферистов?

Роскачество00:00

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

URA.Ru01:29
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Армия и оружие

В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы

RT на русском 08:26
Общество

Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол

Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер".
Газета.Ru 01:11
Экономика

Капитализация Alphabet достигла $1 трлн

Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Коммерсантъ вчера в 18:48
Общество

В Екатеринбурге закрыли ледовый городок после обрушения стены

В целях безопасности горожан мэрия решила временно закрыть доступ на территорию ледового городка на площади 1905 года.
ТагилСити.ру 04:54
Происшествия

Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей

«В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовой породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов», — заявили в ведомстве.
RT на русском 07:29
Единоборства

Президент UFC: Макгрегор получит бой с Хабибом, если победит Серроне

РЕН ТВ 01:03
Технологии

В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5

Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Газета.Ru 07:53
Биатлон

На пятом этапе Кубка мира по биатлону стартует женская эстафета

Pravda.Ru 01:31
Политика

ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина

Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.
RT на русском 08:01
Экономика

Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

РИА Новости 05:04
Общество

В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал

В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
Lenta.ru 04:29
Кино

Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»

Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
VSE42.RU вчера в 23:28
Политика

Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:03
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке

Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Газета.Ru вчера в 09:55
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Гаджеты

Xiaomi сделает POCO независимым брендом

Вице-президент Xiaomi Ману Кумар Джейн объявил в Twitter, что POCO, суббренд китайской компании, станет независимым.
News.ru 03:29
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

В составе столичного клуба хет-трик оформил российский капитан команды нападающий Александр Овечкин (16-я, 20-я, 56-я минуты), который был признан по итогам встречи первой звездой.
РИА Новости вчера в 23:45
Армия и оружие

СБУ заявила, что схватила служащую Нацгвардии — «шпионку» ДНР

Служба безопасности Украины заявила, что якобы разоблачила и схватила в Мариуполе бывшую военнослужащую Национальной гвардии, которая работала на ДНР.
Rusvesna.su вчера в 23:31
Политика

Халифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
REGNUM 08:15
Политика

Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента

Врио министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником по экономике президента России Владимира Путина.
Ведомости 07:47
Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
RT на русском 06:55
Политика

Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
РБК 04:30
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 05:50
Политика

В «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств

Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств.
РИА Новости 05:09
Общество

В беременности сибирской школьницы обвинили 10-летнего мальчика

REGNUM вчера в 05:30
Армия и оружие

Сирийская армия выбила боевиков из ряда районов в провинции Идлиб

REGNUM вчера в 06:03
Происшествия

25 автомобилей столкнулись в Адыгее

Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
Газета.Ru 04:10
Политика

Депутата Рады уволили с должности главы комитета после секс-скандала

Верховная рада Украины уволила с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества члена пропрезидентской фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, который ранее попал в громкий скандал.
ТАСС 08:02
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