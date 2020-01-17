Центр цифровой экспертизы Роскачества дает базовые рекомендации, как безопасно использовать банкоматы, чтобы уберечь свои деньги.

с чего всё началось

Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.

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