Гаджеты
ИзвестияРоскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов. Результаты опубликованы на официальном сайте организации в пятницу, 8 ноября.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
"Роскачество" испытало самые "громкие" новинки на рынке смартфонов: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy Fold, Honor 20, Motorola One Action, Xiaomi Mi 9T Pro и Xiaomi Mi A3.Life.ru03:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:05, Ашберн
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru 06 ноября в 23:10
Общество
В России зафиксировали рост зарплат в большинстве компаний
В исследовании отмечается, что 80 процентов компаний поднимают зарплаты в индивидуальном порядке в зависимости от достижения сотрудника или личных симпатий.
Российская газета 02:53
Армия и оружие
Украина рассказала о готовности к разведению сил в районе Петровского
ИА «Ореанда-Новости» Командующим операций объединённых сил Украины Владимиром Кравченко было заявлено о подтверждении Киевом готовности в пятницу к разведению сил, расположенных возле посёлка Петровское.
Ореанда-Новости 02:51
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась почти в два раза
Чистая прибыль «Русала» по МСФО с января по сентябрь 2019 года сократилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $819 млн, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 01:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов признался, что давал молодой жене «лещей»
Дмитрий Тарасов признался, что сейчас молодая жена больше не "выносит ему мозг", а потому в последние четыре месяца их отношения близки к идеальным.
OAnews вчера в 19:11
Транспорт
Беглов рассказал о возможном повышении тарифов в транспорте Петербурга
Власти Санкт-Петербурга обсуждают вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте города с 2020 года, сообщил губернатор города Александр Беглов, передает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 16:44
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Политика
Лавров: Россия приступает к разработке РСМД в ответ на действия США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в качестве зеркального ответа на действия Соединенных Штатов РФ приступает к разработке наземных ракет средней и меньшей дальности.
ТК Звезда 03:49
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика
В США обвинили Макрона в предательстве либерального миропорядка
Французский президент Эммануэль Макрон в ходе визита в Пекин заключил «сделку с дьяволом» с точки зрения либерального порядка, пишет американское издание Washington Examiner.
Взгляд.ру 02:34
Политика
Зеленский назначил нового «главу СБУ по Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Нетужилова новым «главой СБУ по Крыму».
Rambler News Service вчера в 12:53
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Происшествия
Михаил Светов проходит как свидетель по делу о развратных действиях
Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов проходит как свидетель в деле, возбуждённом по статье 135 УК РФ (развратные действия).
News.ru вчера в 08:18
Экономика
Мутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства
Застройщики порядка 1,7 тыс. строящихся домов находятся на стадии банкротства.
РБК 02:58
Происшествия
Второклассницу унизили на чаепитии в новосибирской школе из-за денег
Тайга.инфо 05 ноября в 00:10
Армия и оружие
Россия и Турция начали третье совместное патрулирование в Сирии
«В рамках соглашения, достигнутого с Российской Федерацией в Сочи 22 октября 2019 года, в регионе между Камышлы и Эль-Маликия к востоку от Евфрата началось третье наземное патрулирование с участием военных подразделений Турции и России при участии беспилотников», — сказано в сообщении.
Известия 02:42
Общество
Киноцентр «Соловей» уточнил дату своего закрытия
Закрытие киноцентра «Соловей» перенесли с 15 ноября на 2 декабря.
Ведомости вчера в 12:31
Авто
Продажи новых автомобилей в России резко сократились
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили в октябре 2019 года 152,057 тыс. единиц, что на 5,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Росбалт вчера в 08:40
Происшествия
Напавший на журналистов сенатор избежал уголовного дела
Следственное управление СК по Бурятии отказало в возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации от Иркустской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты телеканала РЕН ТВ обвинили в нападении и нанесении побоев.
Национальная служба новостей 03:29
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru 06 ноября в 08:35
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Армия и оружие
В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»
Life.ru вчера в 07:35
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело вчера в 19:12
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Комсомольская правда 05 ноября в 01:21