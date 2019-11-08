с чего всё началось

Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов. Результаты опубликованы на официальном сайте организации в пятницу, 8 ноября.

Общество Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.

Общество В России зафиксировали рост зарплат в большинстве компаний В исследовании отмечается, что 80 процентов компаний поднимают зарплаты в индивидуальном порядке в зависимости от достижения сотрудника или личных симпатий.

Армия и оружие Украина рассказала о готовности к разведению сил в районе Петровского ИА «Ореанда-Новости» Командующим операций объединённых сил Украины Владимиром Кравченко было заявлено о подтверждении Киевом готовности в пятницу к разведению сил, расположенных возле посёлка Петровское.

Происшествия В Бишкеке в кафе произошли три взрыва В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.

Экономика Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась почти в два раза Чистая прибыль «Русала» по МСФО с января по сентябрь 2019 года сократилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $819 млн, говорится в сообщении компании.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов признался, что давал молодой жене «лещей» Дмитрий Тарасов признался, что сейчас молодая жена больше не "выносит ему мозг", а потому в последние четыре месяца их отношения близки к идеальным.

Транспорт Беглов рассказал о возможном повышении тарифов в транспорте Петербурга Власти Санкт-Петербурга обсуждают вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте города с 2020 года, сообщил губернатор города Александр Беглов, передает РИА Новости.

Общество Умер друг тигра Амура козел Тимур Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.

Политика Лавров: Россия приступает к разработке РСМД в ответ на действия США Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в качестве зеркального ответа на действия Соединенных Штатов РФ приступает к разработке наземных ракет средней и меньшей дальности.

Технологии Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

Армия и оружие Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Общество Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.

Политика В США обвинили Макрона в предательстве либерального миропорядка Французский президент Эммануэль Макрон в ходе визита в Пекин заключил «сделку с дьяволом» с точки зрения либерального порядка, пишет американское издание Washington Examiner.

Политика Зеленский назначил нового «главу СБУ по Крыму» Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Нетужилова новым «главой СБУ по Крыму».

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Происшествия Михаил Светов проходит как свидетель по делу о развратных действиях Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов проходит как свидетель в деле, возбуждённом по статье 135 УК РФ (развратные действия).

Армия и оружие Россия и Турция начали третье совместное патрулирование в Сирии «В рамках соглашения, достигнутого с Российской Федерацией в Сочи 22 октября 2019 года, в регионе между Камышлы и Эль-Маликия к востоку от Евфрата началось третье наземное патрулирование с участием военных подразделений Турции и России при участии беспилотников», — сказано в сообщении.

Общество Киноцентр «Соловей» уточнил дату своего закрытия Закрытие киноцентра «Соловей» перенесли с 15 ноября на 2 декабря.

Авто Продажи новых автомобилей в России резко сократились Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили в октябре 2019 года 152,057 тыс. единиц, что на 5,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.

Происшествия Напавший на журналистов сенатор избежал уголовного дела Следственное управление СК по Бурятии отказало в возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации от Иркустской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты телеканала РЕН ТВ обвинили в нападении и нанесении побоев.

Политика Макрон представил три сценария развития России Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.