Гаджеты

ИзвестияИзвестияРоскачество представило обновленный рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов. Результаты опубликованы на официальном сайте организации в пятницу, 8 ноября.
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с чего всё началось
"Роскачество" испытало
 самые "громкие" новинки на рынке смартфонов: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy Fold, Honor 20, Motorola One Action, Xiaomi Mi 9T Pro и Xiaomi Mi A3.
Life.ru03:22

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Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов

Известия00:36

Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов

REGNUM01:47

В Роскачестве составили новый рейтинг популярности смартфонов

ФедералПресс01:10

В рейтинге смартфонов Роскачества сменился лидер

Rambler News Service00:39

IPhone 11 Pro Max признали лучшим смартфоном

Lenta.ru03:37

Роскачество проверило новинки смартфонов

Российская газета00:00

IPhone 11 Pro Max назван самым популярным смартфоном

Якутия 2400:00
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Общество

Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел на свободу из колонии

Газета.Ru 03:59
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru 06 ноября в 23:10
Общество

В России зафиксировали рост зарплат в большинстве компаний

В исследовании отмечается, что 80 процентов компаний поднимают зарплаты в индивидуальном порядке в зависимости от достижения сотрудника или личных симпатий.
Российская газета 02:53
Армия и оружие

Украина рассказала о готовности к разведению сил в районе Петровского

ИА «Ореанда-Новости» Командующим операций объединённых сил Украины Владимиром Кравченко было заявлено о подтверждении Киевом готовности в пятницу к разведению сил, расположенных возле посёлка Петровское.
Ореанда-Новости 02:51
Происшествия

В Бишкеке в кафе произошли три взрыва

В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Экономика

Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась почти в два раза

Чистая прибыль «Русала» по МСФО с января по сентябрь 2019 года сократилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $819 млн, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 01:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов признался, что давал молодой жене «лещей»

Дмитрий Тарасов признался, что сейчас молодая жена больше не "выносит ему мозг", а потому в последние четыре месяца их отношения близки к идеальным.
OAnews вчера в 19:11
Транспорт

Беглов рассказал о возможном повышении тарифов в транспорте Петербурга

Власти Санкт-Петербурга обсуждают вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте города с 2020 года, сообщил губернатор города Александр Беглов, передает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 16:44
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Политика

Лавров: Россия приступает к разработке РСМД в ответ на действия США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в качестве зеркального ответа на действия Соединенных Штатов РФ приступает к разработке наземных ракет средней и меньшей дальности.
ТК Звезда 03:49
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Армия и оружие

Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Общество

Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть

В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика

В США обвинили Макрона в предательстве либерального миропорядка

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе визита в Пекин заключил «сделку с дьяволом» с точки зрения либерального порядка, пишет американское издание Washington Examiner.
Взгляд.ру 02:34
Политика

Зеленский назначил нового «главу СБУ по Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Нетужилова новым «главой СБУ по Крыму».
Rambler News Service вчера в 12:53
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Происшествия

Михаил Светов проходит как свидетель по делу о развратных действиях

Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов проходит как свидетель в деле, возбуждённом по статье 135 УК РФ (развратные действия).
News.ru вчера в 08:18
Экономика

Мутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства

Застройщики порядка 1,7 тыс. строящихся домов находятся на стадии банкротства.
РБК 02:58
Происшествия

Второклассницу унизили на чаепитии в новосибирской школе из-за денег

Тайга.инфо 05 ноября в 00:10
Армия и оружие

Россия и Турция начали третье совместное патрулирование в Сирии

«В рамках соглашения, достигнутого с Российской Федерацией в Сочи 22 октября 2019 года, в регионе между Камышлы и Эль-Маликия к востоку от Евфрата началось третье наземное патрулирование с участием военных подразделений Турции и России при участии беспилотников», — сказано в сообщении.
Известия 02:42
Общество

Киноцентр «Соловей» уточнил дату своего закрытия

Закрытие киноцентра «Соловей» перенесли с 15 ноября на 2 декабря.
Ведомости вчера в 12:31
Происшествия

На Урале задержали подозреваемого в убийстве девушки-подростка

РИА Новости 04:02
Авто

Продажи новых автомобилей в России резко сократились

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили в октябре 2019 года 152,057 тыс. единиц, что на 5,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Росбалт вчера в 08:40
Происшествия

Напавший на журналистов сенатор избежал уголовного дела

Следственное управление СК по Бурятии отказало в возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации от Иркустской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты телеканала РЕН ТВ обвинили в нападении и нанесении побоев.
Национальная служба новостей 03:29
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru 06 ноября в 08:35
Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Происшествия

ФСБ показала видео задержания членов ячейки финансистов ИГ в Дагестане

Известия 03:53
Армия и оружие

В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»

Life.ru вчера в 07:35
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело вчера в 19:12
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Комсомольская правда 05 ноября в 01:21
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