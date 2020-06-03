Эксперты Роскачества рассказали, где именно кроется опасность, что лучше предпринять, чтобы обезопасить себя.

с чего всё началось

Эксперты Роскачества рассказали о содержании токсинов во фруктах и овощах. Как говорится в сообщении организации эти токсины необходимы растениям, чтобы их не съедали раньше времени насекомые или другие паразиты и они успели достичь спелости.

Роскачество предупредило о содержании токсинов в овощах и фруктах

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