Общество

ТАССТАССРоскачество предупредило о содержании токсинов в овощах и фруктах

Эксперты Роскачества рассказали о содержании токсинов во фруктах и овощах. Как говорится в сообщении организации эти токсины необходимы растениям, чтобы их не съедали раньше времени насекомые или другие паразиты и они успели достичь спелости.
Читать в источнике
Комментировать253
с чего всё началось

10 ядовитых продуктов на вашей кухне

Эксперты Роскачества рассказали, где именно кроется опасность, что лучше предпринять, чтобы обезопасить себя.
Роскачество01:00

Подробнее о событии

Роскачество предупредило об опасных токсинах в овощах и фруктах

РИА Новости04:11

Роскачество назвало содержащиеся в овощах и фруктах токсины

РБК04:06

10 ядовитых продуктов, которые есть на каждой кухне

Вести.Ru01:00

Роскачество предупредило о содержании токсинов в овощах и фруктах

ТАСС01:06

Россиянам рассказали о токсичности овощей и фруктов

Lenta.ru01:00

Россиян предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах

Газета.Ru01:35

10 ядовитых продуктов на вашей кухне

Роскачество01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
841
Футбол

Вылечившийся от коронавируса футболист Погребняк выписался из больницы

Футболист «Урала» Павел Погребняк вылечился от коронавируса и выписался из больницы. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов.
Известия 04:17
Здоровье

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
115
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

RT на русском 03:17
572
Армия и оружие

В Москве 4 июня из-за ночной репетиции парада Победы ограничат движение

В центре Москвы 4 июня из-за ночной репетиции парада Победы ограничат движение - ЦОДД РИА Новости
РИА Новости 04:18
Общество

За сутки в Воронежской области коронавирус подтвержден у 95 человек

Утром 2 июня официальное заражение коронавирусом подтверждено у 95 человек в Воронежской области, сообщил пресс-центр регионального правительства.
Горком вчера в 02:08
18
Общество

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от Covid-19

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 01:39
1,7K
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,8K
Происшествия

В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар

ТАСС 03:38
86
Общество

Амурских ветеранов попросили вернуть выплаты к Дню Победы

Пенсионный фонд России (ПФР) в Амурской области потребовал у ветеранов боевых действий на острове Даманский вернуть выплаты, полученные к 75-летию Дня Победы.
URA.Ru 03:03
36
Авто

Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep

Китайский автогигант Haval опубликовал официальные фотографии, по которым можно рассмотреть предстоящую новинку.
Faktom вчера в 15:40
10
Футбол

В Испании рассматривают возможность возвращения фанатов на стадионы

Минздрав Испании рассматривает возможность возвращения болельщиков на футбольные стадионы после возобновления сезона, заявил координатор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Фернандо Симон, чьи слова приводит Рейтер.
РИА Новости вчера в 18:19
Общество

Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора

Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
721
Экономика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
2
Происшествия

Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек

Российская газета вчера в 22:41
143
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
1,7K
Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом

В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru вчера в 08:00
14
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 03:28
378
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
148
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
245
Шоу-бизнес

Друзья Светланы Моргуновой рассказали о ее состоянии после смерти сына

Известный диктор Светлана Моргунова тяжело переживает смерть единственного сына Максима. 52-летний мужчина умер от COVID-19 в середине мая.
ФАН 00:17
Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
395
Политика

Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7

Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи.
Газета.Ru вчера в 16:26
381
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
11
Общество

В Калужской области смягчают режим ограничений

В Калужской области смягчают режим ограничений Скрин фото страницы Владислава Шапши в "ВКонтакте" Между тем на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" врио губернатора Владислав Шапша предупредил, что по-прежнему рекомендуется избегать мест массового скопления людей и сохраняется масочный режим.
REGNUM 02:27
17
Общество

Торбинский сравнил полицейских в России и США

Полицейский сказал, что это не повод так себя вести на дороге, но он не стал меня штрафовать, сказал: «Окей, езжай».
RT на русском 01:43
6
Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 31 мая в 05:05
1K
Политика

Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности

Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
87
Армия и оружие

Украина осудила задержание своего пьяного военного в Крыму

Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сообщении на своей странице в Facebook назвало задержание российскими пограничниками в Крыму своего военного Евгения Добринского «исчезновением», посчитав эти действия незаконными.
Lenta.ru 04:16
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное