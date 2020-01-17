Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами. Среди опасностей, о которых стоит помнить пользователям банкоматов, эксперты перечислили скиммеры — считывающие данные накладки на картоприемники, запоминающие пин-коды накладные клавиатуры и скрытые камеры.
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с чего всё началось

Мошенничество с банкоматами – как не стать жертвой аферистов?

Центр цифровой экспертизы Роскачества дает базовые рекомендации, как безопасно использовать банкоматы, чтобы уберечь свои деньги.
Роскачество00:00

Подробнее о событии

Роскачество дало советы по предотвращению мошенничества с банкоматами

RT на русском01:31

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

URA.Ru01:29

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

Известия00:00

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

РБК00:30

Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами

ТАСС00:16

Мошенничество с банкоматами – как не стать жертвой аферистов?

Роскачество00:00

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

РИА Новости00:54
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Происшествия

Жительница Кирова уморила голодом трехлетнюю дочь

Как было установлено, осужденная в феврале 2019 ушла из квартиры, оставив в ней свою дочь без еды и воды.
Государственные Вести 05:45
Общество

Привет, Наташа, люблю: названы самые популярные в мире пароли

Аналитики использовали данные различных сообществ, которые занимающиеся восстановлением паролей из хешей, а также теневых форумов, поставляющих в открытый доступ выкладываются массовые утечки расшифрованных (восстановленных) и хешированных паролей.
Российская газета 07:29
Общество

The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей

The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Дождь 09:11
Игры

Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС

Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Игромания.ру вчера в 14:21
Происшествия

Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

РИА Новости 09:26
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости вчера в 17:21
Политика

Премьеру Мишустину предоставлена государственная охрана

Михаил Мишустин, назначенный в четверг премьер-министром России, взят под государственную охрану, как и предписывает законодательство, сообщил ТАСС источник в Доме правительства.
ТАСС 09:31
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова поздравила супруга Игоря Николаева с днем рождения

Юлия Проскурякова поздравила супруга Игоря Николаева с днем рождения. 17 января ему исполняется 60 лет.
Дни24 04:41
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевского титула

Жена британского принца Гарри Меган Маркл впервые после выхода из королевской семьи и отъезда из Британии появилась на людях.
NewInform 15 января в 09:50
Политика

Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Ведомости 09:14
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости вчера в 10:32
Хоккей

Тренер «Монреаля»: Илья Ковальчук делает отличную работу

МК-Спорт 04:34
Политика

Халифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
REGNUM 08:15
Биатлон

Резцова: соперница начала закрывать мишени на моей установке

RT на русском 10:20
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 05:50
Армия и оружие

МИД Польши обвинил Россию в попытке переписать историю о войне

REGNUM 07:39
Общество

Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале

Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
RT на русском 04:43
Политика

Лавров ответил на вопрос о желании остаться министром

Австрийская журналистка поинтересовалась у Лаврова, будет ли он в дальнейшем министром иностранных дел.
Lenta.ru 05:49
Общество

Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру

Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Ридус вчера в 14:51
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости 07:50
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета 00:34
Происшествия

Георгий Кутоян обнаружен застреленным

В квартире дома по улице Паруйра Севака в Ереване найдено тело 38-летнего экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна.
Вести.Ru 06:37
Футбол

Украинский клуб выгнал футболиста после его визита в РФ

REGNUM 09:14
Политика

Кудрин рассказал, каких ждёт реформ после отставки Медведева

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин пояснил, каких именно реформ он ждёт после отставки Дмитрия Медведева.
News.ru 09:21
Политика

Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку.
ТАСС 04:20
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 15 января в 21:31
Теннис

Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал проходящего в австралийском городе Аделаида турнире с призовым фондом в 545 тысяч долларов.
Вести.Ru 08:41
Игры

ZeniMax Online выпустит русскую локализацию The Elder Scrolls Online

Мир фантастики 02:47
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Политика

Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Дождь 09:46
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