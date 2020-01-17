Центр цифровой экспертизы Роскачества дает базовые рекомендации, как безопасно использовать банкоматы, чтобы уберечь свои деньги.

с чего всё началось

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами. Среди опасностей, о которых стоит помнить пользователям банкоматов, эксперты перечислили скиммеры — считывающие данные накладки на картоприемники, запоминающие пин-коды накладные клавиатуры и скрытые камеры.

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

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