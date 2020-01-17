Общество
РИА НовостиРоскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами. Среди опасностей, о которых стоит помнить пользователям банкоматов, эксперты перечислили скиммеры — считывающие данные накладки на картоприемники, запоминающие пин-коды накладные клавиатуры и скрытые камеры.
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с чего всё началось
Центр цифровой экспертизы Роскачества дает базовые рекомендации, как безопасно использовать банкоматы, чтобы уберечь свои деньги.Роскачество00:00
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Политика
Мишустин и Медведев встретились с правительством
Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
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Путин примет участие в конференции по Ливии
Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине.
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Ляйсан Утяшева, спортсменка и супруга юмориста Павла Воли, решила показать подписчикам в «Инстаграме» свой новый образ.
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Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии
В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
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У партии «Единая Россия» есть претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения.
Армия и оружие
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В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.
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СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
Здоровье
Москва внедряет цифровые технологии в здравоохранении
Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о том, что нужно предпринять для того, чтобы московское здравоохранение совершило прорыв.
Общество
Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс
Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
Политика
Мишустин представил программу. Главное
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с программной речью.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Происшествия
Заместителя мэра Ярославля задержали по подозрению во взятке
Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает портал Yarnews.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке
Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Происшествия
Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии
Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики за то, что во время охоты он по неосторожности выстрелил в своего сына.
Футбол
Федун объяснил, почему выступил против расширения лиги
Леонид Федун, представлявший на собрании клубов в доме футбола московский «Спартак», считает, что расширение лиги приведет к большому количеству «договорных матчей».
Политика
«Коммерсант» сообщил о возможности досрочных выборов в Госдуму
В России могут пройти досрочные выборы в Госдуму.
Политика
В Чечне объяснили временную нетрудоспособность Кадырова
Происшествия
В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении
Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.
Общество
Несколько автодорог перекрыли в Алтайском крае из-за метели
В Алтайском крае из-за плохой видимости в связи с метелью ограничили движение по нескольким участкам автодорог.
Автоспорт
Экипаж команды «КамАЗ-мастер» выиграл «Дакар-2020» в зачете грузовиков
Победителем многодневки в зачете грузовиков стал экипаж Андрея Каргинова. В этом году состязания впервые прошли в Саудовской Аравии.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ»
Сенсации не случилось: в перенесённом матче 15-го тура чемпионата Франции ведомые Головиным «Монако» были разбиты действующими чемпионами страны со счетом: 1:4. Встреча прошла в небольшом княжестве, единственный гол в составе хозяев забил Тьемуэ Бакайоко, он лишь «размочил» счет за 3 минуты до финального свистка.
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово
"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
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CD Projekt RED перенесли дату выхода игры Cyberpunk 2077
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