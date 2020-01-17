Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами. Среди опасностей, о которых стоит помнить пользователям банкоматов, эксперты перечислили скиммеры — считывающие данные накладки на картоприемники, запоминающие пин-коды накладные клавиатуры и скрытые камеры.
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с чего всё началось

Мошенничество с банкоматами – как не стать жертвой аферистов?

Центр цифровой экспертизы Роскачества дает базовые рекомендации, как безопасно использовать банкоматы, чтобы уберечь свои деньги.
Роскачество00:00

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Роскачество дало советы по предотвращению мошенничества с банкоматами

RT на русском01:31

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

URA.Ru01:29

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

РБК00:30

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

РИА Новости00:54

Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами

ТАСС00:16

Мошенничество с банкоматами – как не стать жертвой аферистов?

Роскачество00:00

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

Известия00:00
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Политика

Мишустин и Медведев встретились с правительством

Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Lenta.ru 05:54
Политика

Путин примет участие в конференции по Ливии

Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине.
Газета.Ru 07:17
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева снова полностью сменила имидж

Ляйсан Утяшева, спортсменка и супруга юмориста Павла Воли, решила показать подписчикам в «Инстаграме» свой новый образ.
Discover24 05:42
Происшествия

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
РИА Новости 06:56
Политика

В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств

У партии «Единая Россия» есть претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения.
РБК 06:20
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.
Российская газета 00:34
Политика

Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Газета.Ru 06:59
Происшествия

СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
RT на русском 06:08
Здоровье

Москва внедряет цифровые технологии в здравоохранении

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о том, что нужно предпринять для того, чтобы московское здравоохранение совершило прорыв.
ТВ Центр 07:18
Гаджеты

Названы разряжающие смартфоны Android-приложения

НТВ 07:12
Общество

Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс

Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
Известия 06:44
Политика

Мишустин представил программу. Главное

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с программной речью.
Infox.ru вчера в 08:10
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 09:57
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Происшествия

Заместителя мэра Ярославля задержали по подозрению во взятке

Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает портал Yarnews.
REGNUM 00:54
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке

Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Газета.Ru вчера в 09:55
Происшествия

Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии

Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики за то, что во время охоты он по неосторожности выстрелил в своего сына.
ТАСС 06:19
Футбол

Федун объяснил, почему выступил против расширения лиги

Леонид Федун, представлявший на собрании клубов в доме футбола московский «Спартак», считает, что расширение лиги приведет к большому количеству «договорных матчей».
ГЛАС.RU 05:57
Политика

«Коммерсант» сообщил о возможности досрочных выборов в Госдуму

В России могут пройти досрочные выборы в Госдуму.
URA.Ru вчера в 23:26
Политика

В Чечне объяснили временную нетрудоспособность Кадырова

Ruposters.ru вчера в 02:12
Происшествия

В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении

Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.
РИА Новости 07:18
Общество

Несколько автодорог перекрыли в Алтайском крае из-за метели

В Алтайском крае из-за плохой видимости в связи с метелью ограничили движение по нескольким участкам автодорог.
Известия 04:12
Автоспорт

Экипаж команды «КамАЗ-мастер» выиграл «Дакар-2020» в зачете грузовиков

Победителем многодневки в зачете грузовиков стал экипаж Андрея Каргинова. В этом году состязания впервые прошли в Саудовской Аравии.
НТВ 05:38
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости вчера в 03:26
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ»

Сенсации не случилось: в перенесённом матче 15-го тура чемпионата Франции ведомые Головиным «Монако» были разбиты действующими чемпионами страны со счетом: 1:4. Встреча прошла в небольшом княжестве, единственный гол в составе хозяев забил Тьемуэ Бакайоко, он лишь «размочил» счет за 3 минуты до финального свистка.
ГЛАС.RU 15 января в 19:52
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово

"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Интерфакс вчера в 08:29
Игры

CD Projekt RED перенесли дату выхода игры Cyberpunk 2077

ГТРК Самара 05:32
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Авто

Дизельные BMW 3 серии и кроссоверы X3 стали умеренными гибридами

Motor 05:13
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