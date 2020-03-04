Общество

ФАНФАНРоскачество предупредило об уловках маркетологов в преддверии 8 Марта

Продавцы электроники и гаджетов не снижают стоимость товаров перед 8 Марта, а все объявления о скидках являются рекламным ходом. Об этой и других уловках маркетологов в преддверии праздника предупредили эксперты Роскачества.
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с чего всё началось

Как не переплатить за смартфон в подарок на 8 Марта?

Станислав Полубинский начальник департамента аналитики и проектного управления Роскачества Перед 8 Марта Роскачество провело опрос на своем портале, чтобы выяснить, какие подарки ожидают получить женщины и что собираются дарить мужчины.
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Россиян предупредили об уловках продавцов электроники

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