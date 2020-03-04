Общество
ФАНРоскачество предупредило об уловках маркетологов в преддверии 8 Марта
Продавцы электроники и гаджетов не снижают стоимость товаров перед 8 Марта, а все объявления о скидках являются рекламным ходом. Об этой и других уловках маркетологов в преддверии праздника предупредили эксперты Роскачества.
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с чего всё началось
Станислав Полубинский начальник департамента аналитики и проектного управления Роскачества Перед 8 Марта Роскачество провело опрос на своем портале, чтобы выяснить, какие подарки ожидают получить женщины и что собираются дарить мужчины.Роскачество00:00
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Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Космос
Найден способ достичь скорости света
Общество
Доступ к ресурсам с фейками про коронавирус ограничил Роскомнадзор
Роскомнадзор сообщил о том, что по требованию Генпрокуратуры, доступ к социальным сетям и другим интернет-ресурсам, которые распространяют лживые новости о коронавирусе, будут заблокированы.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука
Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент РБК.
Армия и оружие
На параде Победы в Москве впервые покажут огнеметы ТОС-2 «Тосочка»
Новейшие тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» впервые пройдут в колонне военной техники на параде Победы на столичной Красной площади.
Армия и оружие
Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская рассекретили пол будущего ребенка
В 2018 году у Настасьи Шубской и Александра Овечкина родился сын. В скором времени у супругов появится второй ребенок.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о переименовании членов Совфеда
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции о переименовании членов Совета Федерации в сенаторов.
Политика
Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав
Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён
Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
Энергетика
Вице-президента «Лукойла» лишили части полномочий
В нефтяной компании «Лукойл» произошел ряд кадровых перестановок, в результате которых ее вице-президент Азат Шамсуаров лишился части полномочий.
Экономика
Госдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о приобретении кабмином у Центробанка пакета акций Сбербанка.
Гаджеты
Презентация смартфонов OnePlus 8 состоится в первой половине апреля
В распоряжении ресурса TechRadar оказалась информация о сроках анонса флагманских смартфонов семейства OnePlus 8. За время подготовки к выпуску эти аппараты успели обрасти многочисленными слухами.
Общество
Депутаты отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Депутаты предлагали прописать в основной закон, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин — в 55 лет.
Общество
Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире, пишет ТАСС.
Общество
Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно
Еще одна маленькая жительница США с врожденным невусом (гигантским родимым пятном) на лице прилетит в Краснодар на лечение, рассказали РИА Новости в местной клинике лазерной фотодинамической терапии.
Общество
Россиян начнут уведомлять о размере их будущей пенсии
Россияне, достигшие 45-летнего возраста, начнут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии.
Общество
В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса
Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
Происшествия
У входа в редакцию кипрского интернет-издания прогремел взрыв
Полиция Лимасола приступила к расследованию обстоятельств взрыва, прогремевшего минувшей ночью у входа в офис информационной группы MC Digital Media, в котором расположена редакция интернет-издания Cyprus Times.
Происшествия
Историку-потрошителю Соколову предъявили окончательное обвинение
Кино
Назван актерский состав новой «Сплетницы»
Стало известно, что в HBO Max заключили контракты с актерами, которые примут участие в съемках ребута «Сплетницы».
Музыка
Жириновский станцевал под песню Little Big
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Музыка
Менеджер Little Big покинул группу после новостей о Евровидении
В своем фейсбуке PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов написал, что прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Игры
Castlevania: Symphony of the Night вышла на iOS и Android
4 марта в App Store и Play Market появилась мобильная версия Castlevania: Symphony of the Night.