Станислав Полубинский начальник департамента аналитики и проектного управления Роскачества Перед 8 Марта Роскачество провело опрос на своем портале, чтобы выяснить, какие подарки ожидают получить женщины и что собираются дарить мужчины.

с чего всё началось

Продавцы электроники и гаджетов не снижают стоимость товаров перед 8 Марта, а все объявления о скидках являются рекламным ходом. Об этой и других уловках маркетологов в преддверии праздника предупредили эксперты Роскачества.

Роскачество предупредило об уловках маркетологов в преддверии 8 Марта

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