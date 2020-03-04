Общество
ИзвестияРоскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта
Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров. Специалисты предупреждают о некоторых хитростях продавцов.
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с чего всё началось
Станислав Полубинский начальник департамента аналитики и проектного управления Роскачества Перед 8 Марта Роскачество провело опрос на своем портале, чтобы выяснить, какие подарки ожидают получить женщины и что собираются дарить мужчины.Роскачество00:00
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Футбол
В Болгарии футболист не забил с нескольких сантиметров
В матче Кубка Болгарии между пловдивским «Локомотивом» и софийским «ЦСКА 1948» произошёл курьёзный эпизод.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Футбол
ФК «Тамбов» опубликовал в «Твиттере» видеоролик «Вернись домой»
ФК «Тамбов» опубликовал в своем официальном аккаунте в «Твиттере» видеоролик под названием «Вернись домой».
Политика
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
Экономика
Минфин закупит минимум валюты за два года
Минфин России в марте планирует закупить минимальное с начала действия бюджетного правила количество валюты — 133,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении министерства.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Происшествия
В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо
В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
Культура
Юлия Самойлова обвинила Первый канал в провале на Евровидении
Российская певица Юлия Самойлова пожаловалась на Первый канал, который не предоставил ей времени хорошо подготовиться к Евровидению-2018.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Гаджеты
Названы самые ценные смартфоны на вторичном рынке
Сервис BankMyCell проанализировал вторичный рынок смартфонов и назвал девайсы, которые дешевеют медленнее остальных.
Здоровье
В минздраве Украины осудили протесты у дома первого больного COVID-19
Акция протеста в Черновцах, где зафиксирован первый на Украине случай коронавируса, вызывает большую настороженность.
Общество
Греф назвал главные профессии будущего
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в среду, 4 марта, на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект", назвал основные профессии будущего.
Экономика
ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
Армия и оружие
МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок
Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ОАК) создала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок для МиГ-29 и МиГ-35, сообщили в пресс-службе корпорации.
Политика
Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе
Муфтий Татарстана ранее заявил, что не видит перспектив в отражении в основном законе понятия о государствообразующей роли русского народа.
Общество
Госдума обеспечивает оперативное финансирование послания президента
Володин отметил, что правительство и Госдума раньше обычного корректируют основные параметры бюджета, так как обычно изменения госсметы рассматриваются ближе к лету, после оценки его исполнения в первом квартале года.
Армия и оружие
Турция взорвала ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Кино
Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму о похоронах Сталина
Футбол
Роналд Куман заявил, что отказался возглавить «Барселону» в январе
Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман рассказал о том, что отказался от предложения возглавить «Барселону» в начале года.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Общество
В России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Происшествия
Сторонники Навального обратились в ЕСПЧ из-за обысков
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального направили первые 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Общество
ЦИК распределил средства на голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК России утвердил распределение средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам, следует из постановления, принятого на заседании в среду.
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Политика
Кремль уточнил цель переговоров Путина и Эрдогана
В ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется выработать меры для прекращения кризиса в сирийской провинции Идлиб.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.