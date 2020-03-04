Станислав Полубинский начальник департамента аналитики и проектного управления Роскачества Перед 8 Марта Роскачество провело опрос на своем портале, чтобы выяснить, какие подарки ожидают получить женщины и что собираются дарить мужчины.

с чего всё началось

Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров. Специалисты предупреждают о некоторых хитростях продавцов.

Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта

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