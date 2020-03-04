Общество

ИзвестияИзвестияРоскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта

Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров. Специалисты предупреждают о некоторых хитростях продавцов.
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с чего всё началось

Как не переплатить за смартфон в подарок на 8 Марта?

Станислав Полубинский начальник департамента аналитики и проектного управления Роскачества Перед 8 Марта Роскачество провело опрос на своем портале, чтобы выяснить, какие подарки ожидают получить женщины и что собираются дарить мужчины.
Роскачество00:00

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Россиян предупредили об уловках продавцов электроники

Lenta.ru02:09

Роскачество рассказало об уловках продавцов на 8 Марта

Телеканал 360°01:43

Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта

Известия00:52

В Роскачестве назвали мифом снижение цен на электронику перед 8 марта

REGNUM00:40

Роскачество рассказало о мошеннических схемах при продаже электроники

Rambler News Service00:00

Роскачество раскрыло уловки маркетологов в преддверии 8 Марта

Вечерняя Москва00:00

Роскачество назвало мифом снижение цен на электронику в преддверии 8 марта

ТАСС00:00
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Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка

Woman.ru 00:48
Футбол

В Болгарии футболист не забил с нескольких сантиметров

В матче Кубка Болгарии между пловдивским «Локомотивом» и софийским «ЦСКА 1948» произошёл курьёзный эпизод.
Чемпионат 05:24
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК 03:42
Футбол

ФК «Тамбов» опубликовал в «Твиттере» видеоролик «Вернись домой»

ФК «Тамбов» опубликовал в своем официальном аккаунте в «Твиттере» видеоролик под названием «Вернись домой».
ГТРК Тамбов 04:59
Политика

Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
РИА Новости 04:24
Экономика

Минфин закупит минимум валюты за два года

Минфин России в марте планирует закупить минимальное с начала действия бюджетного правила количество валюты — 133,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении министерства.
РБК 04:30
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Известия 02:49
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Происшествия

В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо

В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
RT на русском вчера в 21:13
Культура

Юлия Самойлова обвинила Первый канал в провале на Евровидении

Российская певица Юлия Самойлова пожаловалась на Первый канал, который не предоставил ей времени хорошо подготовиться к Евровидению-2018.
iReactor 05:33
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Гаджеты

Названы самые ценные смартфоны на вторичном рынке

Сервис BankMyCell проанализировал вторичный рынок смартфонов и назвал девайсы, которые дешевеют медленнее остальных.
Lenta.ru 05:21
Здоровье

В минздраве Украины осудили протесты у дома первого больного COVID-19

Акция протеста в Черновцах, где зафиксирован первый на Украине случай коронавируса, вызывает большую настороженность.
REGNUM 04:42
Общество

Греф назвал главные профессии будущего

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в среду, 4 марта, на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект", назвал основные профессии будущего.
Газета.Ru 04:55
Экономика

ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:12
Армия и оружие

МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ОАК) создала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок для МиГ-29 и МиГ-35, сообщили в пресс-службе корпорации.
РИА Новости 02:44
Политика

Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе

Муфтий Татарстана ранее заявил, что не видит перспектив в отражении в основном законе понятия о государствообразующей роли русского народа.
Lenta.ru 04:25
Общество

Госдума обеспечивает оперативное финансирование послания президента

Володин отметил, что правительство и Госдума раньше обычного корректируют основные параметры бюджета, так как обычно изменения госсметы рассматриваются ближе к лету, после оценки его исполнения в первом квартале года.
REGNUM 05:38
Армия и оружие

Турция взорвала ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Тульская служба новостей 01:17
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия 02 марта в 11:42
Кино

Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму о похоронах Сталина

Русская Планета вчера в 05:11
Футбол

Роналд Куман заявил, что отказался возглавить «Барселону» в январе

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман рассказал о том, что отказался от предложения возглавить «Барселону» в начале года.
Спорт-Экспресс 01:28
Общество

Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Газета.Ru 04:12
Общество

В России запретили вывозить из страны медицинские маски

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

Сторонники Навального обратились в ЕСПЧ из-за обысков

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального направили первые 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Коммерсантъ 01:52
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Газета.Ru вчера в 03:50
Общество

ЦИК распределил средства на голосование по поправкам в Конституцию

ЦИК России утвердил распределение средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам, следует из постановления, принятого на заседании в среду.
РИА Новости 03:11
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Политика

Кремль уточнил цель переговоров Путина и Эрдогана

В ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется выработать меры для прекращения кризиса в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 04:26
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM 02 марта в 22:55
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