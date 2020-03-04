Общество
ИзвестияРоскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта
Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров. Специалисты предупреждают о некоторых хитростях продавцов.
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с чего всё началось
Станислав Полубинский начальник департамента аналитики и проектного управления Роскачества Перед 8 Марта Роскачество провело опрос на своем портале, чтобы выяснить, какие подарки ожидают получить женщины и что собираются дарить мужчины.Роскачество00:00
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Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Общество
В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса
Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
Футбол
Президент «Урала» прокомментировал перенос игры против «Шинника»
Ранее сообщалось о том, что матч "Шинник" — "Урал" перенесен из-за состояния поля в Ярославле.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Музыка
Менеджер Little Big покинул группу после новостей о Евровидении
В своем фейсбуке PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов написал, что прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
Футбол
Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар» в матче 21-го тура ЧР
Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч 21-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Краснодаром", сообщается в микроблоге Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Армия и оружие
Самолеты Черноморского флота проводят совместные учения с кораблями
Первым этапом стало совместное пилотирование экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и самолётов-разведчиков Су-24МР.
Армия и оружие
Армия Сирии попыталась сбить турецкий F-16
Ранее правительственная армия Сирии заявила, что сбит турецкий беспилотник с подписью Эрдогана.
Космос
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
Специалисты NASA обнаружили на поверхности Марса странное отверстие диаметром около 35 м. Ученые случайно заметили его при анализе снимков 2011 года.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Сбербанк на три дня отменяет брокерскую комиссию
Акция не распространяется на операции на внебиржевом рынке, доступные ограниченному числу клиентов (квалифицированным инвесторам).
Армия и оружие
Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции
Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Армия и оружие
Армия Сирии отбила атаку боевиков на город Серакиб в Идлибе
Боевики предприняли несколько атак на сирийский Серакиб в провинции Идлиб, однако так и не смогли захватить город.
Армия и оружие
Нидерланды планировали отправить войска в Донбасс
Шоу-бизнес
Боню развеселил странный аксессуар Рудковской
Правда, фото Рудковской пока в зарубежных СМИ не появились. А российских подписчиков идея Яны развеселила.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею -2020 может быть отменен
Чемпионат мира по хоккею 2020 года, который должен пройти в Швейцарии, может не состояться.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Экономика
Госдума приняла социальные поправки в бюджет-2020 в I чтении
Правительственный законопроект об изменениях параметров федерального бюджета 2020−2022 годов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Здоровье
Саратовская область сможет избавиться от дефицита медиков лишь через 6 лет
Проблема острого кадрового голода в системе здравоохранения в Саратовской области не будет решена еще в течение 5-6 лет.
Политика
Байдена признали лидером на праймериз «супервторника»
Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает на праймериз по итогам «супервторника».
Экономика
В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ
Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС.
Происшествия
Полтавец назвал лидера «Сети» заказчиком убийства Дорофеева и Левченко
Беглецы поддерживали контакт с Пчелинцевым, который, узнав о намерении Дорофеева и Левченко, приказал Полтавцу и Иванкину их убить.
Кино
Фанаты отреагировали на возможное участие Генри Кавилла в Marvel
Экономика
Пенсионная реформа уже сэкономила бюджету РФ 21,5 млрд рублей
Ранее аналитики предполагали, что изменения в пенсионном законодательстве позволят в 2020 году сэкономить порядка 9 млрд рублей.