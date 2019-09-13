Гаджеты

РБКРБКРоскачество протестировало 23 новых смартфона

Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений. Результаты опубликованы на сайте организации.
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с чего всё началось
Эксперты Роскачества
 совместно с International Consumer Research and Testing составили обновленный рейтинг самых популярных смартфонов, в который вошли 23 модели.
Народные новости01:46

Подробнее о событии

Роскачество протестировало новинки смартфонов

Роскачество01:00

Роскачество подготовило рекомендации по выбору смартфонов

ТАСС01:00

Эксперты Роскачества представили новый рейтинг смартфонов

Известия01:00

Опубликован новый рейтинг популярных смартфонов

RT на русском01:22

Роскачество и ICRT обновили рейтинг популярных смартфонов

ПРАЙМ01:03

Роскачество протестировало новинки смартфонов

Российская газета01:00

Роскачество протестировало 23 новых смартфона

РБК03:57
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Экономика

Чубайс объяснил провалы российской экономики

По мнению главы «Роснано», причина проблем экономики России в правоохранительной системе.
Lenta.ru 04:40
Политика

Зеленский назвал свой секрет счастья

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что счастье для него – это счастливая семья.
РИА Новости 04:40
Хоккей

Бобровский спел в караоке хит «Сектора газа» «Пора домой»

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский разместил на своей странице в «Инстаграме» видео, где он в караоке-баре исполняет известную песню «Пора домой» группы «Сектор газа».
Чемпионат 01:25
Политика

Пушков оценил слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы.
РИА Новости вчера в 23:30
Общество

Скворцова рассказала о процессе регистрации «Фризиума» в России

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что компания Sanofi, которая производит лекарство «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на регистрацию препарата в России.
RT на русском 04:34
Политика

Интерпол отказался комментировать запрос России по Смоленкову

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
ТАСС вчера в 12:53
Кино

Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда

Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Общество

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Известия 00:56
Экономика

Материнский капитал увеличится до 466 тысяч рублей в 2020 году

Заместитель председателя российского правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что со следующего года размер материнского капитала увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч рублей.
Журналистская правда 04:40
Происшествия

В Индии во время праздника в честь бога Ганеша утонули 11 человек

РБК 02:49
Армия и оружие

Путин рассказал о важности службы в армии мужчин с Кавказа

REGNUM вчера в 08:54
Политика

Порошенко явился на допрос в ГБР

10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.
RT на русском 04:08
Экономика

Греф заявил об отсутствии у России бизнес-модели экономического роста

Проблема отсутствия современных моделей управления существует по сей день и остается самой актуальной и ключевой, в России нет понимания, как именно развивать экономику, нет соответствующей бизнес-модели, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 04:55
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.
РБК 04:22
Общество

Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке

Почти каждая пятая АЗС в России (19 процентов) недоливает клиентам топливо, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Росстандарта.
РИА Новости 02:00
Культура

В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019»

Городской портал Новый Нижний 03:22
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Политика

Артамонов вступил в должность главы Липецкой области

Артамонов зачитал текст присяги, в которой говорилось, что он будет верно служить населению области, добросовестно выполнять высокие обязанности главы администрации региона, соблюдать Конституцию и законы РФ.
Интерфакс - Россия 03:51
Происшествия

В петербургском филиале сувенирного «Проекта 111» прошли обыски

На протяжение всего дня 12 сентября в офисе сувенирной компании «Проект 111» в Петербурге проходили обыски.
Gazeta.SPb 04:52
Политика

«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу

В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
Экономика

Силуанов пообещал сокращать число чиновников

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Авто

Новый Porsche 911 оказался самым прибыльным

Новое поколение спортивного купе Porsche 911 оказалось самым прибыльным для бренда. Об этом сообщает зарубежное издание Bloomberg.
CarsWeek.ru 04:24
Армия и оружие

США сообщили о сошедшем с орбиты российском военном спутнике

Российский военный спутник-инспектор «Космос-2521» сошел с орбиты Земли, сообщили ВВС США.
Взгляд.ру 04:33
Политика

Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день

Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Общество

Меган Маркл представила коллекцию одежды

Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru вчера в 16:31
Финансы

Авен раскритиковал передачу банка «Открытие» государству

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает ошибкой передачу банка «Открытие» государству.
РБК 04:41
Политика

Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
Авто

Компания Cadillac представила обновленный седан Cadillac CT4

Американская компания Cadillac представила обновленный седан Cadillac CT-4, который в дальнейшем поступит в продажу в четырех модификациях: Luxury, Luxury Premium, Sport и CT4-V.
Rusargument 01:09
Гаджеты

Названа дата международного релиза Redmi Note 8 Pro

На китайском рынке продажи смартфона Redmi Note 8 стартуют 17 сентября и это официальная дата.
Astera вчера в 12:17
Происшествия

Пассажирский самолет дважды не смог взлететь в Новосибирске

В Новосибирске пассажирский самолет дважды не смог взлететь.
Газета.Ru вчера в 22:22
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