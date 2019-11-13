Общество
Rambler News ServiceРоскачество проверило автомобильные диски
Автомобильные алюминиевые диски 19 торговых марок из 29 проверенных прошли тестирование на прочность и безопасность в 2019 году, сообщили в Роскачестве. «Согласно результатам испытаний, 19 из 29 торговых марок успешно справились с тестированием», — сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось
Роскачество решило выяснить, улучшилась ли ситуация на рынке автомобильных колёсных дисков по прошествии полутора лет с момента предыдущего тестирования, испытав на удар продукцию 29 торговых марок.Роскачество00:00
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:18, Вашингтон
Общество
На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода
На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
РИА Новости вчера в 23:36
Происшествия
Задержан начальник ГУ ФСИН по Ростовской области
В Ростове задержали начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.
Российская газета 04:48
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма
12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.
Известия вчера в 18:19
Общество
Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз
По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Шоу-бизнес
Егор Кончаловский тайно женился
Егор Кончаловский впервые официально женился. Избранницей режиссера стала 35-летняя юрист Мария Леонова.
Комсомольская правда вчера в 12:05
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Культура
Джон Ледженд стал самым желанным мужчиной по версии People
Певец Джон Леджент стал самым желанным мужчиной по версии People.
Народные новости 04:58
Происшествия
В Кузбассе задержан начальник колонии, проводятся обыски
Деньги выделялись с января 2017-го по март 2019 года на откачку жидких бытовых отходов (в учреждении нет централизованной системы канализации) по фиктивным актам и счетам-фактурам, содержащим недостоверные сведения.
Российская газета 04:32
Общество
Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
Ведомости 05:00
Общество
Медведев пообщался с жителями села Санниково
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после совещания, посвященного развитию сельских территорий, пообщался с жителями села Санниково в Алтайском крае.
ТАСС 03:23
Происшествия
В «Артеке» скончалась 15-летняя девочка
Главное следственное управление СК по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, отдыхавшей в международном детском центре "Артек".
Российская газета 03:04
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Вашингтон предоставил Украине оружие для «борьбы против русских». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Рифей-Пермь 11 ноября в 13:22
Общество
Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд
Севастополь и Москву свяжет прямой поезд, который планируют запустить весной 2020 года.
Российская газета 04:48
Шоу-бизнес
Садальский вспомнил о пытках доцента Соколова
Актер прокомментировал новость в соцсети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Станислава Садальского появился пост, посвященный истории доцента-убийцы Олега Соколова из Санкт-Петербурга.
WomanHit.ru 03:13
Общество
В России предложили сократить время использования шипованных шин
UsedCars.ru вчера в 06:53
Экономика
Россияне обеспокоились из-за роста цен на продукты
Россиян особенно беспокоит рост цен на продукты — о нем заявили 25 процентов респондентов.
Lenta.ru 01:48
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
Бизнесмен Деньгин задержан по делу экс-мэра Истры
По делу бывшего главы Истры Андрея Вихарева задержан предприниматель Алексей Деньгин, передаёт телеканал «РенТВ».
REGNUM 05:31
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Джастин Бибер приехал на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Вчера вечером в Лос-Анджелесе состоялось грандиозное открытие бургерной Тимати Black Star Burger в Лос-Анджелесе.
Вокруг ТВ 02:42
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил запланированное на этой неделе размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) дало прогноз относительно мирового спроса на нефть в ближайшее пятилетие, согласно которому базовый спрос будет расти на 1 миллион б/с ежегодно и к 2025 году вырастет на 7%.
News.ru вчера в 21:27
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30
Экономика
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
RT на русском 05:19