Общество
Rambler News ServiceРоскачество проверило автомобильные диски
Автомобильные алюминиевые диски 19 торговых марок из 29 проверенных прошли тестирование на прочность и безопасность в 2019 году, сообщили в Роскачестве. «Согласно результатам испытаний, 19 из 29 торговых марок успешно справились с тестированием», — сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось
Роскачество решило выяснить, улучшилась ли ситуация на рынке автомобильных колёсных дисков по прошествии полутора лет с момента предыдущего тестирования, испытав на удар продукцию 29 торговых марок.Роскачество00:00
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Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Российский режиссёр Андрей Кончаловский представил российским зрителям свой новый фильм «Грех».
News.ru вчера в 02:37
Политика
Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Финансы
Минфин снизит долю доллара в ФНБ
Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Российская газета 04:45
Культура
HBO может возродить сериал «Друзья»
Ранее Дженнифер Энистон и другие актеры «Друзей» категорически отвергали возможность возрождения сериала.
Культуромания вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Садальский рассказал о пытках доцентом Соколовым другой студентки
Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал своим фолловерам о том, что еще полтора года назад в ЖЖ он выкладывал видео Евгения Понасенкова о доценте СпбГУ Олеге Соколове, его долгих судах с ним, а также об истязании другой студентки, которое произошло 11 лет назад.
Московский Комсомолец 01:53
Общество
Во ВШЭ извинились перед профессором, назвавшим русский язык «убогим»
В конце октября Гусейнов опубликовал в фейсбуке пост, в котором возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык "клоачным и убогим".
РИА Новости 07:25
Единоборства
Противник Лобова избил двух мужчин в туалете
Sport24.ru 02:56
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
BFM.ru 05:49
Футбол
Игроки сборной России отказались играть в новой форме
Дебютировать в экипировке российская сборная должна была в матче отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии, однако позднее появилась информация, что большинство футболистов остались недовольны формой, из-за чего якобы отказались играть в ней.
Газета.Ru 07:44
Армия и оружие
Армия России получит в 2020 году новую огнеметную систему
РЕН ТВ вчера в 16:58
Общество
Суд вернул Максаковой квартиру в центре Москвы
Пресненский столичный суд удовлетворил иск вдовы экс-депутата ГД Дениса Вороненкова, оперной певицы Марии Максаковой о признании незаконным договора дарения квартиры в центре Москвы.
Политика Сегодня 07:22
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Происшествия
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Lenta.ru вчера в 10:01
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Вести.Ru 07:47
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Политика
Названо число получивших российские паспорта жителей ЛНР
Порядка 40 тыс. жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) получили российские паспорта, заявил замначальника управления миграционной службы МВД ЛНР Руслан Найда, передает ТАСС.
Rambler News Service 07:03
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Здоровье
Ученые выяснили, как электронные сигареты влияют на организм
Ученые из Медицинского центра Майнцского университета (Германия) под руководством профессора Томаса Мюнцеля (Thomas Münzel) выяснили, что пары электронных сигарет даже при кратковременном воздействии вызывают эндотелиальную дисфункцию и окислительный стресс кровеносных сосудов сердечно-сосудистой системы, головного мозга и легких.
РИА Новости 05:54
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча
Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.
Спорт-Экспресс 06:55
Общество
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы.
ТАСС 07:16
Общество
Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд
Российская газета 04:48
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российская газета вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Елизавета Арзамасова рассказала об отношениях с «сестрами» из «Папиных Дочек»
Bimru.ru 05:54
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу
Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.
RT на русском вчера в 07:57
Армия и оружие
В Белоруссию прибыли два самолета Су-30СМ из России
Во вторник в Борисове министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что два из закупленных в России истребителя Су-30СМ прибудут в Белоруссию 13 ноября, днем планируется их посадка на аэродроме в Барановичах.
РИА Новости 06:55