Роскачество решило выяснить, улучшилась ли ситуация на рынке автомобильных колёсных дисков по прошествии полутора лет с момента предыдущего тестирования, испытав на удар продукцию 29 торговых марок.

с чего всё началось

Автомобильные алюминиевые диски 19 торговых марок из 29 проверенных прошли тестирование на прочность и безопасность в 2019 году, сообщили в Роскачестве. «Согласно результатам испытаний, 19 из 29 торговых марок успешно справились с тестированием», — сообщили в ведомстве.

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