Роскачество проверило детскую воду для малышей от нуля до трех лет 21 бренда. Цена ее составляла от 14 до 119 рублей за объем от 0,33 до 6 литров. Каждый из образцов протестировали по 108 показателям.

Экономика Вывод экономики из тени оказался опасным для России По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.

Политика Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.

Авто Volkswagen рассказал о новой Jetta для России На российском рынке для Jetta будет предложено три комплектации: Origin, Respect и Status, причем каждую из них можно будет дополнить как отдельными опциями, так и специальными пакетами.

Политика Жители ДНР и ЛНР подали почти 90 тысяч заявлений на гражданство РФ Жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали почти 90 тыс. заявлений на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

Шоу-бизнес Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.

Происшествия Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.

Гаджеты Google создала свой новый сервис с 350 играми «Play Pass» предоставляет доступ к 350 приложениям и играм без рекламы и микротранзакций по единой цене подписки.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе К наибольшему количеству жертв привела атака в Керчи, где год назад студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу.

Политика Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области После официального вступления в должность губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров обратился к жителям региона, поблагодарив их за поддержку и оказанное доверие.

Политика Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.

Кино Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка Телеведущая Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале Константина Богомолова "Хороший человек".

Политика Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Транспорт «Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.

Политика Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.

Путешествия Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из «Пулково» Европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство намерено в тестовом режиме открыть седьмую "свободу воздуха", сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на гендиректора "Воздушных ворот Северной столицы" (ВВСС, оператор Пулково) Леонида Сергеева.

Гаджеты Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился на европейском рынке Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в магазинах Европы, сообщает iXBT.

Футбол СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.

Здоровье Прививку от гриппа сделали 45 тысяч человек Более 45 тысяч жителей Владимирской области сделали прививку от гриппа. Всего же планируется вакцинировать порядка 630 тысяч человек.

Футбол По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.

Политика Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.

Политика В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".

Политика Законность приостановки работы парламента решит Верховный суд Британии В британском Верховном суде 24 сентября вынесут решение о законности приостановки работы парламента.

Хоккей «Трактор» заключил просмотровый контракт с Труневым С 29-летним игроков заключен просмотровый контракт — соглашение на один месяц, которое так же предполагает участие в трех матчах, сообщает официальный сайт челябинцев.