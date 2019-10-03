Общество
ТАССРоскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента. Об этом говорится в сообщении организации.
Читать в источнике
Оценить67
с чего всё началось
В сообщении на сайте отмечается, что ни одна торговая марка не может претендовать на российский Знак качества, так как во всех товарах обнаружили несоответствия требованиям.Коммерсантъ03:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Роскачество развеяло мифы об отсутствии настоящего мяса в лапше быстрого приготовления
Экономика сегодня02:20
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 08:34, Ашберн
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Происшествия
Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал
В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58
Политика
Зеленский назначил Данилова вместо Данилюка на пост главы СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
РБК 07:54
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
"Интер РАО" сообщила о возобновлении поставок электроэнергии Украине, которые фактически были прекращены в 2015 году.
Московский Комсомолец вчера в 12:50
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Здоровье
Врачи больницы в Перми решили массово уволиться
Врачи неонатологи в пермском роддоме решили массово уволиться из-за того, что им не выплачивают за сверхурочные, об этом заведующая отделением заявила на Youtube-канале «Альянс врачей».
Московский Комсомолец 05:10
Футбол
Президент «Ростова» высказался о возможном уходе Карпина в «Спартак»
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера команды Валерия Карпина на пост наставника московского «Спартака».
RT на русском 07:25
Политика
Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену
Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
BFM.ru 04:49
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия 03:26
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Происшествия
В Севастополе загорелся ракетный катер «Шуя»
Известия 08:27
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления в России
В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
REGNUM 01:47
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Политика
Лавров: мы не держимся за определенных личностей, наша цель — вернуть Сирию в семью (Аsharq Al Awsat, Великобритания) (Asharq Al-Awsat)
Полный текст интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова изданию Asharq Al Awsat Ибрагим Хамиди: Сегодня многие говорят о формировании нового международного порядка, соотношение сил в котором изменилось по сравнению с постсоветским периодом.
ИноСМИ 06:46
Политика
В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17
Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.
Радио Sputnik вчера в 03:07
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценен в 160 тысяч рублей
Megaobzor.com 07:57
Происшествия
СЖР просит прекратить дело журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой
Союз журналистов России (СЖР) сегодня, 2 октября, направил обращения в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ по поводу уголовного дела, возбуждённого в отношении журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой.
REGNUM вчера в 13:41
Политика
«Нафтогаз» потребовал от Газпрома разблокировать туркменский газ
Как сообщало ИА REGNUM, после сентябрьских переговоров по газу в формате ЕС-Украина-Россия министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев может закупить российский газ у «других поставщиков».
REGNUM 06:07
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Политика
Казанский Кремль ответил Соловьеву, оскорбившему татарстанца
Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала резкий выпад федерального ведущего Владимира Соловьева, который накануне, в эфире одной из радиостанций, назвал татарстанца «мразью».
Kazanfirst.ru 04:40
Происшествия
Родители изнасиловали свою дочь вместе с друзьями на Брянщине
Регион online вчера в 07:04
Культура
Жительница Мурманска вошла в десятку самых красивых девушек мира
Жительница Мурманска Екатерина Агапова вошла в десятку финалисток международного конкурса красоты Miss United Continents, который недавно состоялся в Эквадоре.
Российская газета вчера в 06:30