Общество
ТАССРоскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента. Об этом говорится в сообщении организации.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте отмечается, что ни одна торговая марка не может претендовать на российский Знак качества, так как во всех товарах обнаружили несоответствия требованиям.Коммерсантъ03:36
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Роскачество развеяло мифы об отсутствии настоящего мяса в лапше быстрого приготовления
Экономика сегодня02:20
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Красная весна вчера в 15:05
Культура
Умер известный чешский исполнитель Карел Готт
Ридус вчера в 05:54
Происшествия
Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru вчера в 12:02
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Происшествия
В Париже совершено нападение на полицейский участок
Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.
REGNUM 08:35
Финансы
Нацбанк Украины распродаёт валюту для поддержки гривны
Сегодня, 3 октября 2019 года, стало известно, что Национальный банк Украины после почти двухмесячного перерыва вернулся на рынок с продажей иностранной валюты с целью поддержки курса национальной валюты.
Саминвестор 07:40
Технологии
Почти миллион андроид-смартфонов россиян оказались заражены банковским вирусом
Разработчик антивирусного ПО компания Avast сообщила, что 800 тыс. андроид-смартфонов россиян заражены банковским ботнетом, заражение проходило с 2016 года.
Взгляд.ру 09:06
Политика
Медведев уволил главу Росгидромета
Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
РБК 09:54
Футбол
ЦСКА примет «Эспаньол» в Лиге Европы
ЦСКА сыграет с Эспаньолом во втором туре группового этапа Лиги Европы.
Советский спорт 03:09
Здоровье
Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза
В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.
РБК 02:01
Экономика
«Ростелеком» купит планшеты для переписи населения за 11,5 млрд рублей
Планшеты и программное обеспечение для проведения всероссийской переписи населения приобретут за 11,5 млрд рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.
МР7.ру 04:57
Происшествия
Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой
Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.
Вести.Ru 09:21
Происшествия
Отец избитого в туалете школьника потребовал отчислить его обидчиков
Ранее стало известно, что группа подростков, находясь в одной из столичных школ, расположенной по Ленинскому проспекту, избила мальчика и окунула головой в унитаз, видео с издевательствами было опубликовано в интернете.
РБК 07:55
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» за девять месяцев выросли на 2,4%
Следом идет Lada Vesta: по итогам восьми месяцев продажи модели составили 83,5 тыс. автомобилей - на 9,6% больше, чем годом ранее.
ТАСС 09:41
Происшествия
Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал
В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58
Гаджеты
Представлен первый процессор отечественного производства Baikal-M
На Форуме «Микроэлектроника 2019» в Алуште компания «Байкал Электроникс» анонсировала первый процессор российского производства Baikal-M.
Live24 вчера в 08:25
Футбол
Кейн может покинуть «Тоттенхэм» к концу сезона
Как утверждает источник, боссы "шпор" обеспокоены тем, что форвард может покинуть команду по окончании текущего сезона.
Газета.Ru 08:31
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости 06:41
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Происшествия
Якутского шамана признали невменяемым
По словам Прянишникова, специалисты считают, что шаман невменяемый.
Газета.Ru 09:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Экономика
Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку
Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
Интерфакс 09:41