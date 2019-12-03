Технологии
ИзвестияРоскачество проверило мобильные приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси. Всего исследовались 19 приложений для iOS и 21 для Android. Отметку в 4 балла преодолели 22 из 40 приложений.
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Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
Политика
Власти США пригрозили ввести пошлины на $2,4 млрд на товары из Франции
В USTR заявили, что в ответ США рассматривают возможность ввести 100%-ную пошлину на импорт французских товаров на сумму $2,4 млрд.
Политика
Минэкономики Украины опровергло планы по смене руководства «Нафтогаза»
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о предстоящей смене руководства компании «Нафтогаз Украина».
Происшествия
Пожарный поезд направили к месту пожара в ангаре в Петербурге
Еще один дополнительный пожарный поезд направлен к месту пожара в ангаре в Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Происшествия
В Барселоне задержали испанца по подозрению в убийстве россиянки
Каталонская полиция задержала гражданина Испании по подозрению в убийстве россиянки.
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Авто
КамАЗ начал первые тестовые заезды беспилотника
Общество
Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову
Общество
В России стало меньше заключенных
В России за последние 20 лет заключенных стало в два раза меньше.
Единоборства
Назван запасной участник в поединке Нурмагомедова и Фергюсона
Четвертый номер рейтинга легковесов UFC, Джастин Гэйтжи, не прочь выйти на замену в поединке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, если один из бойцов не сможет принять участие в титульном матче.
Экономика
Saxo Bank «шокировал» своими предсказаниями на 2020 год
В 2020 году могут произойти маловероятные и недооцениваемые события, которые тем не менее могут нанести серьёзный и мощный удар по финансовым рынкам.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Наука
Онкологию предотвратят яблоки, орехи и морковь
О восьми полезных продуктах, содержащих природные соединения, которые обладают сильными противораковыми свойствами, необходимыми в рационе для ежедневного употребления, сообщает портал MedikForum.ru.
Кино
Харингтон рассказал, почему Джон Сноу убил Дейнерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, который сыграл в знаменитой «Игре престолов» Джона Сноу, рассказал о причинах убийства его героем королевы Дейнерис Таргариен.
Общество
ЕК потребовала у Кипра расследовать дела о «золотых паспортах» россиян
Еврокомиссия отправила властям Кипра письмо, в котором потребовала разъяснения по делу о лишении гражданства 26 иностранцев, незаконно получивших паспорта.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
Происшествия
В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
Сотрудники ГИБДД Барнаула проводят проверку по факту ДТП, после которого машина въехала в остановку, в результате чего пострадала девушка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Общество
Память Неизвестного солдата почтили в Волгограде
В ближайшее время двух ранее неизвестных солдат перезахоронят в Руднянском районе, отсюда они были призваны в годы Великой Отечественной войны.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Политика
Трамп назначил пошлины на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии
Сталь из Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи пошлинами не облагалась, а Австралия и Аргентина были также выведены из-под пошлин в размере 10% на алюминий.
Политика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Космос
Зафиксировано падение луны на Землю
Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной.
Космос
Обратная сторона Маска. Учёные разоблачили проекты «железного человека»
Илон Маск постоянно повторяет, что хочет понимать, ради чего встаёт по утрам с постели, зачем начинается новый день, что интересного его ждёт.
Политика
Зеленский созвал СНБО Украины перед саммитом в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил министр внутренних де Арсен Аваков.
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву метели
В Москве ожидается сильная метель, которая продлится до четверга.
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Здоровье
Жители Ленобласти в два раза чаще стали проходить диспансеризацию
За 10 месяцев 2019 года по результатам диспансеризации впервые выявлено 56,2 тыс. заболеваний против 22 тыс. за аналогичный период прошлого года.