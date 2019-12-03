Технологии

ИзвестияИзвестияРоскачество проверило мобильные приложения для заказа такси

Специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси. Всего исследовались 19 приложений для iOS и 21 для Android. Отметку в 4 балла преодолели 22 из 40 приложений.
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Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

РИА Новости00:13

«Роскачество» назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

Вечерняя Москва00:00

Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

РБК00:00

Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси

Известия00:00

Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси

RT на русском00:41

Роскачество проверило приложения для заказа такси

ТАСС00:49

Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

Коммерсантъ01:05
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Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
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Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 01:22
Политика

Власти США пригрозили ввести пошлины на $2,4 млрд на товары из Франции

В USTR заявили, что в ответ США рассматривают возможность ввести 100%-ную пошлину на импорт французских товаров на сумму $2,4 млрд.
Ведомости вчера в 21:26
Политика

Минэкономики Украины опровергло планы по смене руководства «Нафтогаза»

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о предстоящей смене руководства компании «Нафтогаз Украина».
RT на русском 03:30
Происшествия

Пожарный поезд направили к месту пожара в ангаре в Петербурге

Еще один дополнительный пожарный поезд направлен к месту пожара в ангаре в Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости вчера в 20:00
Происшествия

В Барселоне задержали испанца по подозрению в убийстве россиянки

Каталонская полиция задержала гражданина Испании по подозрению в убийстве россиянки.
Известия 03:15
Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

РИА Новости вчера в 18:46
Авто

КамАЗ начал первые тестовые заезды беспилотника

Коммерсантъ Казань 04:12
Происшествия

Упавшая на капот автомобиля с 14 этажа голая российская девочка выжила

Lenta.ru 04:29
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Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову

RT на русском 04:01
Общество

В России стало меньше заключенных

В России за последние 20 лет заключенных стало в два раза меньше.
Lenta.ru 04:12
Единоборства

Назван запасной участник в поединке Нурмагомедова и Фергюсона

Четвертый номер рейтинга легковесов UFC, Джастин Гэйтжи, не прочь выйти на замену в поединке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, если один из бойцов не сможет принять участие в титульном матче.
FightTime.ru 03:57
Экономика

Saxo Bank «шокировал» своими предсказаниями на 2020 год

В 2020 году могут произойти маловероятные и недооцениваемые события, которые тем не менее могут нанести серьёзный и мощный удар по финансовым рынкам.
REGNUM 04:01
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Наука

Онкологию предотвратят яблоки, орехи и морковь

О восьми полезных продуктах, содержащих природные соединения, которые обладают сильными противораковыми свойствами, необходимыми в рационе для ежедневного употребления, сообщает портал MedikForum.ru.
Ugpressa.ru 00:05
Кино

Харингтон рассказал, почему Джон Сноу убил Дейнерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, который сыграл в знаменитой «Игре престолов» Джона Сноу, рассказал о причинах убийства его героем королевы Дейнерис Таргариен.
ИнфоСМИ 04:10
Общество

ЕК потребовала у Кипра расследовать дела о «золотых паспортах» россиян

Еврокомиссия отправила властям Кипра письмо, в котором потребовала разъяснения по делу о лишении гражданства 26 иностранцев, незаконно получивших паспорта.
Lenta.ru 02:40
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные

Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
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Происшествия

В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке

Сотрудники ГИБДД Барнаула проводят проверку по факту ДТП, после которого машина въехала в остановку, в результате чего пострадала девушка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
РИА Новости 03:15
Общество

Память Неизвестного солдата почтили в Волгограде

В ближайшее время двух ранее неизвестных солдат перезахоронят в Руднянском районе, отсюда они были призваны в годы Великой Отечественной войны.
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Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
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Политика

Трамп назначил пошлины на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии

Сталь из Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи пошлинами не облагалась, а Австралия и Аргентина были также выведены из-под пошлин в размере 10% на алюминий.
REGNUM вчера в 07:39
Политика

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 05:45
Космос

Зафиксировано падение луны на Землю

Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной.
Lenta.ru вчера в 04:09
Космос

Обратная сторона Маска. Учёные разоблачили проекты «железного человека»

Илон Маск постоянно повторяет, что хочет понимать, ради чего встаёт по утрам с постели, зачем начинается новый день, что интересного его ждёт.
Life.ru вчера в 10:00
Политика

Зеленский созвал СНБО Украины перед саммитом в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил министр внутренних де Арсен Аваков.
РИА Новости 03:45
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву метели

В Москве ожидается сильная метель, которая продлится до четверга.
РИА Новости 04:01
Технологии

Работающую PlayStation 5 показали на фото

В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Lenta.ru вчера в 05:45
Здоровье

Жители Ленобласти в два раза чаще стали проходить диспансеризацию

За 10 месяцев 2019 года по результатам диспансеризации впервые выявлено 56,2 тыс. заболеваний против 22 тыс. за аналогичный период прошлого года.
Ivbg.ru вчера в 09:19
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