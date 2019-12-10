с чего всё началось

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности. Цена товара составила от 24 до 99 рублей за упаковку.

Общество Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова.

Политика «Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Футбол «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в лазурной форме Петербургская команда выйдет на поле с "Бенфикой" в лазурной форме. От этой игры зависит, попадёт ли российская команда на Евро-2020.

Политика В Киеве оценили итоги переговоров в Париже По словам главы правительства, участие официального Киева в переговорах после длительного перерыва стало большим прогрессом для урегулирования конфликта в Донбассе.

Происшествия Спасенный из-под завалов в Магнитогорске Ваня Фокин начал бегать Почти год лечения и реабилитации дал свои плоды: Ваня Фокин начал бегать. У мальчика были проблемы с ножкой после трагедии 31 декабря.

Экономика Госдума отменила банковский роуминг Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.

Общество В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях Закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера опубликован в официальной государственной газете и вступил в силу, сообщает издание TourismGuncel.

Армия и оружие Эксперт назвал неоценимым вклад России в борьбу с терроризмом в Сирии Россия внесла неоценимый вклад в освобождение Сирии из-под ига группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), заявил публицист и востоковед Андрей Онтиков, добавив, что россияне преследовали в Сирии лишь одну цель: ликвидации терроризма как мировой угрозы.

Происшествия Пропавшего в Ивановской области ребенка нашли живым Полиция в Ивановской области нашла живым восьмилетнего мальчика, который пропал накануне по дороге из школы домой.

Происшествия Мужчина убил четырех человек под Брянском Тела четырех человек нашли в одном из домов в селе Вельяминово в Карачевском районе Брянской области.

Политика Соловьев принял вызов Зеленского Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.

Гаджеты Samsung запускает trade-in на носимые устройства Южнокорейский производитель Samsung Electronics объявил о старте проекта trade-in на "умные" аксессуары, в ходе которого, при возвращении бывших в использовании носимых гаджетов, среди которых также числятся фитнес-браслеты и механические часы, владелец сможет приобрести новые модели смарт-часов, получив выгоду до 19,5 тысяч рублей.

Шоу-бизнес 63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта 63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".

Общество В России подорожает мобильная связь Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Политика Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".

Общество Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично "При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.