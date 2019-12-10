Общество
ТАССРоскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности. Цена товара составила от 24 до 99 рублей за упаковку.
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с чего всё началось
— Продукт можно называть майонезом, если в нём более 50% жира, а также присутствуют яичные продукты в количестве не менее 1%. Если жира менее 50% (но более 15%) либо нет яичных продуктов, это майонезный соус, а не майонез, — уточняют в "Роскачестве".Life.ru02:18
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Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
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Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
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Lada Granta нового поколения появится в 2021 году
В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
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Петербургская команда выйдет на поле с "Бенфикой" в лазурной форме. От этой игры зависит, попадёт ли российская команда на Евро-2020.
Политика
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По словам главы правительства, участие официального Киева в переговорах после длительного перерыва стало большим прогрессом для урегулирования конфликта в Донбассе.
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Почти год лечения и реабилитации дал свои плоды: Ваня Фокин начал бегать. У мальчика были проблемы с ножкой после трагедии 31 декабря.
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Политика
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Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке.
Экономика
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Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Общество
В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях
Закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера опубликован в официальной государственной газете и вступил в силу, сообщает издание TourismGuncel.
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Общество
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Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Происшествия
Пропавшего в Ивановской области ребенка нашли живым
Полиция в Ивановской области нашла живым восьмилетнего мальчика, который пропал накануне по дороге из школы домой.
Происшествия
Мужчина убил четырех человек под Брянском
Тела четырех человек нашли в одном из домов в селе Вельяминово в Карачевском районе Брянской области.
Спорт
Путин впервые прокомментировал решение WADA о дисквалификации России
Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов, передает корреспондент «Ведомостей».
Спорт
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Женская сборная России одолела сборную Черногории (35:28) и оформила досрочный выход в полуфинал чемпионата мира-2019 в Японии.
Политика
Соловьев принял вызов Зеленского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Хоккей
Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Коламбусу»
Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 2:5. Таким образом, "Вашингтон" прервал победную серию из шести матчей.
Шоу-бизнес
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Модель сменила цвет волос и разыскала «дикую» кошку. Алена Шишкова примерила образ невесты Тимати — Анастасии Решетовой.
Гаджеты
Samsung запускает trade-in на носимые устройства
Южнокорейский производитель Samsung Electronics объявил о старте проекта trade-in на "умные" аксессуары, в ходе которого, при возвращении бывших в использовании носимых гаджетов, среди которых также числятся фитнес-браслеты и механические часы, владелец сможет приобрести новые модели смарт-часов, получив выгоду до 19,5 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Общество
В России подорожает мобильная связь
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Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
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Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.