Общество

ТАССТАССРоскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности. Цена товара составила от 24 до 99 рублей за упаковку.
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с чего всё началось
— Продукт можно называть майонезом, если в нём более 50% жира, а также присутствуют яичные продукты в количестве не менее 1%. Если жира менее 50% (но более 15%) либо нет яичных продуктов, это майонезный соус, а не майонез, — уточняют в "Роскачестве
".
Life.ru02:18

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Роскачество назвало лучший оливковый майонез

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Российская газета00:00

Роскачество проверило оливковый майонез

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Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

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В Раду внесли законопроект об отмене закона о государственном языке

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REGNUM 06:22
Армия и оружие

СМИ сообщили о проблемах со сроками сдачи базы ПРО США в Польше

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В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях

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Происшествия

Пропавшего в Ивановской области ребенка нашли живым

Полиция в Ивановской области нашла живым восьмилетнего мальчика, который пропал накануне по дороге из школы домой.
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Происшествия

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Тела четырех человек нашли в одном из домов в селе Вельяминово в Карачевском районе Брянской области.
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Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 2:5. Таким образом, "Вашингтон" прервал победную серию из шести матчей.
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Samsung запускает trade-in на носимые устройства

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Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
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