Общество
ТАССРоскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности. Цена товара составила от 24 до 99 рублей за упаковку.
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с чего всё началось
— Продукт можно называть майонезом, если в нём более 50% жира, а также присутствуют яичные продукты в количестве не менее 1%. Если жира менее 50% (но более 15%) либо нет яичных продуктов, это майонезный соус, а не майонез, — уточняют в "Роскачестве".Life.ru02:18
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