Общество
ТАССРоскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности. Цена товара составила от 24 до 99 рублей за упаковку.
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с чего всё началось
— Продукт можно называть майонезом, если в нём более 50% жира, а также присутствуют яичные продукты в количестве не менее 1%. Если жира менее 50% (но более 15%) либо нет яичных продуктов, это майонезный соус, а не майонез, — уточняют в "Роскачестве".Life.ru02:18
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Свердловские предприниматели предложили Заксобранию переписать льготы по налогу на имущество
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Задержан еще один подозреваемый по делу об угрозах судье
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Слухи о расставании сына Фёдора Бондарчука Сергея с женой Татой получили подтверждение.
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Спорт
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Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
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Политика
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Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией
Говоря о возможном компромиссе, Аваков отметил, что Киев может получить контроль над границей «не за месяц до местных выборов, а за два дня».
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Эрдоган вновь заявил, что Турция не откажется от С-400
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Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
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Названы семь главных премьер автосалона в Лос-Анджелесе
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Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским
В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.