Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
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с чего всё началось

Верить ли Знакам: какие продукты притворяются органическими?

Таким образом, с 1 января отечественные продукты, промаркированные как органические, и имеющие зарубежные сертификаты или сертификаты неаккредитованных органов по сертификации, не смогут наносить на упаковку «органические» названия на русском языке, а также использовать Национальный знак.
Роскачествовчера в 23:56

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Роскачество обнаружило опасные вещества в двух образцах российского и шриланкийского чая

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Роскачество обнаружило пестициды в органических продуктах

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