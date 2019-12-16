Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
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с чего всё началось

Верить ли Знакам: какие продукты притворяются органическими?

На первом этапе исследования "органики", пока регулирующий отрасль закон ещё не вступил в силу, Роскачество решило ограничиться оценкой свойств конечной продукции: товары проверили на содержание 415 различных пестицидов и 18 антибиотиков.
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Чем опасны пестициды в органических продуктах

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