Общество
РИА НовостиРоскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
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с чего всё началось
На первом этапе исследования "органики", пока регулирующий отрасль закон ещё не вступил в силу, Роскачество решило ограничиться оценкой свойств конечной продукции: товары проверили на содержание 415 различных пестицидов и 18 антибиотиков.Роскачествовчера в 23:56
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Роскачество обнаружило опасные вещества в двух образцах российского и шриланкийского чая
Комсомольская правда01:01
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