Технологии

Rambler News ServiceRambler News ServiceРоскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

Лучшими приложениями по заказу такси в России стали сервисы «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett на операционной системе iOS и «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Uber Russia на Android. К таким выводам пришли эксперты Роскачества по итогам проведения проверки в 2019 году.
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Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси

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Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

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Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

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Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси

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Роскачество проверило приложения для заказа такси

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