Общество
РИА НовостиРоскачество рассказало, как выбрать белое вино
Роскачество опубликовали рекомендации по выбору белого вина. Отмечается, что в основном россияне предпочитают покупать итальянские вина.
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Армия и оружие
Военные учения НАТО и ВСУ начались на Украине
ФАН 16 сентября в 05:54
Происшествия
На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин
Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.
РБК 04:21
Происшествия
В Башкирии ребенок провел несколько дней в квартире с телом матери
Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 44-летней женщины в квартире в городе Янаул.
ТАСС вчера в 07:29
Общество
Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла
Российская газета 01:45
Политика
Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга
"Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей", - произнес Беглов.
ТАСС 04:11
Происшествия
Заместителя Кличко избили в Киеве
Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.
Газета.Ru 04:14
Общество
Ургант вспомнил на «Первом канале» о Страшном суде из-за дела Устинова
Телеведущий Иван Ургант в эфире «Первого канала» прокомментировал приговор актеру Павлу Устинову, задержанному в день акции 3 августа и получившему 3,5 года колонии общего режима по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК).
РБК 03:01
Шоу-бизнес
Андрееву и Бондарчука поженил Хабенский
Регистратором выступил актер Константин Хабенский.
Газета.Ru 04:21
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Политика
«Турецкий поток» пройдет по Болгарии и Венгрии
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из "Турецкого потока".
Рязань Вести вчера в 09:22
Политика
Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
RT на русском 00:12
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов рассказал, кем хочет стать после спортивной карьеры
Российская газета вчера в 13:58
Политика
На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Футбол
Роналду сравнил свой лучший гол с сексом
Чемпионат 03:50
Происшествия
Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР
Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР, один из них получил огнестрельные ранения - СК.
ТАСС 04:21
Общество
Турчак назвал приговор Павлу Устинову вопиющей несправедливостью
Может, сочувствующие Устинову пользователи соцсетей просто не выкладывают как раз те сокровенные кадры, где актер (кстати, сам служивший в Росгвардии, по некоторым данным, что могло сыграть косвенную роль в суровости наказания) причиняет страдания стражу порядка.
Газета.Ru 04:26
Здоровье
За календарем прививок детей родители смогут следить онлайн
За календарем прививок детей родители смогут следить онлайн. Для этого необходимо подать заявку на сайте мэра.
Вести Подмосковья 00:49
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Кино
В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец»
Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"
Newsrussia.media 01:49
Происшествия
Мост обрушился в Псковской области
Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.
ТАСС вчера в 15:19
Футбол
Юрген Клопп: «„Наполи“ может выиграть Лигу чемпионов»
Во вторник «Ливерпуль» проиграл «Наполи» со счетом 0:2 в матче 1-го тура группового этапа турнира.
Sportbox.RU 01:42
Армия и оружие
В Саудовской Аравии нашли доказательства вины Ирана за атаку на НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии пообещало представить свидетельства причастности Ирана к атаке на ключевые нефтяные объекты королевства.
Известия 03:37
Авто
Mitsubishi анонсировала премьеру нового кроссовера
В компании заявляют, что новый кроссовер объединяет в себе опыт и технологии в области гибридных технологий и управлении системой полного привода.
Российская газета 02:21
Общество
Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил почти 1 млрд рублей
Ущерб от паводка в Хабаровском крае, по предварительным данным, составил 990 млн рублей, сообщает правительство региона.
RT на русском 01:48
Политика
США предлагают ЕС совместные проекты на Украине
Управление координатора Госдепартамента США по вопросам помощи Европе и Евразии опубликовало грант для финансирования проектов, с помощью которых европейские страны смогут поделиться с Украиной опытом интеграции в ЕС.
RT на русском 00:49