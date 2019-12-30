Общество
РБКРоскачество дало советы по выбору рыбных консервов
Эксперты напомнили, что следует обратить внимание на дату производства, срок и условия хранения консервов и сразу проверить, выполняются ли они в магазине. Так, красную икру нельзя хранить не только при комнатной температуре, но и в холодильнике: идеальная температура для нее — минус 4–6 градусов.
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с чего всё началось
Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе рыбных консервов и какие из них нельзя покупать из-за опасности для здоровья, рекомендации приводятся в сообщении организации.РИА Новости00:27
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