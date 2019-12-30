Общество

РБКРБКРоскачество дало советы по выбору рыбных консервов

Эксперты напомнили, что следует обратить внимание на дату производства, срок и условия хранения консервов и сразу проверить, выполняются ли они в магазине. Так, красную икру нельзя хранить не только при комнатной температуре, но и в холодильнике: идеальная температура для нее — минус 4–6 градусов.
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с чего всё началось

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе рыбных консервов и какие из них нельзя покупать из-за опасности для здоровья, рекомендации приводятся в сообщении организации.
РИА Новости00:27

Подробнее о событии

Роскачество дало рекомендации по выбору рыбных консервов

RT на русском03:27

В Роскачестве рассказали о правильном выборе рыбных консервов

Известия03:26

Роскачество рекомендовало не покупать для новогодних салатов консервы во вздутых или подтекающих банках

Агентство Москва00:00

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

РИА Новости00:27

Эксперты Роскачества напомнили признаки некачественных консервов

News.ru00:24

Роскачество дало советы по выбору рыбных консервов

РБК02:28

В Роскачестве научили граждан выбирать рыбные консервы

ФедералПрессвчера в 20:10
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Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

ТАСС вчера в 04:53
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
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Происшествия

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RT на русском 01:19
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Новая цель – Луна: чем запомнился 2019 год в космонавтике

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Pravda.Ru вчера в 17:35
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На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
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РИА Новости 00:00
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Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 28 декабря в 14:46
Происшествия

В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

В центре Москвы в ДТП погиб экс-игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов, сообщает агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 03:14
Происшествия

В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

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«Краснодар» вернул Сорокина из аренды в «Рубине»

В начале сентября «Краснодар» выкупил у «Рубина» права на футболиста, после чего 24-летний Сорокин выступал за казанцев на правах аренды.
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Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
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Алькасер хочет покинуть «Боруссию»

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Из «пакетного» мирового соглашения пока выполнено только одно условие — 27 декабря «Газпром» сообщил, что перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания это подтвердила.
РБК 04:06
Происшествия

В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком

В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще три получили травмы разной степени тяжести.
Российская газета 03:09
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Возможно, появится единая линейка под единым названием всех самолетов.
Российская газета 00:45
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Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею

Российские хоккеисты потерпели второе поражение на молодежном чемпионате мира. Команда Валерия Брагина проиграла США - 1:3.
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Кудрявцева показала фигуру после удаления грудных имплантов

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В Бурятии меры борьбы со снюсом признали недостаточными

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Байкал-Daily вчера в 20:01
Шоу-бизнес

Андрей Разин пообещал засудить Малахова

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Общество

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Коммерсантъ 03:10
Авто

Hyundai и Kia отзывают 640 тысяч автомобилей из-за различных дефектов

Автомобилестроительные компании Южной Кореи Hyundai Motor и KIA Motors отзывают 640 тысяч автомобилей из-за неполадок.
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Шоу-бизнес

Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату

Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Вечерний курьер 28 декабря в 13:39
Армия и оружие

Алжир показал покупаемые у России истребители Су-57 и Су-35

Следует уточнить, что сутками ранее стало известно о том, что Алжир приобрёл у России 42 боевых самолёта, включая истребители Су-32, Су-35 и Су-57, однако, данные о заключённом контракте являются весьма противоречивыми, в частности, по одним сведениям, общая сумма составили порядка 6 млрд. долларов, а по другим – порядка 4-4,5 млрд. долларов.
Avia.pro 28 декабря в 06:21
Происшествия

Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате

Политика Сегодня 03:59
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Андрей Шаров покинет пост вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров, руководящий дирекцией GR, покинет свой пост в конце текущего года.
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Пенсионерки тайно запустили брошенный ликеро-водочный завод на Урале

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