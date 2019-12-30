Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе рыбных консервов и какие из них нельзя покупать из-за опасности для здоровья, рекомендации приводятся в сообщении организации.

с чего всё началось

Эксперты напомнили, что следует обратить внимание на дату производства, срок и условия хранения консервов и сразу проверить, выполняются ли они в магазине. Так, красную икру нельзя хранить не только при комнатной температуре, но и в холодильнике: идеальная температура для нее — минус 4–6 градусов.

Экономика Российские миллиардеры рекордно разбогатели за последние четыре года Россияне, входящие в рейтинг 500 самых обеспеченных людей мира, стали богаче на 52,9 миллиарда долларов за последние четыре года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Экономика Несмотря на санкции: Запад рекордно вложился в российские проекты Попытки Запада организовать экономическую блокаду России полностью провалились: за этот год иностранные стратегические инвесторы увеличили вложения в отечественные активы на 70%.

Общество В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».

Футбол Алькасер хочет покинуть «Боруссию» Испанское издание «Marca» сообщило, что нападающий Пако Алькасер хочет вернуться в Испанию этой зимой.

Политика «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению Из «пакетного» мирового соглашения пока выполнено только одно условие — 27 декабря «Газпром» сообщил, что перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания это подтвердила.

Происшествия В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще три получили травмы разной степени тяжести.

Здоровье В Бурятии меры борьбы со снюсом признали недостаточными Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение разработать указ по запрету оптовой и розничной продажи снюсов, а также любой аналогичной по воздействию на организм продукции.

Общество Власти Москвы предупредили о метели и гололедице В ближайший час в Москве ожидаются снег, метель и гололед, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).