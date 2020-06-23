Общество

RT на русскомRT на русскомРоскачество рассказало о проверке куриного филе

Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
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с чего всё началось

Филе цыпленка бройлера

Заботясь о здоровье потребителя, Роскачество публикует подробные данные о содержании следов антибиотиков в филе цыплят-бройлеров в карточке каждого товара.
Роскачество01:00

Подробнее о событии

Роскачество обнаружило в курином филе хлор и антибиотики

РИА Новости03:40

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском02:32

Роскачество нашло в курином филе хлор и антибиотики

Комсомольская правда01:00

Роскачество обнаружило в курином филе хлор и антибиотики

ПРАЙМ01:06

Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования

ТАСС01:03

Филе цыпленка бройлера

Роскачество01:00

Роскачество нашло в курином филе хлор и антибиотики

Российская газета01:25
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Общество

В ЦИК рассказали о досрочно проголосовавших по Конституции за рубежом

Около 2 тыс. человек досрочно проголосовали по поправкам к Конституции за рубежом. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
RT на русском 04:27
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Политика

Болтон заявил о намеренном опоздании Трампа на первый саммит с Путиным

Президент США Дональд Трамп специально опоздал на первый саммит с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году в Хельсинки и даже рассматривал вариант отмены встречи, вспоминает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».
Взгляд.ру 02:35
Политика

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
RT на русском 04:32
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Общество

ЕСПЧ присудил €20 тыс. Жанне Немцовой

Суд постановил, что Россия обязана в трехмесячный срок выплатить Жанне Немцовой, представляющей в этом деле интересы своего погибшего отца, в общей сложности €20,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов.
ТАСС 05:26
Происшествия

Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм».
Известия 04:57
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Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
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Авто

Российский рынок покинули два кроссовера Haval

Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
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Общество

Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло

Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
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Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

RT на русском 05:42
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Политика

Песков объяснил разницу в английской и русской версиях статьи Путина

В русском тексте статьи президента Владимира Путина содержатся более точные данные о числе погибших подо Ржевом во время Великой Отечественной, чем в английском, поскольку последний направили заранее, когда работа в архивах еще велась.
Взгляд.ру 05:41
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Общество

Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
РИА Новости 02:31
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Происшествия

В Ленобласти отец посадил на цепь 10-летнего сына

Гатчина, Ленинградская область, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь.
REGNUM 04:06
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Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин рассказал о жутком совпадении в ДТП с Ефремовым

iReactor 04:02
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Футбол

«Уфа» продолжит подготовку к игре со «Спартаком» после тестов футболистов

Футбольный клуб "Уфа" в среду в плановом режиме продолжит подготовку к матчу 24-го тура чемпионата России с московским "Спартаком", если все тесты на коронавирус дадут отрицательный результат, сообщил РИА Новости генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
РИА Новости 05:44
Здоровье

На Кубани коронавирусом за сутки заболели восемь детей

Среди заболевших 40 женщин и 20 мужчин, в том числе заболели восемь детей.
Кубань 24 04:04
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Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

CT news 05:48
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Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Колос» в матче с 4 пенальти

Киевское «Динамо» нанесло поражение «Колосу» в домашнем матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.
Sport24.ru вчера в 14:28
Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Общество

Туроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности

Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности.
Российская газета 05:27
38
Космос

Daily Mail рассказал о паранормальном оружии Пентагона против России

Британский таблоид Daily Mail рассказал о «космической войне» Соединенных Штатов с Россией в стиле популярного сериала «Секретные материалы».
ПолитРоссия вчера в 06:00
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Космос

NASA выдало грант на принципиально новый поиск внеземных цивилизаций

Адам Франк, профессор физики и астрономии из Университета Рочестера, получил грант NASA, который позволит ему найти ответ на эти вопросы.
Хайтек+ вчера в 11:14
9
Общество

Астраханцы могут бесплатно сдать тесты на антитела к коронавирусу

Анализы на антитела к коронавирусу возьмут у трёх тысяч астраханцев путём забора крови.
Астраханские новости вчера в 12:46
Музыка

Борис Гребенщиков выпустил новый альбом

Российский музыкант и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выпустил альбом «Знак огня».
Ридус 05:49
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Происшествия

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
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Энергетика

Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель

Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия вчера в 02:06
7
Общество

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
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Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Сериал снят по мотивам знаменитых романов Азимова о работе корпорации «Основание» по моделированию развития общества, но не будет являться точной экранизацией, поэтому ожидаются определенные расхождения с сюжетом оригинального произведения.
Киноафиша России 04:17
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