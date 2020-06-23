Заботясь о здоровье потребителя, Роскачество публикует подробные данные о содержании следов антибиотиков в филе цыплят-бройлеров в карточке каждого товара.

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