Общество
RT на русскомРоскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
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с чего всё началось
Заботясь о здоровье потребителя, Роскачество публикует подробные данные о содержании следов антибиотиков в филе цыплят-бройлеров в карточке каждого товара.Роскачество01:00
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Политика
Вучич объявил о победе правящей партии на выборах в Сербии
Коммерсантъ 21 июня в 16:37
Политика
Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой
Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 вчера в 06:58
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
Общество
ЦИК: Почти 70 тысяч человек досрочно проголосовали по Конституции
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию стартовало 10 июня, за это время в России и за ее пределами досрочно проголосовали почти 70 тысяч человек.
Российская газета 04:33
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском 03:28
Общество
В Петербурге увеличилось число новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 220 новых случаев коронавируса, днём ранее выявили 217 заразившихся COVID-19 человек.
DP.RU 03:46
Фигурное катание
Туктамышева защитила диплом на «отлично»
За защиту диплома, проходившую в дистанционном формате, спортсменка получила оценку «отлично».
Матч ТВ 03:17
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
Piter.tv 02:18
Общество
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
Общество
ЗакСобрание Петербурга истребляет рюмочные
Второе чтение законопроекта о продаже алкоголя в общепите ознаменовано увеличение минимальной площади залов в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, – она выросла с 20 кв. м до 50 кв. м. Третье чтение впереди.
Агентство Строительных Новостей 04:58
Кино
В США умер режиссер Джоэл Шумахер
МИР 24 вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Экономика
Россия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ вчера в 08:25
Общество
КАМАЗ рассказал, где сотрудники компании заразились коронавирусом
На 22 июня в клинике-санатории "Набережные Челны" проходят лечение 23 пациента. Тесты на коронавирус взяты у 3 813 сотрудников предприятия.
Реальное время 03:15
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков.
РБК вчера в 17:00
Здоровье
Онколог рассказала предвестниках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова утверждает: если на теле образуются кондиломы, существует риск развития рака кожи.
ToDay News Ufa 01:55
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Общество
Ленинградцы смогут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу
У жителей Ленинградской области появится уникальная возможность бесплатно сдать тест на антитела к вирусу SARS CoV-2, вызывающего COVID-19.
Online47.ru вчера в 09:33
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Экономика
Хазин заявил о желании либералов свалить «кровавый» режим Путина
По словам Хазина, главной целью противников президента России Владимира Путина является "раскачка" ситуации в стране и дестабилизация нынешней российской власти.
Deita.ru вчера в 22:50
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде
РЕН ТВ вчера в 15:36
Общество
Forbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики
Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ).
Ведомости 03:04
Происшествия
Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании
Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.
Газета.Ru 04:37
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню
Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 03:50
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Здоровье
На Кубани коронавирусом за сутки заболели восемь детей
Среди заболевших 40 женщин и 20 мужчин, в том числе заболели восемь детей.
Кубань 24 04:04
Общество
В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса
Из общего числа шесть случаев выявлены по контактам с ранее заболевшими, семь человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте Сергей Аксёнов.
Вести.Севастополь 21 июня в 02:57
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17