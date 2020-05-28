Общество

RT на русскомRT на русскомРоскачество рассказало о результатах повторной проверки сметаны

Специалисты Роскачества повторно проверили сметану семи брендов. В продукции нашли следы антибиотиков, дрожжей и растительных жиров. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу организации.
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с чего всё началось

Исследование сметаны: рейтинг отличника обнулен за фальсификацию!

Высокие оценки в рейтинге удалось сохранить не всем. Сдали позиции «Благода» и «Домик в деревне». Напомним, эксперты Роскачества впервые исследовали сметану 20-процентной жирности в 2018 году – в выборку вошли продукты 50 торговых марок.
Роскачество01:00

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Роскачество рассказало о результатах повторной проверки сметаны

RT на русском04:44

В российской сметане нашли следы антибиотиков и плесень

Газета.Ru01:45

Роскачество обнаружило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры

ТАСС01:04

Роскачество сообщило о следах антибиотиков и растительных жиров в сметане

News.ru01:31

Названа лучшая сметана

Lenta.ru01:07

Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры

Российская газета01:44

Сметана

Роскачество01:00
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Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
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Происшествия

В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку

"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с девятилетней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", — говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
Общество

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество

С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ вчера в 08:58
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Кино

Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily вчера в 11:29
51
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
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Общество

«Уральские пельмени» отсудили у Нетиевского 2 млн рублей

URA.Ru вчера в 06:51
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Общество

В Татарстане коронавирус за сутки нашли ещё у 60 человек

Больше всего случаев заражения выявлено в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.
Менделеевские новости 03:56
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Армия и оружие

Донбасс грозит передвинуть фронт: При Зеленском обстрелов стало в 2 раза больше, чем при Порошенко

Первый вопрос был стандартный для человека с «большой земли» в разговоре с жителем мятежной республики.
Комсомольская правда вчера в 16:00
Авто

Автодилеры прогнозируют падение продаж машин в России на 50% в июне

Объемы продаж легковых и легких коммерческих автомобилей на территории России могут снизиться вдвое в течение июня по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, считает глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Олег Мосеев.
iReactor 03:11
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Политика

Российские пограничники отмечают профессиональный праздник

Профессиональный праздник личного состава и ветеранов Пограничной службы Федеральной службы безопасности России — День пограничника – ежегодно отмечается в России 28 мая.
Вести.Ru вчера в 18:36
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Политика

Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией

С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
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Авто

Появились фото обновленного Lada Largus FL

В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня вчера в 03:05
Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек

За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 97 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:53
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Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
3,4K
Общество

В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров

Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
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Экономика

Еврокомиссия предложила выделить €750 млрд на спасение экономики ЕС

Из €750 млрд, которые предложено влить в европейскую экономику, €500 млрд будет предоставлено в виде грантов (субсидий), еще €250 млрд — в виде кредитов.
РБК вчера в 11:06
3
Политика

Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Игры

Режиссёр Scorn объяснил выбор в пользу Xbox Series X — всё дело в мощности

Режиссёр Scorn Любомир Пеклар (Ljubomir Peklar) в интервью изданию GamingBolt объяснил, почему в качестве одной из двух целевых платформ для своей игры разработчики выбрали именно Xbox Series X.
3DNews 02:28
Происшествия

В Кузбассе ветром сдуло целую деревню

В поселении не осталось ни одного уцелевшего дерева, столбы ветер сложил рядками, а 18 из 31 дома полностью разрушил.
Вести.Ru вчера в 03:36
Общество

Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии

Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:55
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили еще 203 случая коронавируса

Значительно больше обычного выявили в Звереве — 20 случаев заражения. В Сальском районе обнаружили еще 15 инфицированных коронавирусом.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 26 мая в 03:54
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Общество

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Происшествия

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
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Политика

Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям

Директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону.
RT на русском 04:50
Футбол

Экс-глава селекционного отдела ЦСКА объяснил срыв трансфера Соболева

Матч ТВ 02:58
Экономика

Минфин выделил 100 млрд рублей регионам

Минфин направил 56 регионам России 100 млрд руб. для компенсации снижения их доходов, сообщается на сайте министерства.
Коммерсантъ 03:14
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