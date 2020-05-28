Общество
Политическая ЭкспертизаРоскачество выявило в российской сметане следы антибиотиков
Исследованиям подверглись образцы сметаны жирностью 20% семи торговых марок. Специалисты выявили нарушения в двух образцах, сообщается на сайте Роскачества. Уровень содержания дрожжей превышен в сметане одного производителя, также в ней обнаружены следы антибиотика доксициклина и растительные жиры.
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с чего всё началось
Высокие оценки в рейтинге удалось сохранить не всем. Сдали позиции «Благода» и «Домик в деревне». Напомним, эксперты Роскачества впервые исследовали сметану 20-процентной жирности в 2018 году – в выборку вошли продукты 50 торговых марок.Роскачество01:00
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Футбол
У четырех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
У четырех игроков московского "Локомотива" выявлен коронавирус, сообщает сайт клуба.
Газета.Ru 06:20
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Происшествия
Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 06:02
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество
Песков назвал коронавирус «реальной штукой»
Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемию, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:11
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк завершил подключение к Системе быстрых платежей, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
Российская газета 06:18
Кино
Apple даст Мартину Скорсезе денег на новый фильм с Ди Каприо
Компания Apple профинансирует новый фильм режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Российская газета 06:00
Здоровье
Южноуральские ученые создали модель развития эпидемии коронавируса
Ученые из ядерного центра в Снежинске занялись моделированием развития эпидемии в один из первых дней карантина.
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 08:53
Кино
Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн
Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
Экономика сегодня вчера в 07:17
Авто
Бренд Datsun уходит с российского рынка
Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
Коммерсантъ 04:57
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли наладили отношения ради детей
Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались далеко не в лучших отношениях. Долгое время они судились по вопросу опеки над детьми.
Paparazzi.ru 03:02
Политика
Песков оценил возможность снятия санкций с России из-за коронавируса
Государства-апологеты санкционного языка индифферентно отнеслись к инициативам о снятии санкций с России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Общество
Бизнесмен из Польши обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве
Представитель польского производителя молочных продуктов "Млековита" обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в $500 тыс. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 28 мая.
Известия 02:25
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов рассказал о превращении артистов в дармоедов
Ефремов отметил, что актеры театры не могут без зрителя. Это будет уже не спектакль, не искусство, а что-то другое.
Bimru.ru 02:49
Технологии
Microsoft выпустила масштабное обновление Windows
В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48
Игры
Naughty Dog показала 20 минут геймплея The Last of Us Part II
Naughty Dog подробнее рассказала о сюжете и основных механиках сиквела, а также показала новые геймплейные кадры.
CyberSport.ru вчера в 16:45
Общество
Парламент Китая одобрил единый Гражданский кодекс
Всекитайское собрание народных представителей одобрило проект первого в истории страны Гражданского кодекса.
Московский Комсомолец 05:36
Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
Хоккей
СКА обменял Каблукова и Карпова в «Амур»
RT на русском 05:02
Наука
Препарат от малярии может быть эффективен при раке мозга
Goroday.ru 03:37
Общество
Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше
Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Меган Маркл ревнует принца Гарри к певице Адель
Меган Маркл ревнует принца Гарри к певице Адель Принц Гарри стал много времени проводить с певицей Адель.
Экспресс газета 01:50
Политика
Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина
Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 05:15
Авто
Полезные девайсы для автомобиля с AliExpress
Эксперты издания «За рулем» рассказали о мало кому известных, но действительно полезных автомобильных гаджетах, которые можно купить на самой популярной в мире торговой онлайн-площадке «АлиЭксперсс».
Picsnews.net 05:47
Общество
Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов
В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54