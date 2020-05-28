Высокие оценки в рейтинге удалось сохранить не всем. Сдали позиции «Благода» и «Домик в деревне». Напомним, эксперты Роскачества впервые исследовали сметану 20-процентной жирности в 2018 году – в выборку вошли продукты 50 торговых марок.

с чего всё началось

Исследованиям подверглись образцы сметаны жирностью 20% семи торговых марок. Специалисты выявили нарушения в двух образцах, сообщается на сайте Роскачества. Уровень содержания дрожжей превышен в сметане одного производителя, также в ней обнаружены следы антибиотика доксициклина и растительные жиры.

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