Общество

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаРоскачество выявило в российской сметане следы антибиотиков

Исследованиям подверглись образцы сметаны жирностью 20% семи торговых марок. Специалисты выявили нарушения в двух образцах, сообщается на сайте Роскачества. Уровень содержания дрожжей превышен в сметане одного производителя, также в ней обнаружены следы антибиотика доксициклина и растительные жиры.
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с чего всё началось

Исследование сметаны: рейтинг отличника обнулен за фальсификацию!

Высокие оценки в рейтинге удалось сохранить не всем. Сдали позиции «Благода» и «Домик в деревне». Напомним, эксперты Роскачества впервые исследовали сметану 20-процентной жирности в 2018 году – в выборку вошли продукты 50 торговых марок.
Роскачество01:00

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Роскачество рассказало о результатах повторной проверки сметаны

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Lenta.ru01:07

Роскачество сообщило о следах антибиотиков и растительных жиров в сметане

News.ru01:31

Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры

Российская газета01:44

Роскачество обнаружило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры

ТАСС01:04

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Роскачество01:00
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