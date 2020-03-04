Общество

Live24Live24Роскачество рассказало об уловках продавцов в преддверии 8 Марта

Самые изощренные маркетинговые уловки продавцов в преддверии 8 Марта озвучили специалисты Роскачества. Так, маркетологи выяснили, что больше половины российских женщин хотели бы получить в подарок в Международный женский день какую-нибудь «электронику».
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с чего всё началось

Как не переплатить за смартфон в подарок на 8 Марта?

Станислав Полубинский начальник департамента аналитики и проектного управления Роскачества Перед 8 Марта Роскачество провело опрос на своем портале, чтобы выяснить, какие подарки ожидают получить женщины и что собираются дарить мужчины.
Роскачество00:00

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Россиян предупредили об уловках продавцов электроники

Lenta.ru02:09

Роскачество рассказало об уловках продавцов на 8 Марта

Телеканал 360°01:43

Роскачество раскрыло уловки маркетологов в преддверии 8 Марта

Вечерняя Москва00:00

В Роскачестве назвали мифом снижение цен на электронику перед 8 марта

REGNUM00:40

Роскачество рассказало о мошеннических схемах при продаже электроники

Rambler News Service00:00

Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта

Известия00:52

Роскачество назвало мифом снижение цен на электронику в преддверии 8 марта

ТАСС00:00
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Армия и оружие

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:09
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
Экономика

В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ

Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:11
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева считает подлостью ее замену на Бузову на премии Муз-ТВ

Премию Муз-ТВ в этом году будет вести не Лера Кудрявцева, как это было уже много лет подряд.
Uznayvse.ru 01:21
Армия и оружие

США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане

Известия 06:23
Здоровье

Глава Пензенской области встретился с министром здравоохранения РФ

Вчера в Москве состоялась встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
1pnz.ru 03:08
Музыка

Россию на Евровидении представит группа Little Big

Страна Советов on-line вчера в 05:24
Политика

Полиция Греции применила слезоточивый газ против турецких мигрантов

РЕН ТВ 06:50
Происшествия

Директор школы, где подросток с ножом напал на учительницу, уволилась

В Ульяновске директор одной из местных школ уволилась по собственному желанию после нападения ученика с ножом на преподавательницу.
Вечерняя Москва 06:25
Происшествия

СКР проводит доследственную проверку массового отравления в Иркутске

Следственное управление СК РФ по Иркутской области начало проверку по сообщению средств массовой информации об отравлении иркутян.
Твой Иркутск 05:06
Политика

Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Интерфакс 02 марта в 08:24
Хоккей

Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Оттаву» в НХЛ

У гостей отличились Джейс Гаврилюк, Брэди Ткачук и Коннор Браун. Российский форвард хозяев отдал четыре результативные передачи.
RT на русском 01:18
Общество

Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве

Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
Lenta.ru 07:04
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян.
RT на русском 06:07
Происшествия

В подмосковном детском саду дети отравились крысиным ядом

Пять детей в детском саду Подмосковья съели оставленный без присмотра крысиный яд, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.
Газета.Ru 06:35
Здоровье

ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
РИА Новости 06:29
Экономика

ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:12
Политика

Путин заявил о фейках о коронавирусе из-за границы

Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть данные ФСБ о том, что вбросы фейковых сообщений о коронавирусе «в основном организованы из-за границы».
Коммерсантъ 07:00
Технологии

Ежегодную конференцию разработчиков Google отменили из-за коронавируса

Международную встречу разработчиков в штаб-квартире Google в Калифорнии отменили по причине коронавируса.
Городовой 02:57
Общество

Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома

Lenta.ru 06:59
Кино

Фильм «Прощание со Сталиным» получил прокатное удостоверение в России

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение с 5 марта картине Сергея Лозницы "Прощание со Сталиным" ("Государственные похороны"), сообщили в пресс-службе ведомства.
Интерфакс 05:11
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Salt Mag 03:01
Культура

Челябинск получил право проведения фестиваля «Культурный код»

Известия 00:18
Политика

В Раду внесли проект постановления об отставке Гончарука

«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», — говорится в документе.
REGNUM 04:45
Общество

Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Газета.Ru 04:12
Общество

Герман Греф назвал профессии будущего

В список профессий будущего, составленный Грефом, вошли также специальности нейроинформатика, инженера-робототехника, наноинженера, проектировщика нейроинтерфейсов, специалиста по применению искусственного интеллекта в медицине, проектировщика медицинских роботов.
Lenta.ru 05:04
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

REGNUM 01:31
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Армия и оружие

«Пусть ненавидят, лишь бы боялись»: Сатановский предложил лучший ответ на обвинения ООН

Обвинения в адрес России прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Царьград 06:25
Происшествия

Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси

По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
Газета.Ru вчера в 18:27
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