Общество
Live24Роскачество рассказало об уловках продавцов в преддверии 8 Марта
Самые изощренные маркетинговые уловки продавцов в преддверии 8 Марта озвучили специалисты Роскачества. Так, маркетологи выяснили, что больше половины российских женщин хотели бы получить в подарок в Международный женский день какую-нибудь «электронику».
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с чего всё началось
Станислав Полубинский начальник департамента аналитики и проектного управления Роскачества Перед 8 Марта Роскачество провело опрос на своем портале, чтобы выяснить, какие подарки ожидают получить женщины и что собираются дарить мужчины.Роскачество00:00
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Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ
Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева считает подлостью ее замену на Бузову на премии Муз-ТВ
Премию Муз-ТВ в этом году будет вести не Лера Кудрявцева, как это было уже много лет подряд.
Здоровье
Глава Пензенской области встретился с министром здравоохранения РФ
Вчера в Москве состоялась встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
Музыка
Россию на Евровидении представит группа Little Big
Происшествия
Директор школы, где подросток с ножом напал на учительницу, уволилась
В Ульяновске директор одной из местных школ уволилась по собственному желанию после нападения ученика с ножом на преподавательницу.
Происшествия
СКР проводит доследственную проверку массового отравления в Иркутске
Следственное управление СК РФ по Иркутской области начало проверку по сообщению средств массовой информации об отравлении иркутян.
Политика
Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции
Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Хоккей
Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Оттаву» в НХЛ
У гостей отличились Джейс Гаврилюк, Брэди Ткачук и Коннор Браун. Российский форвард хозяев отдал четыре результативные передачи.
Общество
Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве
Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян.
Происшествия
В подмосковном детском саду дети отравились крысиным ядом
Пять детей в детском саду Подмосковья съели оставленный без присмотра крысиный яд, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.
Здоровье
ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
Экономика
ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
Политика
Путин заявил о фейках о коронавирусе из-за границы
Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть данные ФСБ о том, что вбросы фейковых сообщений о коронавирусе «в основном организованы из-за границы».
Технологии
Ежегодную конференцию разработчиков Google отменили из-за коронавируса
Международную встречу разработчиков в штаб-квартире Google в Калифорнии отменили по причине коронавируса.
Кино
Фильм «Прощание со Сталиным» получил прокатное удостоверение в России
Министерство культуры выдало прокатное удостоверение с 5 марта картине Сергея Лозницы "Прощание со Сталиным" ("Государственные похороны"), сообщили в пресс-службе ведомства.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Политика
В Раду внесли проект постановления об отставке Гончарука
«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», — говорится в документе.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Общество
Герман Греф назвал профессии будущего
В список профессий будущего, составленный Грефом, вошли также специальности нейроинформатика, инженера-робототехника, наноинженера, проектировщика нейроинтерфейсов, специалиста по применению искусственного интеллекта в медицине, проектировщика медицинских роботов.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Армия и оружие
«Пусть ненавидят, лишь бы боялись»: Сатановский предложил лучший ответ на обвинения ООН
Обвинения в адрес России прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Происшествия
Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси
По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.