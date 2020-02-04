Технологии

REGNUMREGNUMРоскачество сравнило качество звука домашних и переносных колонок

Эксперты протестировали 12 беспроводных колонок и пять проводных. Они рекомендуют ориентироваться именно на качество звука при выборе такой техники для использования дома. «Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
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с чего всё началось

Звук не на привязи: портативные колонки стремительно вытесняют домашние

Как показывают наши испытания, домашние колонки в целом превосходят по качеству звука переносные устройства (3,94 балла против 3,75 у лидеров из числа новых).
Роскачествовчера в 23:55

Подробнее о событии

Звук не на привязи: портативные колонки стремительно вытесняют домашние

Роскачествовчера в 23:55

Роскачество выяснило, что домашние колонки лучше переносных устройств по качеству звука

ТАСС00:00

Роскачество рассказало о рисках использования «умных колонок»

РИА Новости00:09

Россиян предупредили об опасности умных колонок

Lenta.ru00:31

Роскачество сравнило качество звука домашних и переносных колонок

REGNUM01:26

Эксперты протестировали 17 колонок и дали рекомендации по выбору

News.ru00:37

Роскачество оценило портативные колонки

Москва 2400:39
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Космос

Рогозин назвал сроки запуска Единой космической госпрограммы

Экономика сегодня 01:57
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
REGNUM вчера в 07:17
Музыка

Бенни Андерссон рассказал, когда выйдет новая музыка ABBA

Шведский композитор Бенни Андерссон рассказал, когда появится новая музыка группы ABBA, сообщает Rolling Stone со ссылкой на Твиттер-аккаунт ABBAtalk.
РИА Новости вчера в 13:36
Энергетика

«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Lenta.ru 01:03
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»

«Первый канал» с 10 февраля запускает новое вечернее ток-шоу, ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы телеканала.
РБК вчера в 14:42
Гаджеты

Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления

Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Парламентская газета вчера в 12:46
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета вчера в 16:01
Общество

Умер основатель и президент «Шанинки»

Интерфакс 00:56
Футбол

Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ

На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
ГЛАС.RU вчера в 10:17
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru 02 февраля в 23:01
Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Газета.Ru 01:28
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.
RT на русском вчера в 00:16
Общество

Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
РИА Новости вчера в 18:00
Экономика

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Общество

Эксперт оценил скидку в 50% на оплату штрафов по новому КоАП

Ранее в Минюсте России сообщили, что проект нового КоАП предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей.
RT на русском 01:31
Происшествия

В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
REGNUM 00:33
Спорт

Клебо сломался перед любимой гонкой. Но Большунову не нужны поддавки

Шведская погода мешает Александру Большунову бороться за Кубок мира Большунов опережает Клебо на 235 очков в общем зачете.
Спорт день за днем вчера в 09:29
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Piter.tv 01 февраля в 04:16
Наука

Серые тюлени хлопают ластами для привлечения пары

Серые тюлени похлопали ластами для привлечения пары Сообщается, что хлопки тюленя-самца были адресованы самке.
ToDay News Ufa вчера в 20:54
Общество

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Красная весна вчера в 23:51
Происшествия

Стала известна судьба тел погибших в Сирии спецназовцев ФСБ

Официально подтверждена гибель одного спецназовца — лейтенанта Всеволода Трофимова из управления «С» ЦСН ФСБ.
Lenta.ru вчера в 17:03
Гаджеты

Samsung начнёт выпускать самую быструю память HBM2E в текущем полугодии

В текущем полугодии Samsung обещает наладить серийный выпуск микросхем памяти HBM2E с использованием техпроцесса 10-нм класса.
3DNews 00:44
Общество

МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах

В России могут начать выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начитаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 03:00
Общество

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО вчера в 22:36
Хоккей

Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 02:06
Происшествия

МВД России пресекло деятельность крупной банды автомошенников

Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы автомобильных мошенников, от действий которых с 2017 года пострадали более 300 человек.
RT на русском 01:54
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандал с ее дочерью

Ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, которая дружит с певицей Любовью Успенской, принесла извинения артистке за скандальный эфир, где главной героиней стала 30-летняя дочь исполнительницы Татьяна Плаксина.
Московский Комсомолец 01:54
Политика

В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции

РИА Новости 00:52
Здоровье

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике заболевания раком

Около трети случаев рака ассоциированы с отсутствием привычки следовать здоровому образу жизни, а так как риск развития онкологического заболевания есть у каждого человека, то снизить вероятность возникновения серьезных заболеваний помогают регулярные обследования и здоровый образ жизни.
ТАСС 00:54
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.
Ведомости вчера в 22:34
Как работают Яндекс.Новости?
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