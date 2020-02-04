Как показывают наши испытания, домашние колонки в целом превосходят по качеству звука переносные устройства (3,94 балла против 3,75 у лидеров из числа новых).

с чего всё началось

Эксперты протестировали 12 беспроводных колонок и пять проводных. Они рекомендуют ориентироваться именно на качество звука при выборе такой техники для использования дома. «Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.

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