Омега-3 и в оливковом, и в подсолнечном масле содержится лишь в следовых количествах. При этом содержание омега-6 жирных кислот в подсолнечном масле составляет до 74%, а в оливковом от 4 до 20% – в зависимости от сорта оливок, условий произрастания растения и степени зрелости плодов.

с чего всё началось

Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел. Для этого специалисты проанализировали пищевую ценность обоих продуктов, говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 30 января. В первую очередь масла сравнивались по составу жирных кислот.

Общество McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января отменяет акцию с предложением Биг Мака и других блюд по цене 1990 года из-за рекомендации правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом, говорится на сайте сети.

Политика Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.

Происшествия Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Политика Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.

Политика Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждал предложенную США «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Шоу-бизнес Барановская ужаснула подписчиков фото без макияжа Российская телеведущая и писатель Юлия Барановская опубликовала селфи без макияжа на своей официальной странице в социальной сети Instagram, чем вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.

Общество В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Гаджеты CalTech выиграл 1,1 млрд долларов в суде против Apple и Broadcom В иске, поданном в федеральный суд в Лос-Анджелесе в 2016 году, институт утверждал, что в микросхемах Broadcom с поддержкой Wi-Fi, используемых в сотнях миллионов смартфонов Apple iPhone, нарушены его патенты, относящиеся к технологии передачи данных.

Политика Россия частично закрывает границу с Китаем С 31 января движение через КПП на отдельных участках российско-китайской границы из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV закрыты.

Шоу-бизнес 23-летняя дочь Билла Гейтса Дженнифер выходит замуж Дочь одного из наиболее богатых людей в мире Билла Гейтса собирается замуж за своего возлюбленного Наиля Нассара.

Музыка Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020 Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.

Происшествия Адвокат: СК считает карьеризм мотивом подставивших Голунова силовиков Следствие считает, что полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить показатели на работе и получить повышение, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Политика Мишустин раскритиковал работу правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.

Происшествия Уральские слесари похитили 2,6 млн долларов из банковских ячеек Задержали подозреваемых в Москве и Екатеринбурге, во время обысков у них изъяли 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более 1 миллиона рублей.

Общество В Петербурге показали, что появится на месте СКК Инвестор «СКА-Арена» продемонстрировал концепцию нового спортивного комплекса в Московском районе Северной столицы, который появится после сноса существующего здания СКК «Петербургский».

Космос У зонда Voyager 2 в межзвёздном пространстве возникли проблемы Лаборатория реактивного движения Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) сообщает о том, что на борту аппарата Voyager 2 («Вояджер-2») произошёл сбой.