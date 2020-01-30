Общество

ИзвестияИзвестияРоскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла

Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел. Для этого специалисты проанализировали пищевую ценность обоих продуктов, говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 30 января. В первую очередь масла сравнивались по составу жирных кислот.
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Подсолнечное vs Оливковое: какое масло полезнее?

Омега-3 и в оливковом, и в подсолнечном масле содержится лишь в следовых количествах. При этом содержание омега-6 жирных кислот в подсолнечном масле составляет до 74%, а в оливковом от 4 до 20% – в зависимости от сорта оливок, условий произрастания растения и степени зрелости плодов.
Роскачество00:00

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Роскачество сравнило влияние оливкового и подсолнечного масел на здоровье

РБК02:13

Подсолнечное vs Оливковое: какое масло полезнее?

Роскачество00:00

В Роскачестве сравнили подсолнечное и оливковое масла

ТАСС00:00

Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла

Известия00:00

В Роскачестве сравнили оливковое и подсолнечное масло

Российская газета00:00

Оливковое или подсолнечное? Какое масло полезнее для здоровья

Комсомольская правда00:00

Роскачество оценило пользу оливкового и подсолнечного масел

РИА Новости00:30
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