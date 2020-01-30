Общество

ИзвестияИзвестияРоскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла

Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел. Для этого специалисты проанализировали пищевую ценность обоих продуктов, говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 30 января. В первую очередь масла сравнивались по составу жирных кислот.
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Подсолнечное vs Оливковое: какое масло полезнее?

Омега-3 и в оливковом, и в подсолнечном масле содержится лишь в следовых количествах. При этом содержание омега-6 жирных кислот в подсолнечном масле составляет до 74%, а в оливковом от 4 до 20% – в зависимости от сорта оливок, условий произрастания растения и степени зрелости плодов.
Роскачество00:00

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Роскачество сравнило влияние оливкового и подсолнечного масел на здоровье

РБК02:13

Оливковое или подсолнечное? Какое масло полезнее для здоровья

Комсомольская правда00:00

В Роскачестве сравнили подсолнечное и оливковое масла

ТАСС00:00

Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла

Известия00:00

В Роскачестве сравнили оливковое и подсолнечное масло

Российская газета00:00

Роскачество оценило пользу оливкового и подсолнечного масел

РИА Новости00:30

Подсолнечное vs Оливковое: какое масло полезнее?

Роскачество00:00
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В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны

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Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
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В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
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Путин поручил проработать усиление ответственности за оскорбления

Президент России Владимир Путин поручил АП рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление, сообщает ТАСС.
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Депутат объяснил, введут ли в России «налог на огород»

В России не планируется введение нового так называемого «налога на огород».
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Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
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