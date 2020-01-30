Общество
ИзвестияРоскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла
Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел. Для этого специалисты проанализировали пищевую ценность обоих продуктов, говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 30 января. В первую очередь масла сравнивались по составу жирных кислот.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
Омега-3 и в оливковом, и в подсолнечном масле содержится лишь в следовых количествах. При этом содержание омега-6 жирных кислот в подсолнечном масле составляет до 74%, а в оливковом от 4 до 20% – в зависимости от сорта оливок, условий произрастания растения и степени зрелости плодов.Роскачество00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Политика
Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.
Экономика
Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года
Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.
Общество
В России разрешили охотиться с луком и арбалетом
Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону «Об оружии», разрешающие охотиться с луком и арбалетом.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Общество
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Общество
Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Общество
В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны
Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают годовщину венчания
Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко празднуют годовщину своего венчания.
Происшествия
В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса
В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века»
Политик прибыл в Россию, чтобы обсудить с российским лидером план президента США Дональда Трампа по урегулированию многолетнего конфликта Израиля и Палестины - "сделку века", как ее называет глава Белого дома.
Армия и оружие
Китайские эксперты: Россия в случае войны с США продержится три часа
Китайские эксперты заявили, что в случае войны с США РФ сможет избежать «уничтожения за три часа».
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Путин поручил проработать усиление ответственности за оскорбления
Президент России Владимир Путин поручил АП рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление, сообщает ТАСС.
Общество
Депутат объяснил, введут ли в России «налог на огород»
В России не планируется введение нового так называемого «налога на огород».
Армия и оружие
Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени
Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
Политика
Путин поручил к 1 марта представить предложения о выплатах ветеранам
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения о выплатах инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны.
Политика
Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Гаджеты
Защищенный российский планшет за 100 тысяч нашли на AliExpress
Пользователи сети нашли на AliExpress гаджет, аналогичный российскому планшету, более чем за 100 тысяч рублей.
Политика
Президент Турции возмутился действиями России в Сирии
Эрдоган выразил надежду, что Россия сделает необходимое предупреждение сирийскому режиму, в противном же случае Турция будет действовать сама.
Общество
Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро
Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.
Политика
Путин увеличил число машин с «мигалками» в администрации президента
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым добавил своей администрации еще две машины с "мигалкой", документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.