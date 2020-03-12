Общество

REGNUMREGNUMРоскачество выявило небезопасные презервативы

Москва, 12 марта 2020, 09:08 — REGNUM Далеко не все презервативы, которые продаются в российских аптеках и магазинах, безопасны для здоровья человека. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по результатам исследования этих средств контрацепции.
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Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы

РИА Новости01:30

Проверка на прочность: Роскачество искусственно состарило презервативы

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Роскачество подвело итоги исследования презервативов

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Роскачество нашло потенциально небезопасные вещества почти в трети изученных презервативов

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Роскачество выявило небезопасный для здоровья цинк в представленных на рынке презервативах

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Роскачество нашло вредные для здоровья презервативы

Российская газета01:00

Эксперты нашли в презервативах цинк и изопропанол

РБК01:14
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Наука

В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории

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Политика

Байден побеждает Сандерса в трех штатах

Напомним, по прошедшим в 18 штатах первичным выборам пока побеждает Джозеф Байден — у него набрано 670 делегатов, в то время как у Берни Сандерса 574.
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Политика

Госдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается.
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Российские субмарины станут невидимыми для противника

В настоящее время буи проходят испытания на подводных лодках российского ВМФ.
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Композитор The Last Of Us напишет музыку для сериала HBO по игре

Вашингтон, 12 марта 2020, 09:18 — REGNUM Густаво Сантаолалья, написавший музыку к The Last Of Us, выступит в качестве композитора будущего сериала HBO, в основу которого ляжет эта популярная игра.
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Шоу-бизнес

Актриса Валентина Талызина госпитализирована

Знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в медицинское учреждение.
Телепрограмма вчера в 07:14
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Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
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Шоу-бизнес

Мария Голубкина не пришла на юбилей матери

Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.
Дни24 вчера в 12:23
Общество

В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса

Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:29
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Политика

Путин рассказал, что в советское время его обсчитывали

В интервью проекту ТАСС Владимир Путин рассказал, как его обманывали продавцы в советское время.
Мой Брянск 03:51
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Гаджеты

Новый GeForce RTX 3080 Ti будет лишь на 40% быстрее RTX 2080 Ti

Faktom 02:21
Политика

В Минске договорились о разведении сил в Донбассе

Киев, 12 марта 2020, 09:59 — REGNUM Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о разведении сил, сообщает 12 марта пресс-служба офиса президента Украины.
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Российский рынок акций обвалился на открытии торгов

Российский рынок акций после открытия торгов обвалился вслед за мировыми бумагами и нефтью на фоне объявления ВОЗ пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Московской биржи.
РИА Новости 04:01
Политика

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
ТАСС вчера в 18:25
Общество

В России зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса у граждан Российской Федерации: шесть в Москве и два в Московской области.
RT на русском вчера в 12:42
Происшествия

ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Газета.Ru 03:33
Экономика

Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая

Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
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Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
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Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет оснований для паники из-за случаев заболевания коронавирусом.
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Гаджеты

Представлен смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Представлен будущий хит продаж Redmi Note 9 Pro Компания Redmi только что официально анонсировала бюджетный флагман линейки Redmi Note, который, как и ожидалось, получил название Redmi Note 9 Pro Max.
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Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv вчера в 06:24
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Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
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Политика

В Волгограде могут пересмотреть часовой пояс

Волгоград, 11 марта 2020, 13:33 — REGNUM Вопрос изменения часового пояса может быть включён в повестку голосования по внесению поправок в Конституцию РФ 22 апреля в Волгоградской области.
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Футбол

Сергей Песьяков: Знаю, что Чалов до конца смотрит на вратаря

О сейве с пенальти Знаю, что Федор Чалов перед ударом до конца смотрит на вратаря.
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Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
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ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей

Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ.
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Экономика

Forbes предсказал России победу в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Россия станет победителем в нефтяной войне с Саудовской Аравией, такое мнение выразил журнал Forbes.
Известия вчера в 17:30
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