Общество
REGNUMРоскачество выявило небезопасные презервативы
Москва, 12 марта 2020, 09:08 — REGNUM Далеко не все презервативы, которые продаются в российских аптеках и магазинах, безопасны для здоровья человека. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по результатам исследования этих средств контрацепции.
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Политика
Байден побеждает Сандерса в трех штатах
Напомним, по прошедшим в 18 штатах первичным выборам пока побеждает Джозеф Байден — у него набрано 670 делегатов, в то время как у Берни Сандерса 574.
Политика
Госдума приняла поправки к Конституции
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Политика
Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса
Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается.
Армия и оружие
Российские субмарины станут невидимыми для противника
В настоящее время буи проходят испытания на подводных лодках российского ВМФ.
Культура
Композитор The Last Of Us напишет музыку для сериала HBO по игре
Вашингтон, 12 марта 2020, 09:18 — REGNUM Густаво Сантаолалья, написавший музыку к The Last Of Us, выступит в качестве композитора будущего сериала HBO, в основу которого ляжет эта популярная игра.
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Талызина госпитализирована
Знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в медицинское учреждение.
Общество
Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина не пришла на юбилей матери
Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.
Общество
В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса
Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Политика
Путин рассказал, что в советское время его обсчитывали
В интервью проекту ТАСС Владимир Путин рассказал, как его обманывали продавцы в советское время.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Политика
В Минске договорились о разведении сил в Донбассе
Киев, 12 марта 2020, 09:59 — REGNUM Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о разведении сил, сообщает 12 марта пресс-служба офиса президента Украины.
Экономика
Российский рынок акций обвалился на открытии торгов
Российский рынок акций после открытия торгов обвалился вслед за мировыми бумагами и нефтью на фоне объявления ВОЗ пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
Общество
В России зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса
В России за последние сутки зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса у граждан Российской Федерации: шесть в Москве и два в Московской области.
Происшествия
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Экономика
Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая
Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Политика
Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Здоровье
Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет оснований для паники из-за случаев заболевания коронавирусом.
Гаджеты
Представлен смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Представлен будущий хит продаж Redmi Note 9 Pro Компания Redmi только что официально анонсировала бюджетный флагман линейки Redmi Note, который, как и ожидалось, получил название Redmi Note 9 Pro Max.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Политика
В Волгограде могут пересмотреть часовой пояс
Волгоград, 11 марта 2020, 13:33 — REGNUM Вопрос изменения часового пояса может быть включён в повестку голосования по внесению поправок в Конституцию РФ 22 апреля в Волгоградской области.
Футбол
Сергей Песьяков: Знаю, что Чалов до конца смотрит на вратаря
О сейве с пенальти Знаю, что Федор Чалов перед ударом до конца смотрит на вратаря.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Финансы
ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей
Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ.
Экономика
Forbes предсказал России победу в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Россия станет победителем в нефтяной войне с Саудовской Аравией, такое мнение выразил журнал Forbes.