Общество

REGNUMREGNUMРоскачество выявило небезопасные презервативы

Москва, 12 марта 2020, 09:08 — REGNUM Далеко не все презервативы, которые продаются в российских аптеках и магазинах, безопасны для здоровья человека. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по результатам исследования этих средств контрацепции.
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Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы

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Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
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Финансы

Курс доллара в ходе торгов превысил 74 рубля

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