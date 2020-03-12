Общество
REGNUMРоскачество выявило небезопасные презервативы
Москва, 12 марта 2020, 09:08 — REGNUM Далеко не все презервативы, которые продаются в российских аптеках и магазинах, безопасны для здоровья человека. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по результатам исследования этих средств контрацепции.
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Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом
Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Футбол
Роналду в отлёте. Коронавирус заразил «Ювентус»
Как сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба «Ювентус», в минувшую среду, 11 марта, тест на выявление коронавируса, проведенный Даниэлю Ругани, дал положительный результат.
Технологии
Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Российские клиенты Visa смогут удалять данные своих карт с сайтов, где они оставляли банковские сведения.
Происшествия
Пожар в селе Иркутской области: пять человек погибли
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Политика
Президент России согласился обнулить свои президентские сроки
10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова вынесла на обсуждение поправку об обнулении президентских сроков и снятии ограничений на сроки президентства.
Кино
Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Музыка
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Технологии
Google Play Store получил поддержку тёмного режима
За последнее время Google добавила поддержку тёмного режима многим своим приложениям.
Политика
Матвиенко напомнила, что именно Путин «поднял страну с колен»
Политика
Путин рассказал, как его обсчитывали в советское время
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в советские годы его обсчитывали продавцы, но он предпочитал не скандалить из-за этого.
Финансы
Курс доллара в ходе торгов превысил 74 рубля
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 марта, превысил 74 рубля.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Армия и оружие
Переговоры Турции и РФ по Идлибу продолжаются в конструктивном ключе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду, что переговоры турецких и российских военных специалистов по сирийскому Идлибу продолжаются в конструктивном ключе.
Гаджеты
Власти ЕС законодательно решат проблему ремонта гаджетов
Власти ЕС намерены на законодательном уровне решить проблему ремонта гаджетов.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Энергетика
Экспортная выручка «Газпрома» в январе рухнула на 40%
Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе 2020 г. рухнули на 41,1% по сравнению с первым месяцем прошлого года и едва превысили $3 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Пик эпидемии коронавируса в Китае прошел
Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 в Китае прошла свой пик: в городах очага заражения в провинции Хубэй уже неделю нет новых случаев заражения.
Политика
Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Политика
Трамп объявил о запрете на въезд в США из Европы
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что с полуночи пятницы, 13 марта, Соединенные Штаты запрещают въезд из Европы.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Экономика
Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис
Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.
Космос
Илон Маск: спутники Starlink не вызовут проблем у астрономов
SpaceNews / Caleb Henry В свою очередь Илон Маск (на фото выше), глава компании SpaceX, планирующей запустить в ближайшие годы на орбиту до 42 тыс. спутников в рамках проекта Starlink, утверждает, что это никак не помешает астрономам в изучении космоса.
Политика
Путин отметил необходимость механизма «регуляторной гильотины»
Президент России Владимир Путин заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности, так называемая регуляторная гильотина, необходима.
Музыка