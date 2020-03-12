Общество

REGNUMREGNUMРоскачество выявило небезопасные презервативы

Москва, 12 марта 2020, 09:08 — REGNUM Далеко не все презервативы, которые продаются в российских аптеках и магазинах, безопасны для здоровья человека. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по результатам исследования этих средств контрацепции.
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Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы

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Роскачество подвело итоги исследования презервативов

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Роскачество рассказало о потенциально токсичных презервативах

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Матч сборных России и Молдавии пройдёт без зрителей из-за коронавируса

Товарищеский матч между сборными России и Молдавии пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:19
Энергетика

Цены на нефть снова упали после запрета США на въезд из Европы

Падение цен на нефть, уточнил сайт РБК, произошло после решения Вашингтона ввести новые меры по борьбе с распространением коронавируса.
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Little Big исполнит песню для «Евровидения» в «Вечернем Урганте»

Презентация песни, с которой группа из Санкт-Петербурга Little Big будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020», состоится 12 марта, сообщает пресс-служба Первого канала.
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Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
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Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском вчера в 11:11
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Экономика

Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
РИА Новости 01:00
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости вчера в 13:41
Общество

В Казахстане отменили публичные мероприятия из-за коронавируса

Политик уточнил, что в Казахстане отменяются все публичные мероприятия.
News.ru 02:01
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Discover24 вчера в 03:17
Шоу-бизнес

Поклонская разочаровалась в мужчинах после развода с Соловьевым

Поклонская вышла замуж за заслуженного юриста России, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева в 2018 году.
Политическая Экспертиза 00:34
Политика

Госдума одобрила поправки в конституцию

Госдума во втором — основном — чтении приняла законопроект о поправках к Конституции РФ.
BFM.ru 10 марта в 09:49
Происшествия

В Чите члены банды «Ключевские» получили от 23 до 25 лет колонии

РИА Новости 01:40
Экономика

Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России

Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.
Вести.Ru 10 марта в 06:49
Экономика

Стало известно, что поможет экономике России пережить кризис из-за коронавируса

Пандемия коронавируса грозит российской экономике кризисом. Чтобы его пережить, стране придется принять меры.
Телеканал 360° вчера в 23:07
Хоккей

Хоккейный матч между «Спартаком» и «Динамо» могут перенести из Москвы

Шестую игру серии первого раунда Кубка КХЛ «Спартак» — «Динамо» могут перенести из Москвы в другой город из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 14:11
Экономика

В США предсказали новый мировой экономический кризис

Вашингтон, 12 марта 2020, 08:56 — REGNUM Предсказавший мировой экономический кризис 2008 года американский экономист Джесси Коломбо предупредил о приближении нового экономического краха.
REGNUM 01:56
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Футбол

«Ливерпуль» выбыл из Лиги чемпионов, проиграв «Атлетико»

REGNUM 01:22
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Канал НТВ выпустил программу, где Путина обвинили в госперевороте

Телеканал НТВ опубликовал на своём сайте программу «Место встречи» с Андреем Норкиным, в ходе которой соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова обвинила президента Владимира Путина в государственном перевороте.
FreeNews-Volga вчера в 00:10
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Футбол

УЕФА может приостановить сезон в Лиге чемпионов из-за коронавируса

УЕФА может приостановить все матчи Лиги чемпионов на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, сообщает El Larguero со ссылкой на журналиста Хавьера Маталланаса.
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В России начнут автоматически оформлять материнский капитал

Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля, сообщила пресс-служба Министерства труда.
РИА Новости вчера в 07:14
Общество

Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела

Как сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, о переводе файлов дела попросила группа адвокатов, защищающих обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
РИА Новости 02:06
Политика

Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину

В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
ИнфоСМИ вчера в 05:40
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Армия и оружие

В США второй раз успешно испытали гиперзвуковой аналог «Искандера»

Defense World со ссылкой на пресс-службу корпорации Lockheed Martin сообщила о втором испытании перспективной тактической гиперзвуковой ракеты Precision Strike Missile.
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Российский военный погиб в ДТП в Сирии

Коммерсантъ вчера в 16:25
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
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