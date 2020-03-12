Общество
REGNUMРоскачество выявило небезопасные презервативы
Москва, 12 марта 2020, 09:08 — REGNUM Далеко не все презервативы, которые продаются в российских аптеках и магазинах, безопасны для здоровья человека. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по результатам исследования этих средств контрацепции.
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Футбол
Матч сборных России и Молдавии пройдёт без зрителей из-за коронавируса
Товарищеский матч между сборными России и Молдавии пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
Энергетика
Цены на нефть снова упали после запрета США на въезд из Европы
Падение цен на нефть, уточнил сайт РБК, произошло после решения Вашингтона ввести новые меры по борьбе с распространением коронавируса.
Музыка
Little Big исполнит песню для «Евровидения» в «Вечернем Урганте»
Презентация песни, с которой группа из Санкт-Петербурга Little Big будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020», состоится 12 марта, сообщает пресс-служба Первого канала.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Экономика
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Общество
В Казахстане отменили публичные мероприятия из-за коронавируса
Политик уточнил, что в Казахстане отменяются все публичные мероприятия.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Шоу-бизнес
Поклонская разочаровалась в мужчинах после развода с Соловьевым
Поклонская вышла замуж за заслуженного юриста России, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева в 2018 году.
Политика
Госдума одобрила поправки в конституцию
Госдума во втором — основном — чтении приняла законопроект о поправках к Конституции РФ.
Экономика
Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России
Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.
Экономика
Стало известно, что поможет экономике России пережить кризис из-за коронавируса
Пандемия коронавируса грозит российской экономике кризисом. Чтобы его пережить, стране придется принять меры.
Хоккей
Хоккейный матч между «Спартаком» и «Динамо» могут перенести из Москвы
Шестую игру серии первого раунда Кубка КХЛ «Спартак» — «Динамо» могут перенести из Москвы в другой город из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.
Экономика
В США предсказали новый мировой экономический кризис
Вашингтон, 12 марта 2020, 08:56 — REGNUM Предсказавший мировой экономический кризис 2008 года американский экономист Джесси Коломбо предупредил о приближении нового экономического краха.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Канал НТВ выпустил программу, где Путина обвинили в госперевороте
Телеканал НТВ опубликовал на своём сайте программу «Место встречи» с Андреем Норкиным, в ходе которой соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова обвинила президента Владимира Путина в государственном перевороте.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Футбол
УЕФА может приостановить сезон в Лиге чемпионов из-за коронавируса
УЕФА может приостановить все матчи Лиги чемпионов на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, сообщает El Larguero со ссылкой на журналиста Хавьера Маталланаса.
Общество
В России начнут автоматически оформлять материнский капитал
Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля, сообщила пресс-служба Министерства труда.
Общество
Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела
Как сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, о переводе файлов дела попросила группа адвокатов, защищающих обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
Политика
Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину
В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Армия и оружие
В США второй раз успешно испытали гиперзвуковой аналог «Искандера»
Defense World со ссылкой на пресс-службу корпорации Lockheed Martin сообщила о втором испытании перспективной тактической гиперзвуковой ракеты Precision Strike Missile.
Происшествия
Российский военный погиб в ДТП в Сирии
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.