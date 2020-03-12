Общество

Газета.RuГазета.RuРоскачество выявило потенциально опасные для здоровья презервативы

Из 17 исследованных торговых марок латексных изделий 5 не прошли проверку на качество. В них превышали норму цинк и изопропанол. В Роскачестве пояснили, что данные вещества могут оказаться токсичными для человека, а также вызывают раздражение.
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Роскачество нашло потенциально небезопасные вещества почти в трети изученных презервативов

ТАСС01:03

Проверка на прочность: Роскачество искусственно состарило презервативы

Вести.Ru01:15

Эксперты нашли в презервативах цинк и изопропанол

РБК01:14

Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы

РИА Новости01:30

Роскачество выявило небезопасный для здоровья цинк в представленных на рынке презервативах

Агентство Москва01:00

Роскачество нашло вредные для здоровья презервативы

Российская газета01:00

Роскачество подвело итоги исследования презервативов

Известия01:00
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
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Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией.
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ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
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Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
RT на русском вчера в 04:43
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Том Хэнкс заразился коронавирусом

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Lenta.ru вчера в 21:34
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Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Российские клиенты Visa смогут удалять данные своих карт с сайтов, где они оставляли банковские сведения.
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ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники ФСБ совместно с МВД России изъяли крупнейший арсенал у торговцев оружием. Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на сайте ФСБ.
Lenta.ru 05:35
Экономика

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Вести.Ru вчера в 02:16
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Матчи плей-офф КХЛ между «Динамо» и «Спартаком» пройдут без зрителей

Шестой матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими клубами "Динамо" и "Спартак" пройдет без зрителей, сообщает Sport24.
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Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

BFM.ru 05:13
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В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек

В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
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Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Футбол

Семак назвал ситуацию с коронавирусом «форс-мажором»

Семак обратил внимание, что на сегодняшний день есть региональные решения, например, в Москве и в Татарстане, а что касается Петербурга, то таких решений нет.
NewInform 04:59
Происшествия

Российский военный погиб в ДТП в Сирии

Военнослужащий вооруженных сил России погиб в ДТП в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Коммерсантъ вчера в 16:25
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В Дагестане устроили самосуд над осквернившим могилу односельчанином

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Дождь вчера в 15:24
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Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

Согласно 9 главе Конституции РФ, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.
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Гаджеты

Apple пришлось отменить презентацию iPhone SE 2

Американской корпорации Apple пришлось отменить намеченную на март презентацию iPhone SE 2. Об этом передаёт издание Forbes и владелец YouTube-канала Front Page Tech, ссылаясь на инсайдерскую информацию.
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«Норникель» обогнал «Роснефть» по капитализации

"Норникель" поднялся на третье место в России по рыночной капитализации, компания подорожала до 3,46 трлн рублей, следует из данных "Московской биржи".
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Дилеры ожидают ажиотажный спрос на автомобили

"Положение" национальной валюты напрямую зависит от цен на нефть, поэтому сейчас автопроизводители ожидают развития ситуации, чтобы адекватно "отреагировать" на нее.
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Хоккей

Бучневич сравнял счет за 13 секунд до конца матча

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3 ОТ).
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Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что правительство одобрило законопроект, который запрещает высаживать из транспортных средств не оплативших проезд детей.
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Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины

Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
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Средства ФНБ предлагается размещать в долговые обязательства Китая

"Проектом постановления предлагается расширить за счет Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешенных для инвестирования средств фонда иностранных валют – за счет китайского юаня", — указано в пояснительной записке к проекту.
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Индекс РТС – один из основных российских фондовых индикаторов – упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года.
Радио Маяк 06:12
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