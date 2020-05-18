Общество
Piter.tvРоскачество выявило мышьяк в креветках двух марок
Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марок. Об этом специалисты ведомства рассказали на официальном сайте. В сообщение экспертов указано, что продукция торговых марок Polar premium и "Каждый день" содержит мышьяк в количестве, которое превышает допустимые нормы.
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Финансы
Курс доллара упал ниже 73 рублей
Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 03:43
Общество
Паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в сети
Сумма штрафа за нарушение самоизоляции в Москве составляет 4000 руб. Их выписывают жителям Москвы с диагнозом COVID-19, находящимся дома и нарушившим режим самоизоляции.
Ведомости 05:09
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, что будет с сезоном отпусков
Полный выпуск программы выйдет в эфир 17 мая на телеканале "Россия 1" в 22:30 по московскому времени.
Вести.Ru вчера в 03:43
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора
Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19.
Вести.Ru вчера в 05:25
Происшествия
Воры в законе Полтава и Ислам Большой скончались за одни сутки
Два вора в законе — 44-летний Ислам Эдильгиреев, известный в криминальных кругах как Ислам Большой, и 82-летний Владимир Дрибный (Полтава) скончались 15 мая.
Lenta.ru 03:45
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Здоровье
Глава Краснодара рассказал об этапах ослабления режима карантина в городе
Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил на городском оперативном штабе о том, как поэтапно будет ослабляться режим карантина в краевом центре.
Коммерсантъ Краснодар 04:27
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 117 человек
За минувшие сутки заражение коронавирусом подтверждено у 117 жителей Саратовской области.
АиФ Саратов 02:39
Политика
Песков продолжает лечение от коронавируса
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 16 мая в 07:13
Происшествия
В Ярославле медведь напал на человека
REGNUM 02:27
Общество
Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru 05:08
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Общество
Заявления на 10 000 рублей подали родители 10 млн детей
Заявления на единовременную выплату 10 000 рублей на детей возрастом от трех до 16 лет подали родители 10 млн детей, сообщила пресс-служба Минсвязи.
Интерфакс 02:46
Общество
В Стерлитамаке снесли скульптуру Колчака
RT на русском 05:18
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Политика
Пуэрто-Рико на референдуме решит вопрос о вхождении в состав США
В ноябре 2012 года на референдуме, где определялось политическое устройство Пуэрто-Рико, вхождение в состав США поддержало 65% голосовавших, а 31% проголосовали за придание архипелагу статуса суверенного ассоциированного государства в союзе с США.
Коммерсантъ 16 мая в 19:29
Музыка
Названа величайшая песня в истории Евровидения
РИА Новости 04:51
Космос
В России планируют разработать уборщика космического мусора
Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
РИА Новости 14 мая в 20:58
Общество
Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах
Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
Шоу-бизнес
Никас Сафронов рассказал о сексуальной жизни с Натальей Ветлицкой
В результате между знаменитостями произошла интимная близость. Сафронов отметил, что инициатором этого была Наталья Ветлицкая, а не он.
Экономика сегодня вчера в 14:13
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
Общество
65 человек заболели коронавирусом за сутки в Самарской области
Трое из заболевших ранее контактировали с зараженными (двое в Ставропольском районе и один в Сызранском районе).
Волга Ньюс вчера в 04:15
Авто
Седан Aurus Senat превратится в хардкорный внедорожник
Тюнеры из ателье Larte Design готовят новый проект на базе седана Aurus Senat, сообщает журнал «Автоброкер» со ссылкой источник, знакомый с планами компании.
SpeedMe 02:24
Авто
Число автомобильных угонов в России снизилось в 2 раза
На втором месте оказалась Москва, где произошло почти в 2 раза меньше краж, чем в Северной столице РФ.
SpeedMe 04:03
Игры
Игроки в DOOM Eternal недовольны обновлением
Поклонники шутера DOOM Eternal на ПК массово сообщают о сбоях в работе игры, которые возникли после выпуска последнего крупного обновления.
Vevby.ru 16 мая в 13:51
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Происшествия
Расследуется дело о попытке продать выпущенную в 1990-х медтехнику
Самый старый из продаваемых аппаратов ИВЛ был выпущен в 1996 году, остальные — в 1998–2000 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:03