Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку

Роскачество нашло кишечную палочку в семи марках пельменей. Это уже повторное исследование этих марок. В прошлом году рейтинг одной из них был обнулен, так как в продукции нашли антибиотики и большое количество микроорганизмов.
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с чего всё началось

Кишечная палочка и сальмонелла: повторное исследование изменило рейтинг пельменей

Роскачество подвело ИТОГИ повторного исследования пельменей, оценив продукцию семи торговых марок на соответствие как действующим нормам, так и требованиям опережающего стандарта организации.
Роскачество01:46

Подробнее о событии

В Роскачестве рассказали, как избежать отравления пельменями

РЕН ТВ06:13

Роскачество нашло в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу

РБК03:37

Роскачество обнаружило сальмонеллу и кишечную палочку в пельменях

Известия01:00

В пельменях семи торговых марок нашли кишечную палочку

Газета.Ru02:04

Роскачество обнаружило в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу

ТАСС01:03

Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку

РИА Новости03:22

Кишечная палочка и сальмонелла: повторное исследование изменило рейтинг пельменей

Роскачество01:46
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Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК вчера в 07:45
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Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM вчера в 01:17
Общество

Скворцова назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной

Москва, 15 мая 2020, 15:32 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России становится стабильной.
REGNUM 08:32
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Происшествия

Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

RT на русском 10:13
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестуют около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
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Игры

Игру GTA V начали раздавать бесплатно на Epic Games Store

Газета Кемерова вчера в 15:55
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Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
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Энергетика

Британский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть

Британский нефтетрейдер BB Energy смог заработать на обвале цен на нефть.
News.ru вчера в 13:40
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Общество

Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей

Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
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Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Технологии

Facebook приобрел сервис анимированных изображений Giphy

Компания Facebook купила сервис анимированных изображений Giphy. Об этом сообщается в заявлении, размещенном в пятницу на сайте Facebook.
ТАСС 11:21
Общество

Минобрнауки прокомментировало сообщения о домогательствах в МГУ

RT на русском 11:13
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Здоровье

136,5 млн рублей направили на выплаты нижегородским медикам

136,5 млн рублей направили на выплаты нижегородским медикам. Об этом сообщает региональное правительство.
Открытый Нижний 10:09
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Общество

В Ленобласти вернулись к работе «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

Торговые комплексы «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» в пятницу, 15 мая, вернулись к работе во Всеволожском районе Ленобласти после вынужденных «коронавирусных каникул».
Peterburg2.ru 02:35
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Экономика

ЦБ заявил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул

Некоторые кредиторы «позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам», пострадавшим в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и подающим заявки на кредитные каникулы.
РБК 11:12
Политика

США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана вопреки СБ ООН

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США намерены сохранять оружейное эмбарго против Ирана и не допустить им закупки вооружений у Китая и России, передает РИА Новости.
РЕН ТВ 13 мая в 23:22
2
Политика

В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
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Общество

Как подать заявление на выплату 10000 рублей на ребёнка от 3 до 16 лет в Москве

Семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно с 1 июня начнут выдавать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
Сиб.фм 13 мая в 00:55
Кино

CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком

CBS All Access заказал новый сериал во вселенной «Звёздного пути», который расскажет о приключениях капитана Пайка и Спока до того, как Кирк возглавил «Энтерпрайз».
Игромания.ру 11:08
Общество

Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве

Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей».
Известия 02:52
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Здоровье

Режим ограничений решили пока не ослаблять в Алтайском крае

Эпидемиологическая обстановка не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий в Алтайском крае.
Алтайская правда 10:01
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Общество

Волгоградцы старшего возраста получают маски и перчатки бесплатно

Волгоградская правда 07:48
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Здоровье

Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом

Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.
Российская газета 02:27
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Общество

Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
Политсовет 08:25
7
Финансы

Bank of America предсказал снижение ставки ЦБ России до рекордных 3,5%

Моделируя ситуацию, в которой ЦБ намеренно решит увести ставку в реально отрицательную зону, то есть ниже инфляции, для поддержки экономики, в Citi пришли к мнению, что в этом случае ключевая ставка может опуститься до 2,5% к концу года, то есть более чем вдвое с текущего уровня.
РБК 08:22
11
Экономика

Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей

Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
Вести.Ru 04:03
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Происшествия

Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости 06:00
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Общество

Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
RT на русском 07:41
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