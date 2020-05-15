Роскачество подвело ИТОГИ повторного исследования пельменей, оценив продукцию семи торговых марок на соответствие как действующим нормам, так и требованиям опережающего стандарта организации.

с чего всё началось

Роскачество нашло кишечную палочку в семи марках пельменей. Это уже повторное исследование этих марок. В прошлом году рейтинг одной из них был обнулен, так как в продукции нашли антибиотики и большое количество микроорганизмов.

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