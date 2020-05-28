Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры

Ухудшилось качество сметаны под торговой маркой "Домик в деревне". Раньше у сметаны этой популярной марки рейтинг составлял почти 5 баллов (4,984). Однако теперь в ней был выявлен антибиотик хлортетрациклин в следовых количествах (1,8 мг/кг).
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с чего всё началось

Исследование сметаны: рейтинг отличника обнулен за фальсификацию!

Высокие оценки в рейтинге удалось сохранить не всем. Сдали позиции «Благода» и «Домик в деревне». Напомним, эксперты Роскачества впервые исследовали сметану 20-процентной жирности в 2018 году – в выборку вошли продукты 50 торговых марок.
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Роскачество сообщило о следах антибиотиков и растительных жиров в сметане

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В российской сметане нашли следы антибиотиков и плесень

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Роскачество обнаружило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры

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Происшествия

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Гаджеты

Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280

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Общество

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Великобритания сильнее других стран пострадала от пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 04:00
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Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
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Происшествия

В Псковской области найдено тело пропавшей трехлетней девочки

СНТ "Кебь", 28 мая 2020, 14:06 — REGNUM На четвертые сутки поисков псковские спасатели обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки.
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Бесплатные выходные продлятся четыре дня.
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Шоу-бизнес

Шубская родила Овечкину второго сына

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Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу

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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

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Армия и оружие

Парад Победы в Ставрополе пройдёт 24 июня

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Общество

Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
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Общество

Власти Подмосковья ожидают вторую волну коронавируса в сентябре

Вторую волну заболеваемости коронавирусом в Подмосковье ждут в сентябре.
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В Твери закрывается гипермаркет «Карусель»

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Астрономы нашли недостающую материю Вселенной

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Политика

Германия вызвала российского посла на разговор из-за хакера ГРУ

Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД, чтобы поговорить о хакерской атаке на Бундестаг.
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Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет

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Транспорт

РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
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