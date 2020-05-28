Высокие оценки в рейтинге удалось сохранить не всем. Сдали позиции «Благода» и «Домик в деревне». Напомним, эксперты Роскачества впервые исследовали сметану 20-процентной жирности в 2018 году – в выборку вошли продукты 50 торговых марок.

с чего всё началось

Ухудшилось качество сметаны под торговой маркой "Домик в деревне". Раньше у сметаны этой популярной марки рейтинг составлял почти 5 баллов (4,984). Однако теперь в ней был выявлен антибиотик хлортетрациклин в следовых количествах (1,8 мг/кг).

Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры

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