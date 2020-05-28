Общество
Российская газетаРоскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры
Ухудшилось качество сметаны под торговой маркой "Домик в деревне". Раньше у сметаны этой популярной марки рейтинг составлял почти 5 баллов (4,984). Однако теперь в ней был выявлен антибиотик хлортетрациклин в следовых количествах (1,8 мг/кг).
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с чего всё началось
Высокие оценки в рейтинге удалось сохранить не всем. Сдали позиции «Благода» и «Домик в деревне». Напомним, эксперты Роскачества впервые исследовали сметану 20-процентной жирности в 2018 году – в выборку вошли продукты 50 торговых марок.Роскачество01:00
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Власти Москвы анонсировали смягчение ограничений
Введенные в Москве ограничения могут быть смягчены в ближайшее время.
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РЕН ТВ 04:00
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Коммерсантъ вчера в 11:07
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СНТ "Кебь", 28 мая 2020, 14:06 — REGNUM На четвертые сутки поисков псковские спасатели обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки.
REGNUM 07:06
Игры
Лавкрафтовская карточная новелла Cultist Simulator получила бесплатные выходные и крупное DLC
Бесплатные выходные продлятся четыре дня.
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Энергетика
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Lenta.ru вчера в 17:40
Общество
Россельхознадзор подаст иск из-за сообщений о вымогательстве
В Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы федеральной службы Сергея Данкверта.
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Слово и Дело вчера в 04:30
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
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Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
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Своё ТВ вчера в 06:20
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Общество
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Российская газета 06:38
Здоровье
В Забайкалье прибыли медики из Москвы для борьбы с коронавирусом
Life.ru вчера в 23:50
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Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70
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Piter.tv 04:33
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Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
РИА Новости вчера в 11:00
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Германия вызвала российского посла на разговор из-за хакера ГРУ
Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД, чтобы поговорить о хакерской атаке на Бундестаг.
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Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
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Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
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